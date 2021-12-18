美國男子T-back掛面當口罩　聯合航空趕他落機　更出信追加一禁令

美國佛羅里達州（Florida）一名男子日前搭乘美國聯合航空（United Airlines）飛往華盛頓特區（Washington, DC.）的班機時，不僅未配戴口罩，還在臉上掛着一條亮紅色的女性T-back，宣稱這樣也符合「遮掩口鼻」的規定。不過一旁的空服員可一點都不覺得有趣，直接將男子趕下飛機，還將他列入暫時拒絕載客名單。



綜合外媒報道，該名38歲的男乘客傑尼（Adam Jenne）於12月15日上午搭乘美國聯航班機計劃前往華盛頓，不過他登機後不僅沒有戴口罩，還將一條紅色的女性T-back當成口罩掛在兩耳上，一小塊布料恰好遮掩住口鼻處，並向空服人員堅稱，此舉符合美國運輸安全管理局（TSA）今年5月以前訂下的飛機口罩禁令。

從旁觀乘客拍下的影片中可看到，當時一名空服員表示，因為傑尼未遵守口罩規定，因此拒絕運送他，要求傑尼下機。沒想到在傑尼被趕下飛機後，有幾名乘客也紛紛起身跟着離開，以表示對他的支持。對此，傑尼則說，「感謝他們，因為他們看到了不公平、不合理的事而站了出來。」

聯航公司透過聲明重申，傑尼的「T-back口罩」明顯不符規定，並感謝機組人員在飛機起飛之前「解決狀況」，避免了任何可能在空中發生的干擾。

傑尼事後受訪時表示，聯航在事後寄了一封電子郵件告知他，由於這起事件仍在接受委員會審查，他現在暫時被禁止搭乘該公司的班機。他坦言，這並非他首次因為口罩問題被趕下飛機，事實上，早在此事之前，他就曾因為同樣那條T-back，遭達美航空（Delta Air Lines）拒絕運送。

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