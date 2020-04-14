【韓國旅遊】發掘烤肉拌飯辣湯以外美食！8款清淡韓式料理推介

說到韓國料理，大家首先聯想到的可能是烤肉，然後是辣白菜（泡菜）、拌著辣椒醬的石鍋拌飯，或者鮮紅的各種辣湯，估計還能想到比較個性的醬蟹、生章魚等讓外國人感到不可思議的料理，總之對韓國料理的總體印象也許是油膩的、火辣的，總之是重口味的。那麽問題來了，對於喜歡清淡口味的遊客們來說，該如何享受韓國美食呢？其實韓國料理中，也有很多清淡系的美味，今天就給大家介紹幾款精選的清淡菜。

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8款清淡韓式料理推介（點擊下圖看清！）

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1. 雪濃湯

雪濃湯一看就非常滋補，看起來是久經熬製而成的乳白色。其湯底是用牛肉、牛蹄、牛骨、牛胸肉及牛內臟等混在一起煮很久而成，味道特別濃郁鮮美，會讓人感覺有股淡淡的牛奶香味似的。湯中一般都有切成薄片的牛肉片和綠油油的蔥花，有的店舖湯裏還會有米飯和麵條，有的店舖則分開上桌。吃雪濃湯的時候，配菜幾乎鐵定了是醃製不久的辣白菜和蘿蔔塊泡菜，很多韓國人還喜歡把它們放入湯中一起吃，那又是另外一番風味。如果感覺味道太淡，可以適量根據自己口味加桌上放置的鹽、胡椒、辣椒粉等調料。

2. 蔘雞湯

大名鼎鼎的蔘雞湯，其實不用小編多做介紹了，屬於代表性韓國料理之一。想再跟大家追加說明的是，一般蔘雞湯選用的雞都是出生大約幾十天的小雛雞，然後將高麗人蔘、大棗、板栗、糯米等材料塞入雞的腹中一起炖煮。去專門的蔘雞湯店的話，會有很多種類，比如綠豆蔘雞湯、烏雞蔘雞湯、健康蔘雞湯、美容蔘雞湯、粥蔘雞湯、漆樹蔘雞湯等等。

3. 排骨湯

排骨湯一般用的是進口的牛排骨，個頭非常大塊兒，裏面還加有大棗、高麗人蔘、粉絲和蔥花。因為炖煮的時間很長，所以湯底看起來澄清透明，味道卻非常濃郁鮮香。而且牛肉也很容易從骨頭上剝落下來，將牛排肉蘸小碟子中的調味醬汁吃會更加美味不膩。韓國人的吃法，一般都是排骨單獨吃，然後將米飯倒入湯中一起和著吃。

4. 牛骨湯

顧名思義，牛骨湯就是主要拿牛的腿骨，然後加上一些胸部、膝部的肉及內臟一起熬製而成，味道香濃，跟雪濃湯的味道有點相似，但因食材所用的部位不同而區別開來。這其中，比較特別又特別受歡迎的是牛尾牛骨湯，湯裏加入了煮至熟爛的帶骨牛尾，據說牛尾對身體滋補保養有著很好的效果，能強身健體，所以牛尾湯一般價格也會高一些。

牛骨湯（韓巢網授權使用）

5. 一隻雞

這道菜的名字很可愛，就叫一隻雞。其實就是把整隻雞放入大鍋中煮，一般會有薯仔、年糕、大蔥一起，煮好以後湯味清淡而鮮香。若想重口味一點，可以把店裏的調味醬料和泡菜放入鍋中一起煮。一般在快吃完的時候，點一份刀切麵或炒飯，就著剩下的湯一起做好，味道絕妙。這種吃法也是地道的韓國吃法一大代表。在購物天堂東大門，還有聞名遐邇的「韓國一隻雞一條街」，這條街道上都是專賣一隻雞料理的餐館，人氣也很火爆。

6. 粥

感覺韓國的粥比中國的要濃，韓國人習慣在早晨或者腸胃不舒服的時候、生病的時候喝粥。韓國的粥種類非常多，大致可以分為鹹的和甜的。鹹的最具代表性的有鮑魚粥、蝦粥、生蠔粥、海膽粥及雞粥、牛肉粥、蔬菜粥等，而甜的則有南瓜粥、紅豆粥、黑芝麻粥等。味道都比較清淡，吃起來溫暖、舒服。

7. 刀切麵

刀切麵這道料理也如其名，是用刀把合成的麵團切成麵條而製成。麵條湯底一般都非常清淡，有很多種類，比如常見的有放貝殼的，也有放雞肉絲的，還有只放筍瓜、薯仔、蘑菇等蔬菜類的，除此之外，有一些刀切麵專賣店還有野芝麻味的。特點就是湯味特別清淡而鮮美，而麵板又彈性十足，是一道老少皆宜的料理。

8. 疙瘩湯

中國也有麵疙瘩湯，麵疙瘩都一樣，只是湯底不太相同。韓國的疙瘩湯喜歡用海帶、生蠔、鯷魚乾、貝類熬製湯底，然後製作的時候再放入各種蔬菜。跟刀切麵一樣，很多疙瘩湯專賣店裏還會有野芝麻疙瘩湯，滋補身體又風味獨特，十分具有韓國特色。

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