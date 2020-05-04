【意大利旅遊】西西里島景點推薦　世界遺產希臘神廟、最高活火山

傳說在意大利南面的西西里島是一個美麗無比的島嶼， 不但有著蜿蜒漫長的海岸線、 湛藍的大海和遼闊的邊土， 更堪稱是人間的天堂。 有人形容如果沒有到過西西里島，就好像沒有去過意大利一樣。 西西里島是意大利的美麗傳說，接下來讓 KKday 給大家講解下西西里島有哪些推薦的必去景點和必吃美食！

西西里島旅遊簡介

西西里島位於意大利南部，是人口約五百多萬的意大利自治區。 由於西西里島地形獨特及自然生態豐富，因此吸引不少志於悠閒放鬆的旅客到西西里島旅遊。它是一個火山形成的地中海島，也是地中海域內最大的島，被稱為地中海中心的一顆明珠。西西里也是意大利面積最大的省份，有著歷史悠久的文化遺跡以及優美的自然風光。

自2000年《西西里的美麗傳說》上映，電影廣受各地影迷喜歡，前往西西里島旅遊的人數更是激增。

西西里島位於意大利南部，是人口約五百多萬的意大利自治區。 由於西西里島地形獨特及自然生態豐富，因此吸引不少志於悠閒放鬆的旅客到西西里島旅遊。（Ig@on_the_road_pictures）

西西里島旅遊景點

神殿之谷（ Valle dei Templi ）

神殿之谷， 聽起來就像古希臘神話中出現的場景。 位於西西里島阿格里真托市南面，而它真的是自古希臘以來，保存最完整的神廟群。 神殿之谷更於1997年以「 阿格里真托考古區 」的名義被聯合國教科文組織列入《世界遺產目錄》。一場來到西西里島旅遊記得前往觀賞，見證歷史的遺物。

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陶爾米（ Taormina ）

每年的七八月份，陶爾米納藝術節依然在這裡上演。古人未聞今時月，今人卻登古人台，坐在希臘劇場裡看演出，放佛仍有千年前的歌聲繞樑不去。 陶爾米納不只有歷史，還有宜人的氣候和美麗的沙灘。 被稱為「愛奧尼亞海上的明珠」的貝拉島，一不小心就把海岸線蜿蜒成了心形。落潮時走過淺灘登上貝拉島。

連接貝拉島的 Mazzaro 海灘是當地人休閒的好去處， 湛藍的海水和和煦的陽光吸引了全歐洲的遊客流連於此。

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陶爾米納希臘劇場（Ancient theatre of Taormina）

陶爾米納希臘劇場位於西西里島東岸的陶爾米納，是島上其中一座規模最大的古代劇場。其半圓形設計盡顯希臘風尚，反映當時或許早已建有較小型的希臘式劇場，其後才於二世紀由羅馬人重建更廣博堂皇的新劇場。

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土耳其階梯（ Scala dei Turchi ）

位於西西里島南部雷亞爾蒙泰海岸的土耳其階梯，是一幅奇特的白色岩石峭壁。 因曾被土耳其海盜棲息及聚集得以命名，遊客可嘗試爬上石崖，又會不一樣的光景和感慨。

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巴勒莫老城（ Palermo ）

巴勒莫作為西西里的首府，位於西西里島西北部。巴勒莫的古蹟建築的特色是諾曼、拜占庭及伊斯蘭三種風格的建築物並存，一些建築物還具有濃厚的阿拉伯色彩，被但丁稱為「世界上最美的回教城市」。

老城是典型的十字佈局，十字的中心就是四首歌廣場。廣場的周圍是四座半弧形的巴洛克建築，每座建築上各有三個雕塑，是每個遊客必到的地方。不過無需停留太久，這裡只是個路口，路過時浮誇地看一眼就好。

巴勒莫大教堂幾乎混搭了所有你知道的建築風格。它就像巴勒莫的鑰匙，看懂了它，也就懂了巴勒莫的滄桑。巴勒莫是一座需要用雙腳丈量的城市，這裡幾乎集中了西西里所有的阿拉伯-諾曼風格建築，有七座被評為了世界文化遺產。

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王室山大教堂（ Monreale ）

王室山大教堂位於西西里島西部巴勒莫市以南10公里，是現存世界上最大的諾曼式建築。教堂內部的裝潢及設計意念在當時富有前膽性，是藝術愛好者必定要去的西西里島景點。

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埃特納火山（Mount Etna）

埃特納火山位於西西里島東海岸的墨西拿和卡塔尼亞之間，是歐洲最高的活火山。旅客可從火山南側乘纜車上山欣賞沿途的風景。由於埃特納火山仍然屬於活火山，所以前往觀光時，須留意火山當天的情況！

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切法盧（ Cefalù ）

《天堂電影院》的取景地就在切法盧。電影不僅讓人記住了「如果你不出去走走，你會以為這裡就是全世界」這句台詞，也讓切法盧的風光深深印入了人們腦海。

切法盧（Cefalù）在古希臘語意為「頭」，也許是因為它位於西西里的北海岸，背靠巨大石山洛卡山（ La Rocca ）, 宛如一顆頭顱。在這裡，你可以欣賞令人眼花繚亂的拜占庭鑲嵌畫和壯麗的海灘日落。

你也可以去逛一逛宏偉壯麗的世界文化遺產——切法盧大教堂，還能欣賞到「全能的基督」（ Christ All Powerful ）肖像，是以拜占庭式鑲嵌畫的重要作品，也是西西里最古老且保存最為完好的鑲嵌畫。 背靠著群山，以一彎新月形的沙灘和地中海相接。

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錫拉庫薩（ Syracuse ）

有多少人是看過了《西西里的美麗傳說》之後，才萌生了去西西里的想法？ 這部電影的主要取景地，就在錫拉庫薩。 風華絕代的莫妮卡貝魯奇每天走過的廣場正是奧爾蒂賈島大教堂廣場。

錫拉庫薩是由奧爾提伽島上的老城和大陸上的考古公園組成，考古公園中的戴奧尼夏之耳和古希臘劇院遺址都是建築史上的奇觀。錫拉庫薩的古羅馬劇場是西西里規模最大的古劇場，可惜被敗家的西班牙人毀於一旦。

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