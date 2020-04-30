【法國旅遊】聖米歇爾山懶人包　交通攻略、修道院參觀資訊

雨果曾說：「聖米歇爾山之於法國的重要性，猶如金字塔之於埃及。」 聖米歇爾山位在布列塔尼和諾曼第交界，漲潮時聖米歇爾山宛若小島孤立在海上，神秘的景觀被列為世界文化及自然遺產 。 聖米歇爾山怎麼去、周遭有什麼景點、以及聖米歇爾山參觀資訊和聖米歇爾山海灣漫步，聖米歇爾山攻略 一次告訴你！

聖米歇爾修道院（Ig@heyoru7770）

聖米歇爾山交通

第一步：巴黎——聖米歇爾山 火車／巴士

大部分從巴黎出發的旅客會選擇以火車的方式到達聖米歇爾山。如果想要搜尋便宜的火車票不妨試試法國國鐵經營的廉價高鐵：OUIGO，只要輸入起訖站： Gare Montparnasss (Paris) – Mont-Saint-Michel (FR) 即可預先訂票。

OUIGO訂票網站（thetrainline.com網站截圖）

訂票系統最長可以搜尋到2個半月左右的價錢，越早訂票，越多選擇，價錢也越便宜；單程票價由27歐至62歐不等（越便宜則乘車時間越長）。總車程約3-4小時，中間需要從 Rennes 火車站轉巴士到聖米歇爾山，建議第一次搭乘的旅客選擇轉乘時間大於20分鐘的班次，免得人生地不熟的因為找不到月台而沒搭上車那就虧大了！

如果想要搜尋便宜的火車票不妨試試法國國鐵經營的廉價高鐵：OUIGO。（Ig@the_train_sncf）

第二步：轉乘聖米歇爾山免費接駁車

從聖米歇爾巴士站下車後會看到遊客服務中心及官方的停車場，由此到聖米歇爾山還有35分鐘的步行時間，官方貼心提供了每10分鐘一班的免費接駁車，替遊客們省去了一半的交通時間！

接駁車上車處標示著「départ navette passeur」，不過通常這時候只要跟著人群走、看到大排長龍的排隊隊伍就可以準備上車。

官方貼心提供了每10分鐘一班的免費接駁車，替遊客們省去了一半的交通時間（Ig@sol6379）

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聖米歇爾山修道院及小鎮漫步

聖米歇爾山的歷史可以追溯到公元708年，相傳大天使米迦勒連續三次，出現在「了阿弗朗什主教」聖奧伯特的夢中。在夢中得到啟示的聖奧伯特決定在聖米歇爾山修建一座修道院，命名為Mont-Tombe。現在這座修道院位在聖米歇爾山中心，周圍的餐廳和紀念品商店組成了現在的小村子。

島上唯一的街道 Grand Rue 林立紀念商店、小吃店、咖啡館、餐廳和飯店，包含聖米歇爾最有名的一道料理 La Mère Poulard 的正宗舒芙蕾歐姆蛋。

La Mère Poulard舒芙蕾/歐姆蛋專賣店資訊 ▸ 地址：Grande rue, 50170 Mont-Saint-Michel, France（Google Map） ▸ 營業時間：7:00-21:30

其他值得注意的景點包括附有一系列就武器、繪畫和雕塑文物的歷史博物館，詳細描述聖米歇爾山修道院的建設與歷史以及僧侶的生活。

基本上聖米歇爾山大多數石頭建築都可以追溯到13-16世紀，是非常典型的中世紀建築，島嶼周圍是為了防止外敵入侵所建的城牆。如果想離開繁華的街道，也可以登上環繞島嶼的堡壘城牆眺望海灘。

通往聖米歇爾山的長橋是1879年為了方便居住而修建的。

在前往修道院的路上，會經過聖皮埃教堂（Église Saint-Pierre）。教堂的大門上裝飾著聖女貞德的畫像，彩色玻璃訴說著聖奧伯特的夢境；從教堂旁的小門出去，可以看到一片小小的陵園，許多聖米歇爾山當地人都被安葬於此。

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聖米歇爾修道院

沿著石階直達最高處便是聖米歇爾修道院，聖米歇爾修道院參觀資訊： ▸ 地址：50170 Mont-Saint-Michel（Google Map） ▸ 票價：全票10歐；18-25歲非歐洲居民8歐 ▸ 開放時間：9:00-19:00

修道院按照當時社會階級分為三層，最上層是修道士冥想、會話的日常生活場所，面海的方向開闢窗戶可以眺望大海。中層用來接待富豪或是貴客，最下層則是給社會地位較低或是貧窮的朝聖者居住，當時嚴明的社會階級制度反映在修道院裏，直到現在，遊客參觀路線也是從3樓依照聖職者、貴族、平民階級的順序往下參觀。

第三層：西側露台、修道院教堂、迴廊、僧侶食堂

隱修院迴廊的柱子以雙排石柱錯開的排列方式，營造出非常優美的角度。此外，哥德藝術的交叉拱肋、成束的圓柱，透過朦朧光線映照下更有如天國異境。

僧侶食堂 （RÉFECTOIRE DES MOINES）為僧侶進食的地方默地在這裡吃飯。當僧侶吃飯時，在南牆的講壇上會同時有人朗誦經詩。

第二層：貴賓廳、巨柱地下小教堂、聖馬丁教堂、納骨庫、松鼠輪、聖艾田禮拜堂、修士散步間、騎士廳

中層設置有兩個壁爐的「貴賓廳」，專門接待國王或是貴族，貴賓廳的頂部擁有寬闊的穹隆形；另外一處結構相同的大廳為修士們專屬，由法國國王路易十一將這個從事勞動與取暖的空間更名為騎士廳 （SALLE DITE DES CHEVALIERS） 也稱作繕寫室，為提供修士閱讀和學習的場所。到目前為止文件和手稿都仍然被完整的保存；也讓參訪遊客一窺僧侶們大部分時間集中在學習和祈禱的日常生活。

這個區域是修飾的納骨堆，在法國大革命時期，這裡又更常被使用作為監獄，囚禁過數以萬計的罪犯和政敵；現在看到安置在此的風車則是安裝於1820年，作為運送食物及建材使用。

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聖米歇爾山海灣漫步

聖米歇爾山海灣的海岸線連綿了平坦的海岸、 濕地與海灘。島嶼 ，峭壁，海灘和沙丘在這裡形成了藴育眾多動植物物種的一系列生態系統，魚、海洋哺乳動物、鴨、鵝等生物聚集於此 ， 鳥類飛往大西洋遷徙的路徑也位於其上。

然而，自古以來，浪潮、濃霧、流沙造成的威脅與危險依然存在，因此官方也提供專業導遊帶領的徒步體驗團，除了滿足追求另類體驗的旅人以不同的角度觀賞聖米歇爾外也藉機宣導環境較與與海洋知識。但是因為光是單趟步行就耗時2小時以上，因此適合預計待在這裡兩天一夜，想要多花一點時間細細品味各種時段各種角度的聖米歇爾的旅人們。

另外由於步行期間需要踏在泥狀的流沙上因此請穿著短褲、易穿脫的鞋子，若天氣好時也務必攜帶墨鏡及做好作夠的防曬！

【本文獲「KKday」授權轉載。】