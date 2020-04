【摩洛哥旅遊】暢遊五大必去古城　非斯皮革染坊、紗富彎藍色山城

摩洛哥王國,通稱摩洛哥,是北非西端的一個君主立憲制國家。其東部與阿爾及利亞(People's Democratic Republic of Algeria)接壤,南部其實際控制的西撒哈拉(Western Sahara)地區與毛里塔尼亞(The Islamic Republic of Mauritania)緊鄰,西部濱臨大西洋,並向北隔直布羅陀海峽(Strait of Gibraltar)和地中海與葡萄牙、西班牙相望。近年來不少人都會到當地旅遊,但又有人會因為當地治安而卻步,讓我們看看色彩繽紛的摩洛哥有哪些景點!