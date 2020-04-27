【摩洛哥旅遊】暢遊五大必去古城　非斯皮革染坊、紗富彎藍色山城

摩洛哥王國，通稱摩洛哥，是北非西端的一個君主立憲制國家。其東部與阿爾及利亞（People's Democratic Republic of Algeria）接壤，南部其實際控制的西撒哈拉（Western Sahara）地區與毛里塔尼亞（The Islamic Republic of Mauritania）緊鄰，西部濱臨大西洋，並向北隔直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）和地中海與葡萄牙、西班牙相望。近年來不少人都會到當地旅遊，但又有人會因為當地治安而卻步，讓我們看看色彩繽紛的摩洛哥有哪些景點！

異國的藍——紗富彎（Chefchaouen）

紗富彎結合了地中海的熱情和阿拉伯的神秘，走在迂迴曲折的小路中，映入眼簾的都是深淺各異的藍。淺藍、天藍、藏青、湖水藍，迷幻的色調佈滿在大街小巷，仿佛連空氣都是藍色的。在紗富彎，隨手一拍都是畫報！

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老城依山而建，滿眼的石青藍深深淺淺層層雲化，幾乎所有牆面上都掛著大大小小的花盆，鳶尾、雛菊、奼紫、嫣紅，好不熱鬧。

更吸引人到訪的，是無處不在的貓！這些喵都很有主子的架勢，總是慵懶自在地趴在藍色的街道上，睥睨著往來的遊客。

北非紅城——馬拉喀什（Marrakech）

有什麼城市能像馬拉喀什般，會令人愛上她的混亂。由無數條小巷構建而成的舊城區被稱為紅色之城。這裡就像是一座巨大的迷宮，細長曲折的巷子包圍在紅色的高墻中，哪怕你擁有超強的記憶力，也依舊很容易迷失於錯綜複雜的街巷裡。

遮陽棚的底下，你會發現許多工匠建造的攤販，形成了井然有序的系統。這邊有編織物的露天市場、乾果、調味品、服裝、毛、皮、柏柏爾地毯、皮革製品、鐵製品，首飾以及更多東西。

值得注意的是有一些露天廣場包括 Rue du Souk Smarine 可以直達 Place rahba Kedima 這個曾經是奴隸市集的地方（現在依然是重要的商業據點）。 Djemaa El Fna 廣場是容納了從各縣區、高阿特拉斯（Atlas），和南方的農民和商人的傳統聚集地。毫無疑問已經成為了馬拉喀什的心臟地帶。

Place rahba Kedima曾經是奴隸市集的地方。 （IG@nicholasbrace）

在早晨，這個大廣場會擠滿水果和香料賣家、搶著賣皮革水瓶和金屬飲水杯的賣家、籃子攤販、五金商人和理髮師。到了下午，這裡會充滿著許多熱鬧的表演，你可以看到曾經是幾內亞奴隸的 Gnaoua 舞者、音樂家、說書人、弄蛇人和與猴子一起表演的藝人！

白色房子——卡薩布蘭卡（Casablanca）

卡薩布蘭卡西班牙語原意是白色的房子，城如其名，這裡有很多白色建築。由於卡薩布蘭卡曾被歐洲國家統治過，所以在市內會看到歐洲風格的白房子。另外，因為這裡是摩洛哥最發達的城市，全國現代化的酒店和豪華商場都座落在此，能體現到摩洛哥現代化的一面。

歷史悠久的卡薩布蘭卡是摩洛哥的第一大城，也是商業經濟中心。你可以來到市中心的聯合廣場（ United Nations Square ），由於廣場上常聚集鴿子，所以也被稱作鴿子廣場。四周包括市政廳、議會、法院、郵局、銀行等等城市中最核心的部門與機構。全部圍繞著這座廣場而建，隔一條街便是大名鼎鼎的穆罕默德五世廣場（ Mohammed V Square ）。

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哈布沃斯老城區（Habbous）有寬闊的林蔭大道，由法國人設計，充滿濃厚的法式風情。順著大道步行，你會看見皇家宮殿（ Royal Palace ），由於宮殿不對外開放，你可以欣賞它雄偉的大門，有著不容侵犯的威嚴。接著前往當地聖母教堂（ Cathedral Notre Dame de Lourdes ），莊嚴的建築對比色彩鮮豔的玻璃窗，突顯當地的殖民風情。

再去參訪世界大三大清真寺－哈山二世清真寺（ Hassan II Mosque ）。哈山二世清真寺建造於 1980 年代，最令人驚豔的是他華麗的外觀，超過六千名的工匠的精心雕刻大理石、木材、花崗岩組成的外表，這座宏偉壯麗的清真寺可謂鬼斧神工！

世界大三大清真寺－哈山二世清真寺（ Hassan II Mosque ）建造於 1980 年代。（Hamza Bouchikhi/Unsplash）

最後，享受自由時間，漫步在 Ain Diab Corniche 沿岸，徜徉在卡薩布蘭卡棕櫚樹大道。走過那些時尚的餐廳及泳池，欣賞波光粼粼的大西洋。

金色的沙——撒哈拉（Sahara Desert）

沙漠總讓人有一種遙不可及的神秘感，面對一片無垠的撒哈拉沙漠，才能感受到人類是多麼的渺小。日間的沙漠會隨著光線的變化而有不一樣的景色，一時是粼粼的金黃色；一時是火熱的紅色。到了夜晚，漫天的繁星和清晰的銀河更是對勇敢駐足於撒哈拉的人最好的饋贈。撒哈拉沙漠神秘、危險、無常，同時她驚艷、壯麗和震撼，一生人必定要來親身體驗一下！

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五彩古城——非斯（Fez）

說起顏色，不得不提非洲色彩藝術的源頭，摩洛哥四大古城之一的非斯。非斯是聞名於世的皮革作坊，這裡有上百個不同顏色的大染缸。雖然這些大染缸顏色艷麗，但想要靠近的話千萬要小心啊！因為當地人相信用鴿子糞便和牛尿可以有效去除動物的毛髮而不傷皮革的紋理和質地。另外他們使用的染料也是百分百純天然的。這種天然加工的方式已經流傳了上千年，全摩洛哥就只有非斯的傳統作坊還在運作，所以人們都說這裡的皮革是最上乘的，一場來到記得買些製品回家哦！

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來到這個摩洛哥的靈魂首都，在前往古麥地那（Medina）之前，可以先去參觀新麥地那（New Medina of Casablanca）看看這個城市比較新穎的一面。一旦你身處在這裡，你就會明白為什麼非斯會被認為是阿拉伯世界保存最完整的古老城市了。事實上，非斯的麥地那現在已經被歸為聯合國教科文組織的世界遺產。

你亦可以前往 Attarine Medersa，一個在十三到十五世紀由巴努馬林王朝建造的教育機構。此建築物是由 Sultan Abou Said Ohman 命令建造的，一定會被這個建築如瑰寶般精美的裝飾驚艷。 而卡魯因大學（University of Al-Karaouine）是摩洛哥第二大的大學，非斯最古老的伊斯蘭景點，也被許多人認為是摩洛哥最神聖的清真寺，它甚至還可以決定全國所有的伊斯蘭節日的時間。

黃色宮殿——拉巴特（Rabat ）

自從1912 年開始，拉巴特便成了摩洛哥的沿海首都，至今有超過百萬名居民，這座城市不只是摩洛哥最現代的城市，更保存了眾多迷人的歷史遺跡。首先為你介紹的是被聯合國教科文組織列為文化遺產的古堡，如詩如畫的歐達亞城堡（Kasbah of the Udayas），這座城堡於 12 世紀中期，由穆瓦希德王朝（Almohads）建造。

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拉巴特獨一無二的哈桑塔（Hassan Tower）於 12 世紀晚期開始建造，目標是打造全世界最大的伊斯蘭教宣禮塔，但是很可惜從未完工。

而在哈桑塔的對側，座落著 20 世紀建造的穆罕默德五世陵寢（Mausoleum of Mohammed V），這座陵寢裡葬著從前的摩洛哥國王穆罕默德五世以及他的兩位王子。這座陵寢有著純白色的外牆，屋頂則是經典的綠色磚瓦屋頂，被認為是當代阿拉維王朝（Alaouite）最傑出的建築作品。

穆罕默德五世陵寢（Mausoleum of Mohammed V）有著純白色的外牆，屋頂則是經典的綠色磚瓦屋頂，被認為是當代阿拉維王朝（Alaouite）最傑出的建築作品。（IG@demoroumasaconteceu）

拉巴特的麥地那老城區，這個區域由古老的城牆包圍起來，裡面有著迷宮般錯綜複雜的街道，並隱藏著許多的噴水池、宮殿、清真寺與市集，你可以在老城區裡看到被重重的城牆保護的 Mechouar廣場，並欣賞摩洛哥的王宮與庭園。

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