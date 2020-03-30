【新冠肺炎】歐洲民眾居家隔離　細看5個國家以幽默方式對抗疫情

在沉重的最近，新冠肺炎疫情不斷升溫，但還是有很多有趣或是正面的事情在各地發生阿！

新冠肺炎疫情不斷升溫，每天醒來都看到各國狀況加劇，在全球沉重低靡的氣氛中，其實還是有許多人正面態度以待，不論是自己身邊的家人朋友互相鼓勵、讓生活正常運轉，還是透過網路看到世界各地不同民情所延伸出的獨特生活模式，為大家枯燥緊張的生活增添會心一笑的溫暖與活力，現在就帶大家從文字與圖片環遊世界，看看這些遭到疫情無情攻擊的地區怎麼有趣地應對或是帶來哪些特殊的反應吧！

新冠肺炎疫情不斷升溫，許多人持正面態度以待，不論是自己身邊的家人朋友互相鼓勵、讓生活正常運轉。圖為意大利民眾在居家隔離期間於陽台高唱。（路透社）

意大利

說是目前歐洲疫情最嚴重的國家，應該就是意大利了！每天看到病例數字與死亡數字不斷攀升，醫療資源也瀕臨匱乏狀態，不免俗讓人感到擔憂。意大利政府也在3月初宣布全國進入鎖國狀態，一般民眾都被管制外出，但意大利人與生俱來的浪漫魂卻沒有被疫情消滅，悶在家的時間，竟然可以與鄰居在各自的陽台彈奏樂器、哼起歌，也可以與隔壁鄰居來場乒乓球對決，到了夜晚，甚至利用對面大樓的牆面投影播放電影，就算我們只是透過網路看到，都讓人覺得格外溫馨與感動。

+ 9 + 8 + 7

來自意大利羅馬的網友Aureliano Verità(@aurever)在個人社群分享他們的隔離日常，VOGUE獨家訪問Aureliano，他說：「我們依照政府規定居家隔離，從上週五開始，我們社區決定在陽台一起唱歌、讀詩、並利用投影方式欣賞電影。」他也分享從他窗戶外拍攝的影片，捕捉對面牆壁投影老電影，而對面鄰居夫妻浪漫共舞，大家在自家一起隨歌搖擺，傳遞正向力量。

另外還有一個讓人看了無不笑出來的畫面，就是網路上瘋傳意大利地方超市的食物被一掃而空，僅剩下夏威夷披薩仍滿滿地堆疊在冰箱裡，直接看出意大利人對於美食的講究，就算再艱困，也不會向加了菠蘿的披薩低頭。

同時，因為以外國觀光客為主的威尼斯大運河，平時都是人滿為患的模樣，搭乘貢多拉（Gondola）更是必備行程，這次卻因為疫情關係，少了人類過度的環境破壞，河流竟然變得清澈，也算是大自然因禍得福的一面。

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+ 5 + 4 + 3

西班牙

由於疫情迅速擴張，西班牙進入緊急狀態，實施為期15天的「封城」措施，除了工作、就醫或購買生活必需品等特定情況外，居民禁止走出家門。而樂天派的西班牙人，儘管實施居家隔離，也不忘苦中作樂，彼此鼓舞。在西班牙的台灣朋友就在社群表示，待在家對西班牙人太痛苦，大家以各種形式散播歡樂，例如自家陽台變DJ台，打碟給鄰居們聽，而鄰居互動率也大幅提升，甚至利用廣播玩起Bingo遊戲，發揮他們的「西式幽默」。也有網友分享狗狗累癱在沙發上的照片，上面寫道：「今天主人已經帶我出去散步38次了！」，以幽默方式表示主人因被允許出門遛狗，就一直帶狗狗散步。

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+ 8 + 7 + 6

荷蘭

總是給人務實又開放印象的荷蘭，大家第一個想到的就是紅燈區跟大麻，這次因為受到疫情波及，荷蘭政府宣布關閉餐廳、咖啡廳、酒吧以及紅燈區，這個政策卻引起大批人潮在咖啡廳外排隊，但這不是排Starbucks買一送一，而是擔心回家後短期內再也吸不到大麻，只好紛紛來搶購囤積，這種特殊的場景大概只有荷蘭這個開放的國度才看得到。

德國

至於向來以正經八百、不苟言笑印象深植人心的德國人對於這次疫情，同樣進行了鎖國、關閉非必要娛樂場所的政策，但這時卻意外看到德國人溫暖的另外一面。在德國的台灣人在當地成立自助會，若是擔心出門戴口罩會被歧視，可以結伴同行；另外還有一位15歲的德國年輕人設計出網路互助地圖，只要在上面填單，其他可協助的人可以報名進行義工媒合，不論是買生活必需品還是交通接駁，讓大家就算各自在家中也能透過網路感到患難中見真情的感動，若是不擅網路的長輩或小孩，也可直接以紙本方式報名尋求協助。

澳洲

南半球疫情也不樂觀，因境外移入案例不斷增加，澳洲和紐西蘭已宣布禁止外籍人士入境，並封鎖邊界。民眾因恐慌也開始出現囤積糧食、民生日用品的情況，澳洲傳出衛生紙搶購一空，地區性報紙《北領地新聞》（NT News）突發奇想，於3月5日多印了8頁空白版面，公告給缺衛生紙的居民，可「急用」這8頁，引發話題。

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

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捷克

對於這次防疫速度，相對於台灣，許多地方似乎都慢了一步，歐美國家更出現華人戴口罩被歧視的問題，最近捷克首都布拉格就率先歐洲宣布只要外出，不論是去商店還是搭乘大眾運輸一律戴上口罩，布拉格市長Zdeněk Hřib更以身作則，在個人臉書發出戴口罩搭乘電車的照片，也算是給大家的警惕。

布拉格市長Zdeněk Hřib以身作則，在個人臉書發出戴口罩搭乘電車的照片，也算是給大家的警惕。（FB@Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：患難中見「真情」！從武漢肺炎疫情看世界各國以幽默溫馨方式居家隔離】