【克羅地亞】一日遊老城施普利特著名景點　穿梭古蹟與自然景觀

施普利特 （Split）是克羅地亞的第二大城市，有著超過1700年的歷史，也是克羅地亞最古老的城市。對於大部分去克羅地亞旅行的人來說，施普利特是必經之地，但如果你今天行程緊湊，只會在施普利特稍稍停一晚的話，這邊就為大家來介紹，在一天內一定逛得完的必去快閃景點！

施普利特 （Split）是克羅地亞的第二大城市，有著超過1700年的歷史，也是克羅地亞最古老的城市。（Tripresso旅遊咖授權使用）

施普利特歷史小站

1700年前，羅馬皇帝「戴克里先」在施普利特的海灣建造了一座奢華的皇宮，也就是這個城市發展的起點。兒在皇帝死後，這座華麗的宮殿變成了羅馬統治者娛樂休閒的度假勝地。在二戰後，斯魯利特轉型成了工業大城，加上本身地體條件、歷史遺跡、天然景觀優渥，觀光業也迅速發展，成了如今繁榮的慷口城市，更是地中海第三大港口。

＃斯普利特景點推薦

戴克里先宮殿｜Diocletian Palace

沒錯！這就是上面提到的羅馬皇帝宮殿，皇宮位在施普利特舊城區，是一座占地近4公頃的海濱堡壘間豪華別墅，皇宮東西南北各有四座防禦城門，分別叫銀、鐵、銅、金門，進到地下皇宮裡，是以對面小島布拉曲（Brac）的白石所打造的簡陋的羅馬式拱門，還有不少石像即石柱裝飾。

據說1400多年前，附近同樣羅馬人統治的城市沙隆納（Salona）被斯拉夫人入侵，當地的難民紛紛逃到了施普利特避難，並在皇宮的城牆內、皇宮正上方私自內蓋起了房子，當時居民的垃圾和排泄物都被丟棄的這做廢棄的皇宮，一直到了考古學家把這裡清理後，才讓這座皇宮再度現出原形！

回到地平線上，皇宮的正中央是列柱廊中庭，兩邊個六根六根粉色的花崗石圓柱，這些花崗岩可是當時從埃及路克索運過來的呢！而這個廣場東邊是皇帝陵寢，西邊是神殿，南面是皇室居住的地方，這裡也像是施普利特舊城區的心臟，許多集會、表演都會把這裡當作舞台。

• 門票：45 Kuna（約港幣54元） ★精選行程：戴克里先宮殿

聖多米努斯大教堂｜Katedrala Svetog Duje

而就在這座列柱廊中庭的東邊，是聖多米努斯大教堂，教堂就位在戴克里先皇帝的陵寢，八角形的陵寢，倍24根圓柱環繞，圓頂下的科林斯式圓柱呈現兩排，一直到了7世紀，戴克里先皇帝的遺體被移走後，施普利特的主教才將這裡改為天主教堂。教堂和皇宮這一系列的建築，都展現了中古世紀原始的拜占庭式、基督教藝術風格，相當華麗耀眼。

聖多米努斯大教堂｜Katedrala Svetog Duje （Tripresso旅遊咖授權使用）

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鐘樓｜Toranj Sa Satom

其實這個鐘樓也是「聖多米努斯大教堂」的一部分，但為什麼要特別拿出來講呢？因為它真的很直得上去看看！這座鐘樓是一座仿羅馬式的鐘樓，像是施普利特的燈塔，從遠遠的地方都能找到它，而鐘塔是可以買票上走上去的，在最高點可以俯瞰整個施普利特舊城區與亞德里亞海相望的風貌，唯一的缺點就是通往頂端的樓梯有點可怕，但為了風景，值得！

• 門票：30 Kuna（約港幣36元） ★精選行程：聖多米努斯大教堂及鐘樓

寧斯基雕像｜Grgur Ninski

從皇宮北邊的金門一出去，便可以看到一座高聳的雕像，這位是當時10世紀時，克羅地亞的教皇寧斯基（Grgur Ninski），寧斯基勇敢的挑戰了當時羅馬統治時期的羅馬主教，為克羅地亞人民爭取以斯拉夫語及文字進行宗教彌撒，更被稱為「克羅地亞之父」。在1957年這座銅像誕生，據說摸這座銅像的腳指頭能帶來好運，可以看到腳指頭都被摸到變金黃色的了啦～

探索小巷與海港

舊城區內的古蹟先介紹到這邊，雖然不多，距離也都非常近，但仔細逛的話也可以花上班天的時間，加上每逢旺季都會有不少戲劇、音樂表演在廣場舉行，很容易一個不小心幾個小時就飛過去了，剩下的時間當然就是要好好的逛逛舊城區其他的街道小巷啦！

身為地中海第三大港口，施普利特的海港才是重頭戲啊～雖然快閃行程不太能再到附近的海島玩，但還是不妨到港邊走走，空下一個下午的時間，寧願放棄一些瑣碎有緊湊的行程，到施普利特的海邊曬個太陽、喝個冰沙、游個泳吧～

★精選行程：斯普利特舊城區、斯普利特渡輪

以上幾個施普利特舊城區必逛的景點推薦給大家，一天一夜的時間一定逛得完，並且有時間悠閒的漫步古城中的小巷、逛逛小店，再去海港曬曬太陽看個海景，最浪漫、愜意的克羅地亞自由行回憶就這樣帶回家啦～

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於快閃克羅埃西亞第二大城！斯普利特熱門景點推薦，帶你走進古羅馬的後花園】