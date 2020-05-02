【神戶】由三宮車站出發！各景點前往方式、行李寄放Tips一文收錄

神戶旅遊的必經車站－三宮站，集結了JR、阪急電鐵、阪神電鐵、神戶市營地下鐵、PORT LINER（PORT ISLAND線）共5家鐵路公司，從這裡出發前往其他觀光景點都很方便，可說是神戶的重要交通樞紐。

此外，選擇走地下街移動的話，即使是雨天轉乘換車，也不用擔心淋濕。不過站內設計較為複雜，對三宮車站不熟悉的人來說可能容易迷路，所以這次小編整理了關於三宮站的轉乘路線，以及利用電車移動至附近知名景點最適合的交通方式等，讓大家對這個車站有多一點的認識。

「三宮站」or「三ノ宮站」？5條鐵路名稱大不同

三宮站簡單來說是這個車站的總稱，隨著鐵路公司不同，站名也有點不同，JR「三宮（三ノ宮）站」、阪急電鐵與阪神電鐵「神戶三宮站」、神戶市營地下鐵西神・山手線「三宮站」、神戶市營地下鐵海岸線「三宮・花時計前站」、PORT LINER「三宮站」。

三宮站簡單來說是這個車站的總稱，隨著鐵路公司不同，站名也有點不同。（IG@mitabesuta）

從位置來看，以JR三宮（三ノ宮）站為中心，南側為阪神電鐵與PORT LINER，神戶市営營地下鐵海岸線在附近，西側是神戶市營地下鐵西神、山手線，而阪急的三宮站則位在西南方。

三宮站前往其他觀光勝地的交通方式

接下來介紹一下從神戶前往其他觀光景點，選擇哪一條線、怎麼搭才是最順的呢？

神戶港、舊居留地、北野異人館…按圖睇由三宮車站出發到神戶各大景點最方便的鐵路方式▼

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「山側」、「海側」怎麼分？

接著來談談神戶地理位置的特徴吧！神戶北方鄰接山脈、南方有海，市區街道夾在山與海中間，正是神戶觀光的迷人魅力！能看見山的方向是北方，看得見海的方向是南方，對於在這樣環境之下長大的神戶本地人，通常會用「山側」、「海側」來說明北與南。

有時在路上向人問路時，如果對方說出「山側」、「海側」，可以聯想到是方向的「北」、「南」就沒問題了！另外有些百貨店内的方位指標出現「山側」、「海側」，就能理解這樣的說法對神戶人來說是非常一般的，阪急、JR、阪神的電車路線靠山側行走，記住這點在不小心迷路的時候，也許會派上用場！

1. 連結兵庫・神戶近郊觀光地交通

搭電車前往三宮附近的人氣觀光景點，方便又輕鬆。

三宮往關西奥座敷「有馬温泉」首推神戶市營地下鐵。

「有馬溫泉（有馬温泉）」為日本三大古湯之一，位在神戶市北部、六甲山北側，有馬溫泉設置了對外開放的公共浴池，從神戶市内可排個一日遊，來這裡泡泡溫泉，享受一下溫泉鄉的特有風情，一直很有人氣。「三宮站」出發至「有馬溫泉站」需轉乘2次，車程35分鐘，950日圓。

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搭乘JR參觀世界遺產「姫路城」吧。

「姫路城」在神戶西方的姫路市內，於江戶時代初期建造，被選為日本100名城，外形猶如白鷺展翅般美麗，又被稱作「白鷺城」。

JR「三宮（三ノ宮）站」搭新快速列車往JR「姫路站」約41分鐘，990日圓，可選擇步行至姫路城大概20分鐘，或轉搭巴士（姫路站北口搭車，至「姫路城大手門前」下車，車資100日圓）。

2. 大阪・梅田：JR、阪急、阪神通通OK

三宮・大阪之間有JR、阪急電鐵、阪神電鐵共3個路線並行行駛，任一條線都能到達大阪梅田，只是搭車時間與車資不同，依個人需求挑選就好。

（IG@poodleshairwithyou）

JR「三宮（三ノ宮）站」～「大阪站」搭乘新快速、約21分鐘，410日圓 阪急「神戶三宮站」～「大阪梅田站」搭乘特急、約27分鐘，320日圓 阪神「神戶三宮站」～「大阪梅田站」搭乘特急、約32分鐘，320日圓

3. 京都：JR or 阪急

欲前往京都市内，先確認目的地再選擇電車路線比較好喔～往京都車站搭JR、往京都河原町站要搭阪急。

欲前往京都市内，先確認目的地再選擇電車路線比較好喔（IG@nankaihawks1）

JR「三宮（三ノ宮）站」～「京都站」搭乘新快速、約51分鐘，1,100日圓

阪急「神戶三宮站」～「京都河原町站」搭乘特急，中途在「十三站」轉車、約72分鐘，630日圓。

旅行好幫手，JR「三宮（三ノ宮）站」置物櫃數量多免煩惱

在JR「三宮（三ノ宮）站」周圍有許多方便的置物櫃，尤其是東口刷票口那邊最多，南側的PORT LINER手扶梯旁、觀光案內所旁（面對案內所的右手邊）分為大、中、小型，北側也有置物櫃區（首發車～末班車時間開放）。

在JR「三宮（三ノ宮）站」周圍有許多方便的置物櫃，尤其是東口刷票口那邊最多。（Twitter@zebramanz）

中央刷票口前、西口１樓設有大、中、小型置物櫃，西口２樓有中、小型置物櫃，而阪神、阪急「神戶三宮站」車站內也有一些，阪神「神戶三宮站」東口驗票口内側則有大型置物櫃。

到觀光案内所索取旅遊資訊與地圖

對神戶觀光有任何問題，推薦神戶市綜合服務中心（観光案内所），地點在JR「三宮（三ノ宮）站」東口刷票口南側，內有平板設備可搜尋觀光情報，以及免費Wi-Fi（KOBE Free Wi-Fi）。

對神戶觀光有任何問題，推薦神戶市綜合服務中心（観光案内所），地點在JR「三宮（三ノ宮）站」東口刷票口南側。（神戶市政廳官網）

提供英文、中文、韓文服務，看板也加了英文、中文（繁體字、簡體字） 、韓文標示，觀光手冊或傳單、地圖等有多國語言，不懂日文也不需擔心。（9:00～19:00、無休 ※12/31～1/2は ～15:00）

車站周邊美食、購物情報

車站周圍有許多購物中心與美食商家，JR三宮（三ノ宮）站南側的「神戶阪急」、阪神神戶三宮站西口可直達的「Santica（さんちか）」、東口直達「mint神戶（ミント神戸）」、JR三宮（三ノ宮）站西口驗票口、阪急神戶三宮站刷票口往南走就能看到「神戶中心街（神戸センター街）」。

神戶中心街往西前進，一路可走到元町，元町站東口南側的「大丸」百貨向西則是元町商店街入口，１番街南方為「南京町」，穿過１番街後往３丁目～６丁目前進，可通到神戶車站，元町商店街內有許多老店，體驗神戶的懷舊氛圍。

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作為神戶觀光重要據點的三宮車站，各家鐵路互相串連，搭車轉乘方式變化多，有時候一不注意可會繞遠路。不過車站周圍商店美食眾多，搭車前多抓一點時間走走逛逛也不錯。

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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