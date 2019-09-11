【關西】有馬溫泉行程：玩完神戶後一泊二食　交通景點旅館全攻略

來到關西自由行時，最常見的套裝行程「京（京都）」、「阪（大阪）」、「神（神戶）」中，大家大概最不熟悉神戶地區，特別是名列日本三大古泉之一的「有馬溫泉街」。本文從交通路線、溫泉街景點、當地美食以及住宿，一併介紹給你！想玩神戶，又不想多做功課的朋友們，不如就來參考這篇懶人包吧！

太閣秀吉的有馬金銀溫泉藏寶圖

有馬溫泉小知識

天皇浴場的歷史軌跡｜有馬溫泉簡介

有馬位於六甲山系，以瀧川、六甲川匯流而成的有馬川為中心，因為剛好位於斷層帶上，形成了溫泉泉源。傳說在神話時代就已經發掘，開始做為溫泉泡湯之用。在《日本書紀》中，舒明天皇與孝德天皇都曾行幸有馬溫泉，有馬因此成為天皇御湯。而平安時代以後，除了天皇，文人雅士、武士名將們也相繼造訪有馬溫泉，其中最有名的，大概就屬整備有馬溫泉泡湯設施，讓其成為與民同樂溫泉街的戰國霸主豐臣秀吉了。秀吉與妻子寧寧也常造訪泡湯，留下了許多「太閣之湯」（秀吉擔任關白，而關白退隱後則稱太閣，日後成為秀吉的專用稱呼）的相關遺跡，有馬因此繁榮，成為現代有名的溫泉街之一。

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有馬溫泉（Instagram@smailmei）

到有馬，騎哪隻馬？｜有馬溫泉怎麼去？

要前往有馬溫泉，可以從大阪搭乘JR西日本或阪急鐵道到神戶，再從神戶搭乘神戶電鐵，至「有馬溫泉站」下車。建議可以安排一天或兩天的行程，先玩完神戶後，再前往有馬溫泉。另外，也可以利用夜間高速巴士，從神戶、大阪、京都，或USJ（日本環球影城）的公車站，出發前往有馬溫泉，犧牲一些睡眠品質，增加遊覽觀光的時間。

享受有馬溫泉泡湯趣

散佈在有馬的七大源泉

在有馬溫泉內共有七個溫泉源頭，每個則依泉質跟典故，被取了不同的名字。分別是炭酸、太閣、御所、天神、妬、有明和極樂。其中的溫泉水又被分為以下：一種是含鐵質與鹽分的鹽化物泉，由於接觸空氣後，溫泉內的鐵質會氧化變色，成為類似金紅色的色澤，也因此成為有馬最有特色的「金泉」。另一種是富含炭酸的炭酸泉，還有一種是富含鐳的放射能泉。後面兩種溫泉都呈現透明無色，因此相對金泉被稱為「銀泉」。溫泉各有不同的效能，「金泉」和「銀泉」目前都已經被有馬溫泉登錄為商標。

金泉（Instagram@j98in）

單純享受泡湯的簡易浴場｜有馬溫泉日歸溫泉

覺得高級雅致的溫泉旅館太貴，但又想體驗名湯風情，只想來有馬溫泉泡湯觀光的朋友，大多會選擇日歸溫泉，也就是只提供溫泉，不提供住宿的浴場澡堂。而有馬溫泉內的日歸溫泉，就屬「金之湯（提供金泉）」、「銀之湯（提供銀泉）」與「太閣之湯（金泉與銀泉都有提供）」最為有名！尤其金之湯跟銀之湯平均價格只需要5、600日圓，聯合票券也不到1,000元，買阪神阪急的交通兩日卷也會送太閣之湯的免費票卷，在各種優惠加持下，可說是有馬溫泉街最便宜的溫泉。不想花時間洗澡或準備換洗衣物的朋友，也可以使用日歸溫泉內的足湯服務喔！

銀之湯（Instagarm@hobbykit）

充滿藝術設計感的最古旅館｜御所坊

有馬溫泉的「御所坊」旅館，可以說是有馬境內最古老的溫泉旅館。起源自西元1191年創業的「湯口屋」，甚至平安時代的歌人藤原定家也曾在所著的日記《明月記》當中提到，歷史名人如將軍足利義滿、天下霸主豐臣秀吉，都是過去的座上賓。現在的旅館建築是在明治時期整修，古風的御所坊可以說是有馬的活歷史。不過雖然是最古的旅館，卻也相當國際化，旅館內有英文對應人員，覺得住宿價格太過高昂的朋友，御所坊也有提供日歸溫泉的服務，讓你能在旅館內單純享受泡湯與觀光，以及旅館內由設計師綿貫宏所設計的建築與藝術品，泡完溫泉後，還可以在明治洋風的茶室座著休息。不過請注意，這裡的浴場是採男女半混浴式的，男女浴池之間並沒有完全分隔，覺得有顧慮的朋友們，可能需要考慮一下。

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地址：神戸市北区有馬町858

引入天然源泉的溫泉旅館｜かんぽの宿有馬

「かんぽの宿有馬（Kanpo之宿有馬）」是直接使用自家源泉「愛宕山泉源」的溫泉旅館，從旅館三、四樓就可以看到泉水被送到浴場的輸送管線，並目睹鐵質源泉如何從混濁的色澤，透過氧化變成金紅色的過程。而這裡雖然說是溫泉旅館，但也有提供日歸溫泉的服務。在泡完溫泉後，你也可以選擇在旅館內的茶室，觀賞窗外的六甲山美景，或是順帶搭乘六甲山纜車，前往山頂欣賞神戶夜景，都非常的方便！

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地址：兵庫県神戸市北区有馬町1617-1

有馬溫泉周邊觀光景點推薦

有馬溫泉的起源｜湯泉神社

有馬溫泉的起源，最早可以追溯到神話的傳說，發現有馬溫泉泉源的是大己貴命跟少彥名命兩尊神明。傳說兩神在有馬看到有受傷的烏鴉，浸泡有馬的「紅水」療傷後痊癒，因此開啟了有馬溫泉湯療的歷史，這紅水指的就是有馬溫泉後來有名的金泉。「湯泉神社」供奉的便是發現溫泉的兩尊神明，同時它也是著名的求子神社，在泡完溫泉後，前來參拜便能讓婦女成功懷孕，早生貴子。一旁的「愛宕山公園」也是溫泉源泉的發源地，可以來此享受登山的樂趣。

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地址：兵庫県神戸市北区有馬町1908

曾是秀吉浴場的古老寺院｜極樂寺

由舊日幣一萬元頭像的聖德太子所建立的「極樂寺（極楽寺）」供奉驅火觀音，在有著各種旅館與料理店的有馬而言，是非常重要的信仰中心，至今已經有約1,500年左右的歷史。而極樂寺的遺跡在考古之後，還發現了過去豐臣秀吉在有馬泡湯時，所建的「湯山御殿遺跡」，可以說是跟有馬歷史發展息息相關的一間寺院。

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地址：兵庫県神戸市北区有馬町１６４２

參拜有馬溫泉歷史軌跡｜有馬溫泉寺

由著名的行腳僧行基上人建立的「有馬溫泉寺（御祖師庵）」，有老人泡過此地的溫泉後，病癒成佛的傳說，可說是從平安時代就見證了有馬溫泉的發展歷史。雖然有一度被火災燒毀，但在戰國時代，又經過秀吉夫人寧寧的捐獻而重建，秀吉還曾在此舉辦過有馬大茶會，可說是大出風頭。現在寺院內部雖然沒有提供溫泉，卻展示著有馬溫泉歷史的緣起繪卷，寺院內還會撥放有馬歲時記的影片，並介紹有馬的觀光景點，是宣傳有馬觀光年資最大的前輩。

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地址：兵庫県神戸市北区有馬町1643

全日本最多的神社這裡也有｜有馬稻荷神社

提到「稻荷神社」，因為供奉守護農業的宇迦之御魂神，所以是日本分布最廣的神社。最大的本社當然是位於京都伏見的「伏見稻荷大社」，而有馬的有馬稻荷神社，據說就是舒明天皇與孝德天皇兩位天皇前來有馬巡幸，在此建立有馬行宮時，將伏見的稻荷神社分靈來此，作為有馬的守護神。雖然比起伏見還要來得小規模，還是可以見到傳說中把稻穗帶來日本的宇迦之御魂神使者「狐狸」，以及千本鳥居。

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地址：兵庫県神戸市北区有馬町１７４５

紀念有馬恩人的廣場｜湯煙廣場

這座「湯煙廣場（湯けむり広場）」可說是有馬溫泉的歡迎地，一出有馬溫泉車站便能看到。廣場中央的瀑布是模擬有馬溫泉冒出的熱氣，相當具有有馬的特色。而另一個特點，便是在廣場上可以看到復興有馬溫泉的天下霸主－太閣豐臣秀吉雕像，隔著有馬川與寧寧橋上的寧寧夫人像相望。

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橫亙有馬的河川親水地｜有馬川親水廣場

由六甲川跟瀧川匯流而成的有馬川，橫跨整個有馬地區。而在距離車站不遠處的有馬川，就設置了「有馬川親水廣場」，這裡不僅可以玩水，在象徵秀吉的招牌馬印，葫蘆造型的池子裡泡腳外，親水公園還會依季節不同，舉辦像是櫻花節，或「有馬涼風川座敷節」等活動，讓大家一起同樂，非常適合泡湯泡得熱昏頭、想動一動身體的朋友們。各位也可以在寧寧橋上，享受有馬川的風景，看著寧寧雕像，遙想過去身為武士之女的寧寧，不顧家人反對，與戀人秀吉結婚，成為賢內助，幫助丈夫取得天下，在疲累時跟秀吉一同前來有馬泡湯的幸福情景。

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孩子們的寶藏｜有馬玩具博物館

曾擔任過固力果公司玩具設計師的加藤裕三，在去世前希望為有馬當地留下除了溫泉以外的資產，因此跟御所坊旅館的老闆合作，建造了這座「有馬玩具博物館」。玩具博物館內不僅有加藤裕三本人的玩具收藏與設計，還有各種現代的鐵路模型，不管幾歲都能擁有歡樂的童心。其中的收藏品，更有幾樣可以實際拿來遊戲，也有製作教室會，定期教大家做出簡單的玩具，是很適合親子同遊的博物館。

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地址：神戸市北区有馬町７９７ 營業時間：09：30～18：00（最終入館17：30） 定休日：不定休，詳情請查詢官網

【有馬溫泉必吃美食推薦】

來到有馬必吃的美味輕食小點

除了溫泉之外，既然身為觀光景點，有馬溫泉自然也有著各種特色美食！尤其位於神戶牛的產區神戶附近，更一定要來嚐鮮一番啦！( 點圖看看 )

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有馬溫泉街的西洋咖啡廳

接近神戶的有馬溫泉，雖然是以傳統日本建築為主的溫泉街，但也深深受到異國文化的影響，擁有許多時尚的咖啡廳。而其中兩家店，更是其中最有人氣跟特色的名店！

#1. チックタク

「チックタク」雖然是間洋食咖啡廳，但外觀卻是純日式的古民家。チックタク的午餐非常受到好評，相當推薦來有馬泡日歸溫泉，或想在外享用午餐的朋友。招牌的放養雞蛋包飯，選用兵庫三田的土雞蛋，鬆軟濃郁的口感與牛肉醬非常搭配，營養價值超高！另一項有名的藥膳咖哩，則是在咖哩醬中加入了中藥材和有馬山椒，老闆特地為了想藉由溫泉療養身體的顧客們所製作的咖哩，既營養又健康！飲品則有有馬汽水跟萩原珈琲等當地特色飲料，就算不吃午餐，在優雅的爵士樂咖啡廳中，度過一段清閒的時間，也非常不錯～

#2. Café De Beau

洋房般的「Café De Beau」，背面就是千年歷史的旅館御所坊，其實Café De Beau的店面，也是由御所坊的家宅改裝而來的！這般和洋混合的光景，可以說是明治以來的神戶特色。咖啡廳內有許多神戶甚至是有馬限定的甜點，例如，招牌的有馬瑞士捲，就加入了有馬金泉所熬煮出的鹽分，甜中帶有淡淡的鹹味，相當特別。其他還有使用丹波黑豆餡做的派，以及口感綿密的布丁等，都是當地限定的甜點，跟飲料一同組合，還會有折價服務，非常建議想品嘗當地特色的朋友前來！

洋房般的「Café De Beau」，背面就是千年歷史的旅館御所坊，其實Café De Beau的店面，也是由御所坊的家宅改裝而來的！（Instagram@wakkomarz14）

有馬的特色午餐餐廳

因為有馬溫泉街內大部分都是溫泉旅館的關係，客人都會在旅館內用晚餐，因此餐廳大部分只營業午餐時間居多，也造就有馬有豐富的午餐餐廳之特色。其中有特色的，像是販賣清爽酢橘蕎麥麵的「土山人有馬店」，在蕎麥麵上放入酸甜清爽的酢橘，是在炎熱的夏天，絕對要吃的消暑聖品。想要更多選擇的話，也可以前往有套餐服務的「土山人はなれ」。而「有馬十八番」則能吃到類似章魚燒，卻又比章魚燒更鬆軟的兵庫縣名產明石燒（也可以在享受完有馬溫泉後，再去明石吃最道地的明石燒），以及簡單好吃的魩仔魚飯。除此之外，「misono」的咖哩烏龍麵也非常推薦喔！

有馬溫泉名水釀好酒｜居酒屋

想喝酒的酒豪們，要是想在有馬喝一杯，就到當地酒商直營的立飲（站著喝）居酒屋「酒市場」，這裡的啤酒與日本酒，品質可是有當地酒商保證的！尤其是用六甲山的伏流水，和最適合釀酒的「山田錦」所釀造的有馬麥酒，以及不加水的日本酒原酒，更是這邊的人氣招牌。雖然無法體驗在溫泉池中喝酒的日劇場景，但能品嘗美酒，可不愧於以好水聞名的溫泉地。

尤其是用六甲山的伏流水，和最適合釀酒的「山田錦」所釀造的有馬麥酒，以及不加水的日本酒原酒，更是這邊的人氣招牌。（Instagram@jimmylee830 ）

購買有馬伴手禮，滿載而歸！

去日本玩當然不能空手而歸，到有馬當然要把吃的玩的帶回家，讓不能一起出遊的親朋好友，也感受一下旅遊的氣氛。經濟實惠的有馬伴手禮，首推「元祖三津森本舗」的碳酸仙貝，包裝美觀、味道簡單，還有有馬當地的特色。另外，伴手禮專賣店「吉高屋」也是個能殺死荷包的地方，裡面販賣的商品，像是含有有馬金銀泉成分的入浴劑或是洗面皂，讓你回到台灣，也能繼續享受有馬溫泉。其他像是「だんご屋」的栗子甜點、溫泉饅頭，或是能配飯吃的松茸昆布佃煮（類似台灣的滷味），也都是有特色而且味道保證的選擇。在煩惱帶甚麼禮物回去前，記得考量對方的喜好，還有自己荷包的深度喔！

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【有馬溫泉】日本三大名泉之一！有馬溫泉泡湯、交通、美食、周邊景點全攻略！】