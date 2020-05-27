7間台北深宵Fine Dinning食堂！在英雄塚小酌　每間名字一聽難忘

深夜的台北總是特有魅力，街道變得安靜，空氣變得乾淨，讓人想在外頭多流連一會。這個時間點，有的人會往熱鬧的夜店衝，但還有一群人想找個舒服的地方坐著，點個幾樣講究的下酒菜，配上一杯酒，老老實實地和兩三個朋友小聚，沒有喧嘩嘈雜，只有流暢的對話和陪襯在旁的美食美酒。這樣的地方，去邊度搵？ 文：Ting Wei, Amber Chiu（GQ Taiwan）

1. 非瓶 Bottless

今年二月開幕的非瓶主張成為一個「讓大家輕鬆喝酒吃飯的地方」，這樣的地方其實不少，但非瓶的特色在於餐點走新美式料理的風格，而酒也不用以瓶為單位來點，wine on tap的概念方便大家直接點單杯葡萄酒。想簡單吃吃，又不想喝太多，點個幾樣菜配上單杯葡萄酒就夠，其中特別推薦柚香豬肋排和牛骨髓炒飯，前者用了柚子汁和烤肉醬調味，再用花椒油帶出辛香，味道充滿層次。

+ 12 + 11 + 10

地址：台北市松山區慶城街 26-1 號

2. 山男

營業到午夜12點的山男，以居酒屋的形式，結合日式料理與台灣食材，提供生食、蔬食、肉食和烤食等各種類別的菜色，像是「干貝・柑橘」就把北海道生瑤柱切薄片，再搭配發酵辣椒粉、柳橙和葡萄等食材，清爽又夠味。酒類則分成清酒、啤酒、調酒及烈酒等幾種，如果不想喝酒，也有無酒精調酒可選。

+ 7 + 6 + 5

地址：台北市大安區光復南路 260 巷 34 號

3. 溫柔鄉

身在台北的夜貓族一定知道這間深夜酒吧兼食堂，從晚上 11 點營業到清早 6 點，而且星期五、六不會營業，夠特別吧！這裡有 100 多種威士忌，其中以艾雷島泥煤威士忌（ Peated Whisky）為主，另外也有幾款簡單的調酒、啤酒和梅酒。餐點的話則沒有固定菜色，這天吃到的是鯖魚一夜干、金針花和烤櫛瓜，其中一夜干烤得香嫩多汁，簡單卻吃得出用心。

+ 3 + 2

地址：台北市中山區錦州街 175 巷 22 號

4. 英雄塚

出自和溫柔鄉同個團隊，英雄塚只從半夜12點開到早上6點，一樣是超級深夜的酒吧兼食堂，不過風格很不一樣，這裏更著重於料理、氣氛沈靜不喧嘩、燈光昏暗，特別適合一個人前往。餐點分成單點的小食和套餐，這天點的手工雞肉丸和鰻魚飯讓人吃得很爽快，鰻魚飯除了香軟的蒲燒鰻魚、煙韌的白飯，還有各式自製配菜，像是魚生、切得工整的綠蔬佐芝麻醬。

+ 5 + 4 + 3

地址：台北市信義區松隆路 9 巷 32 號

5. MUZEO

營業到每天半夜 11 點半的 Muzeo 每隔一陣子就會換菜單，不變的是主廚 Xavier 喜歡翻玩食材的心，把常見的食材用新穎的手法呈現，像是把白蘿蔔做成濃湯，以煙肉和青蔥油來提味；或是把油封鴨腿和松露芋泥包進麵皮裡炸，看起來就像一顆顆炸餛飩；港式茶餐廳常有的西多士也在菜單上，極軟的多士口感配上花生蓉，深夜點來吃簡直是難以抵擋的罪惡之味。酒類除了葡萄酒，也有各式調酒可選。

+ 6 + 5 + 4

地址：台北市大安區忠孝東路四段 170 巷 6 弄 14 號

6. Longtail

因為想要有個下班後也可以好好吃飯的地方，主廚林明健把餐廳 Longtail 的營業時間拉長到凌晨三點，除了有各式葡萄酒和調酒，這裡的最大特色莫過於揉合亞洲各地元素做成的料理，像是越式三文治和以紅油抄手為概念、用了鴨肝和油封鴨肉的麵餃。

+ 9 + 8 + 7

地址：台北市大安區敦化南路二段 174 號

7. Kafnu

從早營業到晚的 Kafnu 針對不同時段設計餐與酒，酒類有精釀啤酒、葡萄酒以及調酒，到了晚上還有Happy hour時段，以更優惠的價格讓人暢飲。餐點則主打新美式料理，有濃郁的辣味炸雞堡，也有灑滿芝士的肉醬寬麵和清爽卻夠味的凱撒沙律。

+ 6 + 5 + 4

地址：台北市松山區民生東路三段 101 號

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題： 【GQ口袋名單推薦】夜貓族請注意！嚴選 7 間台北「深夜食堂」不私藏，宵夜也能盡情享受美食、好酒！】