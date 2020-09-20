台灣嘉義︳懷舊壽司屋、古物店、藝術Cafe…遊逛3間復古時尚小店

來到嘉義，就是要追求一種「很鬆」的感覺，放下手機、忘掉打卡行程，隨著城市的悠閒脈動浮沉，在舊巷中、在老屋裡細細嗅聞往日美好。

1. Bless淺山房

「Bless回來了！」去年底，話題悄悄在嘉義小店圈子傳開，發哥（蔡榮發）與他的Bless在番路鄉的老房子復活——如果你不太暸嘉義，請先讀個前情提要，就是現在小花麵包店的位置，發哥在那開了六、七年的咖啡館，把老厝打理成有咖啡與茶香、集合衣飾與金工的美好角落，也開了嘉義文青小店的新風。

在生命轉折路上，咖啡館短暫告別，發哥加入藝術家王文志的工作隊，在不同城市流浪工作著。待漂泊止息，他禁不住老客人的熱烈請託，便在番路山村的小農舍裡安居，並以最低限的方式，慢慢搜集老料舊物，打理出新的咖啡館樣貌。

+ 5 + 5 + 5

Bless淺山房很像到婆婆家。順著老屋的格局，每個小房間都自成一格，這間是垂吊手織燈的包廂，那間是擺賣手作衣飾的小舖，而老壁櫃擺賣著林士琪的手作茶、直火烘焙的野兔咖啡、野岸手作的堅果醬等，都是發哥好友的創作。

與發哥坐在小客廳裡，舊料拼成的小茶几就是吧台，而他轉過身用超小型的機器磨豆，又在另個小櫃上用快煮壺滾水——這不正是鄉下人家泡茶的標準配置嗎？桌面上，濾杯與茶壺、建水、古杯混用，咖啡與茶道相容無違和，也把規矩化為無形，是一種「很鬆」的感覺。坐著聽雨霧靜靜澆水，看植物們伸展出了神，再續一壺金萱茶，很淺很柔的火味，餘韻的甘蔗甜，煨著番路鄉的雨夜，都忘了時間在走。

Bless淺山房 地址：嘉義縣番路鄉觸口村10鄰埔尾7-1號

2. 舊美好

用力扳轉老鎖頭的鑰匙，咔的一聲解開時空，又一間老屋開門，又一個迷人的物語。

在嘉義經營古物店好多年的舊美好，終於有了獨立的地面店，擁有深厚美術背景的老闆娘小芳（蔡慧芳）為新舖傾盡全力，用古蹟等級的修復手法，重現了老屋之美。

+ 9 + 9 + 9

小芳說，尋覓許久時間，意外發現這棟老屋，誰也沒料到藏在藍綠色眷村風大門背後，會是一棟年歲久遠的木構竹編牆屋。為了圓一個夢，小芳決定租下老屋，卻沒料這老屋一修就是兩年時間，簡直就是拿石頭砸腳的自找麻煩。

打開空間才發現，房子已經風化到只剩皮相了，柱子全都蛀到麩掉了！ 小芳（蔡慧芳）

儘管如此，小芳還是不願屈就於簡便的現代工法，希望能以傳統工法重現老屋原原本本的樣貌。在各界師匠的通力合作下，一根一根地抽樑換柱，而全台僅剩的編竹牆師，用舊時工法編竹扶泥造牆，以及量身定制的銅管雨漏……

如今，看似京都町家的屋舍，洗去了民國式美學的配色，散發溫暖光芒的牛奶玻璃燈，為黝黑樑柱漆刷著微弱的光彩。

空間裡，擺放著小芳自台灣與日本尋獲的古物，形制與年代各異的不同櫃體。（IG@unique_antique01）

空間裡，擺放著小芳自台灣與日本尋獲的古物，形制與年代各異的不同櫃體，有雜貨店的糖果櫃、竹管榫接的斗櫃、小巧抽屜相疊的文件櫃等等，而大桌上陳列的細物，如：茶盞、茶托、陶藥研、古鈴噹等，形態優美的器物通過久遠時間養成的皮殼，散發出深邃迷人的光澤。在這個空間裡，小芳欲透過美術的眼睛，展現古道具的形美質氣，讓老東西可與當代生活一同呼吸。

舊美好・生活器物・古道具 地址：嘉義市西區西榮街2號

3. 茂生壽司屋

外地人較陌生的嘉義西區，藏著另種庶民式的生活底蘊。開店屆滿40年的茂生壽司屋，為非常傳統的台式壽司店，從前是用一台小攤車在街邊擺賣料理，而多數上門的都是叔伯輩客人，來這兒點幾盤小菜與魚生，再加上一瓶冰涼的瓶裝啤酒，倒在小玻璃樽慢慢喝、慢慢吃，就著車來人往的路邊也自在暢酣。

去年底，老店在第二代黃敬為的打理下，請來本事空間製作所操刀，為老舖改頭換面，而取自父親黃茂生的店名，也在良艮創意的識別設計之下，用諧音茂生的外來語「モセイ」，展現台日結合的料理主軸。走進內部，重新施作的磨石子地板，配上閃亮光澤的馬賽克磚牆，以及復古的黃銅燈具、彩色玻璃等，薈萃出簡潔時髦的風格。

因為生活型態的改變，傳統飲食風情在都市裡已不多見，茂生壽司屋最難能可貴的是延續老派飲食的慣習。店口，一大座神秘深藍鐵門，利用升降機關開啟之後，陡然出現的板前廚房，為仿造老攤車原型打造，父子兩人面對著街邊流動座位工作，第一時間遞上的熟絡招呼，正是人們喜愛路邊攤的最大因素。

在父子兩代人的聯手下，與舊店不同的微調菜單，增加了丼飯、散壽司等新品，卻也保留了深受歡迎的老菜，如：馬鈴薯沙律、炸豬排、燻魚卵，以及可遇不可求的香螺。其實，老舖還有更多沒寫在菜單上的隱藏料理，但那要端看你對老舖有多少熟悉度，才有辦法點得出來囉！

茂生壽司屋 地址：嘉義市新榮路89號

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： Chill哪玩／「嘉義散策」古道具、老壽司、山野咖啡屋，3家氣質神店老出時髦味！】