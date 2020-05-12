【新加坡旅遊】Top 5人氣打卡景點　濱海灣花園、環球影城外仲有…

新加坡景點這麼多、挑哪幾個踩點打卡才好呢？小編幫你搜羅出現在IG上最熱門的新加坡景點前五名，讓你除了可以完整體驗這個充滿異國文化、陽光海島、熱帶風情的小國，還可以大聲地在IG上跟朋友們炫耀。走，跟著旅遊咖小編，我們一起把最受歡迎的新加坡景點打包帶走！

新加坡景點TOP5推薦（點擊下圖看清！）

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＃TOP 1：濱海灣花園Garden by the bay

這個號稱可以帶領新加坡成為「花園中的城市」的濱海灣花園Garden by the bay，是一條從新加坡市中心延伸到東部的觀景步道，佔地足足有15公頃！這裡最吸睛的就是這直衝天際的「超級樹Super Tree」，也有人把它叫做天空樹，不管是白天還是夜晚，超級樹都超美的啦！在這裡還可以參觀「雲霧林」、「花穹」兩大室內花園，這麼夢幻的景點，沒來這裡打卡，別說你來過新加坡！

天空步道（OCBC SKYWAY） 營業時間：9:00 AM～9:00PM 超級樹開放時間：5:00 AM – 2:00 AM 燈光騷時間：7:45 PM、08:45 PM（一場約為10分鐘） 地址：18 Marina Gardens Drive Singapore 交通：捷運海灣舫Bayfron站，B出口

＃TOP 2 ：濱海灣金沙酒店 Marina Bay Sands

濱海灣金沙酒店 Marina Bay Sands（Swapnil Bapat／Unsplash）

咦～怎麼第一名是濱海灣花園、第二名也是濱海灣開頭的啊？小編沒有搞錯啦！以「無邊際游泳池」打響名號的濱海灣金沙酒店Marina Bay Sands，除了十分有名的空中花園外，米芝蓮餐廳、劇院、水舞騷、還有購物城通通都有，最重要的是一定要到訪這個以巨大蓮花為造型的金沙藝術科學博物館，日落、夜景通通都好美～看完有沒有想要馬上就訂機票出發了！

＃TOP 3：樟宜機場 Changi Airport

樟宜機場 Changi Airport（Kamil Tatol／Unsplash）

對！你沒看錯，到了新加坡，從樟宜機場就可以開始打卡！樟宜機場打造的「星耀樟宜」中，最吸引旅客目光的就是這個全球最高的室內瀑布～都在打破世界紀錄的美景前了，你還不趕快拿出IG打卡！從玻璃屋頂傾瀉而出的巨大瀑布，搭配上周圍墨綠油亮的叢林造景，讓來到新加坡的旅客，就像來到熱帶叢林一般，眼睛為之一亮！小編也覺得真的好夢幻呀～

＃TOP 4：新加坡新聞及藝術大樓 Mica building

新加坡新聞及藝術大樓 Mica building（Siti Rahmanah Mat Daud／Unsplash）

有著九百多扇五顏六色的窗戶、且復古感十足的新加坡新聞及藝術大廈，位在舊禧街，是早期的舊禧街警察局。對稱的構造、亮麗的顏色加上復古的歷史建築，是近期IG上大紅的打卡景點！且這棟建築就位在新加坡河的河畔邊，與旅伴漫步在河畔，不管是遠遠的欣賞這棟復古又飄著文化氣息的建築物，拍下一張大廈與繁忙街道的遠景、還是走近前來與它合照，都是最熱門的打卡方式！對了，大廈就隔著河與知名景點克拉瑪頭相望，過一座橋就到了呀！

＃TOP 5：新加坡環球影城 Universal Studios Singapore

新加坡環球影城 Universal Studios Singapore（Nauris Pūķis／Unsplash）

環球影城最著名的地標就是這顆大地球～如果來到新加坡，逛膩了購物商城、看膩了城市夜景，不妨可以帶上一家大小、或是情侶一同出遊來到環球影城，都是你在新加坡度過一天最好的選擇！新加坡的環球影城雖然沒有像日本、美國規模那樣的大，但是該有的設施、拍照場景，應有的還是都有！對了～還有新加坡環球影城特有的變形金剛區！快來這裡打卡吧～

新加坡環球影城 Universal Studios Singapore 營業時間：週日至週四10:00AM – 08:00PM｜週五、週六 10:00AM – 10:00PM 地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island 交通：聖淘沙島捷運濱海 Waterfront站

以上就是小編為各位搜羅出的IG上最受歡迎的新加坡景點，快點筆記下來啦～若是真的到訪新加坡這個充滿熱帶風情的小國，可別忘了清單上的每個景點都一定要去拍照打卡！保證你成為IG上最亮眼的旅遊達人～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「新加坡景點TOP5推薦！新加坡旅遊必去人氣景點IG網美照發不完～」。】