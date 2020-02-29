【新加坡旅遊】中醫診所活化復古Cafe　夜晚變身至Chill餐酒吧！

新加坡美食因為地緣關係，融合多元民族文化，連美食也是集馬來西亞、印度、中國等各式各樣經典小吃於一身，除了必吃的珍寶海鮮、肉骨茶、叻沙、海南雞飯、咖椰吐司等，喜歡體驗特色咖啡館的朋友一定不能錯過這家位在新加坡超Hit的網紅打卡點「My Awesome Café真棒堂」。店內主打全天候供應健康有機的輕食，晚上變身為有氣氛的餐酒館，吸引了不少顧客前來愜意地享用餐點。

資料：《GRACE幸福漫步》

「My Awesome Café真棒堂」位在新加坡的牛車水區，搭乘地鐵到直落亞逸站（Telok Ayer）下車步行三分鐘就可以看到四個大字「中華醫院」，其實這間咖啡廳曾經是一家慈善中醫診所，經法國人改造而成，裝潢保留中醫院的復古元素，店內掛著以新加坡國旗顏色搭配且具有象徵意義的復古燈籠，一旁還掛著人體穴道人偶的木製中藥櫃，結合美式工業風的擺設，將傳統與現代融合，製造出濃厚的混搭風美感。

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餐點以健康有機飲食為主，從沙律到各式各樣主食、飲品都採現點現做，食材非常新鮮，顧客可以自行添加配料，使主食口感更豐富；其中必推店內招牌健康餐點「AMALON’S ACAI（巴西莓碗）」，是一種使用巴西莓果製作的甜品，更是瘋迷全球的養生食品。

一上桌整盆香氣四溢的花生醬、菠蘿切片和搗碎的巴西莓果泥鋪在頂部，舀開來看得到底部滿滿的燕麥片，建議用湯匙攪拌後享用，口感濕滑潤口，吃起來有冰涼感，值得顧客嚐鮮。

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