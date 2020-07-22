東京淺草︳盤點8間抵住青年旅舍　淺草、田原町站徒步即到超就腳

針對訪日外國遊客提供日本觀光資訊的網站「LIVE JAPAN」，從登記在網站內的淺草地區的青年旅館、青年旅舍景點之中，選出外國讀者最有興趣的部分，以排行榜的方式介紹給你。 像是有「淺草京急卡林青年旅舍」、「plat hostel keikyu asakusa station」、「BUNKA HOSTEL TOKYO」等受到矚目的景點亦包含在其中，安排淺草行程的話，絕對值得參考看看！

第1名：Plat Hostel Keikyu Asakusa Karin

京急電鐵投入旅舍事業後的熱門話題旅舍！以女性顧客或闔家旅遊等首次投宿旅舍者都能安心安全入住為目標所打造的小奢華風旅舍。

這家旅舍致力於成為作為交流平台的Plat，以及可隨意輕鬆投宿的旅舍，秉持著「此處並非終點，旅程仍持續前進，繼續邁向下一站」的意念，將旅舍命名為「Plat hostel」。本旅舍雖然規模不大，但預先設想各種住宿需求，提供豐富多元的房間種類，從屋頂可以俯瞰欣賞周邊美麗的景色，網路評價極高。此外，館內設置投幣式洗衣機、廚房等各種提供房客使用的設備，即使長期住宿也非常舒適。

+ 5 + 4 + 3

淺草京急卡林青年旅舍 plat hostel keikyu asakusa karin 地址：2-11-2, Higashikomagata, Sumida-ku, Tokyo, 130-0005 最近車站：淺草站 （銀座線 / 都營淺草線 / 東武伊勢崎線（東武晴空塔線） / 築波快車）徒步5分 聯絡電話：03-3622-3735 僅使用淋浴設備800日圓 ※僅限住宿預約者、不提供毛巾

第2名：Plat Hostel Keikyu Asakusa Station

Plat Hostel Keikyu Asakusa Station青年旅舍位在淺草地區正中央，非常便於觀光。本青年旅舍以模擬車站作為設計概念，旅客可於館內充分體驗京急沿線的旅遊魅力。

踏入旅舍館內宛如乘坐電車一般，搭電梯前往各樓層的住宿客房時，就會看到橫須賀、葉山、三浦山區及海洋等各地大自然風景裝飾，此時便像是「身歷其境！」般令人心情澎湃。

本旅舍全數床位因應每位顧客不同需求，提供舒適的宿舍房型、可享受物聯網(IoT)技術的雙人房、讓人徹底放鬆的客艙型半獨立雙人床位。

+ 3 + 2

Plat Hostel Keikyu Asakusa Station 地址：2-17-11, Nishiasakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0035 最近車站：田原町站 （銀座線）徒步5分 聯絡電話：03-5811-1607

第3名：BUNKA HOSTEL TOKYO

在日本生活的我們之間共享著一種默契，即舒適的感覺。藉由麻雀雖小五臟俱全的上下舖、有如緣側（日式陽台）般緩緩與外界相連的居酒屋、精巧營養的料理等等，讓各位能夠感受、享受到「我們的文化」共同的深層底蘊。

以不須在意周圍環境紛擾能舒適休息的上下舖為基礎，也有提供女性專用房、小型團體或家族用套房等各式能配合住宿者需求的類型。在最頂樓，也有可供所有房客自由使用的公共餐廳區。

此外任何人都能前來使用1樓的「居酒屋BUNKA」，是不論享受獨處時光或輕鬆與人交流都可以感到樂趣的空間。這裡主要向顧客們提供可以隨時小喝一杯的日本酒，還有居酒屋特有的料理。

+ 3 + 2

BUNKA HOSTEL TOKYO ブンカホステルトーキョー 地址：1-13-5, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032 最近車站：淺草站 （銀座線 / 都營淺草線 / 東武伊勢崎線（東武晴空塔線） / 築波快車）徒步5分 聯絡電話：03-5806-3444

第4名：Khaosan World Asakusa Ryokan & Hostel

「世界」旅館系列第一彈的KAHOSAN WORLD淺草（淺草考山路旅館），其主題為「多樣性」。包含標準旅館型、青年旅館型等等共有多達13種的房型。聚集在這裡的訪客們，其國籍及旅途作風也充滿多樣性。這裡充滿了像是仍強烈殘留當年汽車旅館時代風情充滿趣味巧思的裝潢、以昭和時代小酒吧為印象的交誼廳、光線明亮設計開闊的餐廳等等，旅館位於從TSUKUBA EXPRESS「淺草」站步行1分鐘即達的便行位置。

**館內設備**

免費互聯網／Wi-Fi無線網路、公用廚房（各種調理器具＆餐具完備／免費咖啡＆紅茶）、淋浴間（備有洗髮精／沐浴乳）、宿舍區內貴重品保管箱、洗衣機／烘衣機（收費）、24小時館內保安監視系統

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Khaosan World Asakusa Ryokan & Hostel カオサンワールド浅草 旅館＆ホステル 地址：3-15-1, Nishiasakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0035 最近車站：淺草站 （銀座線 / 都營淺草線 / 東武伊勢崎線（東武晴空塔線） / 築波快車）徒步1分 聯絡電話：03-3843-0153

第5名：KHAOSAN TOKYO ORIGAMI

「裏淺草」和以雷門、淺草寺、仲見世通為代表的光鮮亮麗的「表淺草」不同，這個有傳統飲食店跟工作室比鄰而立的深度淺草文化地區就位在淺草寺背面處。而佇立在該地區入口的就是考山路東京摺紙館。我們在這個成為以皮革產業為中心的手工製造業集散地的裏淺草地區，像是參與地區舉辦的活動，又或者舉辦街遊散步活動，在考山路旅館系列店中特別能強烈感受到與地方文化融合的就是這間店鋪。由工作人員巧手製作的摺紙作品在館內隨處可見，而在藝文展示區則是展示以繪畫為中心的美術作品。館內充滿了人文手工的溫暖風情。

**館內設備**

免費Wi-Fi連線、公用廚房（各種調理器具＆餐具完備／免費提供紅茶＆咖啡）、淋浴間（備有洗髮精＆沐浴乳）、宿舍區內貴重品保管箱、洗衣機・烘衣機（收費）、24小時館內保安監視系統

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KHAOSAN TOKYO ORIGAMI カオサン東京オリガミ 地址：3-4-12, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032 最近車站：淺草站 （銀座線 / 都營淺草線 / 東武伊勢崎線（東武晴空塔線） / 築波快車）徒步5分 聯絡電話：03-3871-6678

第6名：Khaosan Tokyo Laboratory

以色彩豐富的客房為特徵的KAHOSAN TOKYO LABORATORY(考山路東京實驗館)。3~4人用客房全都附有淋浴間及廁所，相當推薦給家族或好友團體住宿。公用空間設有4套廚房設備，讓旅客可以沒有壓力的享受料理做菜的樂趣。

位於前往雷門僅需步行5分鐘，以及從東京METRO地鐵銀座線「田原町」站步行3分鐘即達的便利位置。

**館內設備**

備有免費個人電腦(互聯網連線)、免費Wi-Fi連線、所有客房均備有空調、所有客房均備有淋浴間及廁所(備有洗髮精＆潤髮精、沐浴乳)、公用廚房4組（各種調理器具、餐具完備）*紅茶、咖啡、調味料等等均免費、大容量的雛壇（娃娃展示台）型保管箱、洗衣機、烘衣機(收費)

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Khaosan Tokyo Laboratory カオサン東京ラボラトリー 地址：2-1-4, Nishiasakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0035 最近車站：田原町站 （銀座線）徒步3分 聯絡電話：03-6479-1041

第7名：Tokyo Hikari guesthouse

據說曾有木匠在此居住，當時用來當作工作場所的1樓天花板高度高達4公尺。我們花了一年的時間完成這棟木造民宅翻修。

公共交誼廳是維持著當時工作場所氣氛的土間式結構。面鄰在東京都心難得一見的自宅庭園，晴天時可以從庭院遙望出去看見東京晴空塔的尖端。

客房的地板及家具都是使用質地純淨的木材製作，讓您可以在此悠閒度過愉快時光。在懷舊氛圍中帶著新鮮氣息，我們希望這裡能成為讓大家感到舒適自在的旅館。

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Tokyo Hikari guesthouse 東京ひかりゲストハウス 地址：2-1-29, Kuramae, Taitou-ku, Tokyo, 111-0051 最近車站：藏前站 （都營淺草線 / 都營大江戶線）徒步1分 聯絡電話：03-5829-4694

第8名：Khaosan Tokyo Kabuki

以亞洲地區最高級的評價自豪的青年旅館。從淺草站步行1分鐘即達，位於淺草地區的中心位置，前往淺草寺／雷門等等觀光地的交通極為便利。車站、便利商店、銀行、老牌飲食店、觀光名勝等等都是步行3分鐘內即可抵達！

所有客房均附有淋浴間＆廁所，不論是1人獨行、團體同樂、各式各樣的旅遊方式都適合前來利用。此外在舒適的和風交誼廳有免費個人電腦及觀光資訊等等供各位參考使用。

**館內設備（24小時均可使用）**

備有免費個人電腦(互聯網連線)、免費Wi-Fi連線、所有客房均備有空調、所有客房均備有淋浴間＆廁所(備有洗髮精、潤髮精、沐浴乳)、公用廚房（各種調理器具、餐具完備）*紅茶、咖啡、調味料等等均免費、交誼廳（備有大螢幕液晶電視、DVD播放機、有線電視等）、宿舍區備有個人貴重品保管箱、洗衣機、烘衣機(收費)

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Khaosan Tokyo Kabuki カオサン東京歌舞伎 地址：1-17-2, Asakusa, Taitou-ku, Tokyo, 111-0032 最近車站：淺草站 （銀座線 / 都營淺草線 / 東武伊勢崎線（東武晴空塔線） / 築波快車）徒步1分 聯絡電話：03-5830-3673

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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