【東京住宿】上野一層一戶酒店　人均$400、行去JR山手線僅8分鐘

上野是東京觀光客聚集的重要之地，因為交通非常發達便利，在上野站就有山手線等7條鐵路經過，徒步商圈內的御徒町站周邊也有山手線、大江戶線等。因此不管要去哪裡、什麼樣的行程安排都極為方便。著名景點的上野公園、上野動物園、博物館、以及大家最愛的購物失心瘋地點阿美橫丁及多慶屋都位於此。 在這麼熱門的觀光景點住宿一定會貴囉？那可不一定！今天就來與大家分享一間位於此區的超值住宿推薦：元飯店（Moto Hotel）。

先來分享一下總體的心得吧～ 1. 處於觀光熱門地點的上野，一人一晚卻不到400港幣（四人住一間房），不僅比周邊飯店便宜，空間更是寬敞不只一個等級 2. 交通便利，山手線、銀座線、日比谷線、大江戶線等皆在徒步距離內 3.一層一戶、房內寬敞、周圍寧靜。更棒的是還有廚房可以下廚料理！ 4. 有中文服務人員 5. 周邊環境熱鬧、應有盡有，藥妝店、服飾、業務超市、美食餐飲林立。距離國人最愛的折扣百貨多慶屋走路只需5分鐘，沒買夠再走到阿美橫丁也只要兩三分鐘！

元飯店（Moto Hotel）看到名字大家是不是覺得有點眼熟呢？沒錯！他就是之前與大家分享過的新宿御苑推薦飯店同一集團！上野分館的最近車站是山手線「御徒町站」或大江戶線「新御徒町站」，聽起來可能有點陌生，但其實就是上野站的隔壁，上野站也完全在徒步圈之內，而且離阿美橫丁走路只要七八分鐘左右的路程，稱得上非常便利。

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飯店周邊也是應有盡有。首先國人非常喜愛的折扣百貨「多慶屋」徒步只要五分鐘，再走兩三分鐘就是平價血拚天堂的「阿美橫丁」，藥妝店、水果攤、海鮮、業務超市以及台灣人愛去的甜點outlet、房家燒肉、炸牛排もと村等一應俱全，不用走很遠就會讓你感慨自己錢太少或胃太小(笑)

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飯店交通：

JR山手線「御徒町站」徒步約8分鐘；大江戶線、筑波快線「新御徒町站」徒步4分鐘、東京地鐵日比谷線「仲御徒町站」徒步約5分鐘；各線「上野站」徒步約13分鐘。

交通參考： 1. 從成田機場搭乘Skyliner至京成上野站（41分鐘，票價2470日幣），轉山手線一站到御徒町；或可直接從京成上野站步行前往。 2. 從成田機場搭乘巴士至東京車站再轉乘山手線（全程約一個半到兩個小時，巴士票價1000日幣、山手線160日幣） 3. 從羽田機場搭乘Monorail單軌電車至濱松町，再轉乘山手線（全程約40分至1小時，單軌電車票價490日幣、山手線170日幣）

元飯店有別於上野另一塊旅館集中區充斥風化場所，這一區環境清幽特別適合家庭居住。房型有雙人房與四人房兩種(雙人房只有一間，因此想預約的話動作要快喔~~)最厲害的是一層樓只有一間客房，因此空間非常寬闊，也不怕被隔壁房干擾，享有完整的獨立空間。另外，訂房與諮詢有中文服務人員，所以也不用擔心語言不通。

每間房都有大大的空間可以滿足你攤開行李箱，或者擺放戰利品拍照的欲望。 而且與一般飯店不同的是，元飯店的每間房內都備有小型廚房設備，冰箱、微波爐、電磁爐、鍋具、餐具等一應俱全。

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酒店周邊環境

接下來簡單為大家介紹一下周邊有甚麼好吃好逛的吧！！

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看了酒店本身及周邊環境的介紹，是不是覺得是個「內外兼美」，而且價格非常佛心的好酒店呢？再次提醒大家因為元飯店一層只有一戶，所以總房數很少。如果心動的話，那就要快點行動才不會訂不到而遺憾喔~~

參考價位：約港幣$400-500元／人 地址：東京都台東区台東3丁目34−11

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