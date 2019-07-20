【東京住宿】嚴選20間親子遊酒店：經濟、安全　6歲以下免費入住

來到關東一定會在東京落腳，家庭旅遊的朋友們，對於住宿一定有很多要求，這裹介紹地理位置佳、距離車站近的方便住所，詳細設施以及幾歲以下兒童可以免費入住都幫你標記清楚做成表格！讓你輕鬆比較酒店親子施設，讓媽媽們親子遊沒煩惱！

輕鬆比較酒店親子施設，讓媽媽們親子遊沒煩惱！﹙東京灣東方酒店官網﹚

來東京自由行，尤其是家庭旅遊的朋友們，對於親子住宿一定比較重視，這裹介紹了「上野」、「淺草」、「池袋」、「新宿」、「台場」、「錦糸町」的親子友善飯店，方便去最夯的親子景點上野動物園附近的住宿、附近就有阿卡將（AKACHAN）可以方便購物的旅館；有兒童免費入住、有些還有兒童娛樂等友善設施、抑或是飯店本身有餐廳、是否可以直達機場、有無提供嬰兒床，媽媽們在意的必住條件都幫你寫出來了，再幫你做成表格方便查看，還有最重要的價格讓你及時詢價！

（請注意日本住宿多為浮動價格，詳情請到官網內查詢）



※由於日本消費稅率將更改，部分價格可能出現變動，文章內所示價格以採訪及執筆時為準，詳情請點進官網內查詢。

▼▼表列最適合的親子住宿，如以手提電話觀看可按下圖放大閱讀▼▼

酒店名稱 距離車站 免費入住 洗烘衣機 嬰兒床 加濕機 早餐 廚房 便利商店 嬰幼兒備品 上野車站

世紀SPA飯店 1分 6歲

以下 投幣 O O O X O X 上野Sardonyx飯店 3分 小學

以下 投幣 X O O X O X Hotel MyStays東上野 2分 小學

以下 X X O O X O X MIMARU東京上野NORTH 4分 X 投幣 X O X O O X 淺草Dormy Inn Express溫泉旅館 2分 3歲

以下 投幣 X X O O O X B：CONTE淺草 6分 X 房內 X O O O X X 東京新宿hundredstay飯店 3分 6歲

以下 房內 O O O O O X 京王廣場大飯店・新宿 5分 6歲

以下 X X O O X O O 東急STAY西新宿 5分 6歲

以下 房內 X O O O O X 東京灣東方酒店・千葉 1分 未上學 投幣 X O O X O O APA酒店・東京潮見站前 1分 未上學 X X O O X O X 東武飯店LEVANT東京・錦糸町 3分 未上學 X X O O X O X 樂天城市飯店・錦糸町 1分 未上學 投幣 X O O X O X 相鐵FRESA INN東京錦糸町 3分 未上學 投幣 X O O X O X 池袋太陽城王子大飯店 3分 6歲

以下 投幣 O O O X O X Mitsui Garden Hotel Ginza Premier・銀座 4分 6歲

以下 X O O O X O X 東京半島酒店・有樂町 2分 X X O X O X O X 欅庵・日本橋 1分 X X X X X O O O 品川王子大飯店 2分 未上學 X X O O X O X 東京灣有明華盛頓飯店・台場 3分 小學

以下 投幣 O O O X O X

精選20選親子友善住宿推薦給你知

兒童免費入住又能免費泡湯｜上野車站世紀SPA飯店－人工鐳溫泉（上野）​

「上野車站世紀SPA飯店 – 人工鐳溫泉」距離上野車站很近，大概2分鐘，又能走去逛「阿美橫町」或是帶著小朋友去「上野動物園」玩耍。最重要的是這裹兒童免費入住（未滿6歲的小朋友），房內提供加濕器，讓你在乾燥的日本好入眠。另外備品是天然有機認證的沐浴用品，小朋友們也可以安心使用！最後一點就是這裹提供人工溫泉讓你免費泡湯喔！

+ 8 + 7 + 6

■雙人房價 28200日幣起～ ■地址：東京都台東区上野6-8-16 ■交通方式：JR「上野」站（廣小路口）2分。「上野」站（5a,5b出口）1分。JR「御徒町」站 （北口）3分。「京成上野」站5分

提供免費早餐又能直達成田機場｜上野Sardonyx飯店（上野）

「上野Sardonyx飯店」在阿美橫町旁，附近還有「多慶屋」，真的是好買好逛好方便！距離「上野車站」也在8分鐘的步行範圍內，可以利用京成上野直達成田機場，對於有帶長輩或是小孩的朋友們來說，相當的方便阿！飯店房型有提供小沙發，房間雖然不大，但還算舒適，除了兒童免費入住（小學生以下，不附寢具備品），也提供了免費早餐（可外帶），並有洗衣機設施，櫃台也有中文對應的服務人員喔。

+ 3 + 2

■雙人房價 16000日幣起～ ■地址：東京都台東区上野6-6-7 ■交通方式：JR「御徒町」站徒步3分。京成上野、JR上野「徒步7分」。東京METRO日比谷線「仲御徒町」站徒步1分

小學生以下免費入住，CP值高｜Hotel MyStays東上野（上野）

「Hotel MyStays東上野」距離上野車站大約8分鐘的路程，附近有地鐵可搭乘銀座線，要前往東京各個景點也非常方便！價位合理，CP值高，重點是小學生以下的兒童不加床免費入住，但不能追加寢具以及備品。若不想一早張羅食物，飯店餐廳「Grand Chapeau」提供早餐服務，若是不趕時間，不妨在餐廳悠閒地享用早晨時光吧！

+ 4 + 3 + 2

■雙人房價 13400日幣起～ ■地址：東京都台東区東上野5-5-6 ■交通方式：東京METRO銀座線「稲荷町」站徒步2分。JR「上野」站浅草口徒步8分

設備齊全的公寓式酒店｜MIMARU東京上野NORTH（上野）

「MIMARU東京上野NORTH」是一間設備齊全的公寓式酒店，距離上野車站只須徒步4分鐘，交通方便！全室備有智慧手機「handy」，並且全面禁菸，備品齊全，並附設小廚房，從熱水壺、IH爐、到微波爐都有，可以簡易料理小朋友的餐點。飯店設有洗衣機，另外提供炊飯機、吐司機、熨斗等用品租借，無論短期、長期住宿都很適合。

+ 5 + 4 + 3

■雙人房價 71160日幣起～ ■地址：東京都台東区上野7丁目14-4 ■交通方式：JR「上野」站（入谷口）徒步4分。東京METRO銀座線「上野」站徒步9分。

未滿3歲兒童可免費住宿，並有露天足湯｜淺草Dormy Inn Express溫泉旅館（淺草）

「淺草Dormy Inn Express溫泉旅館」一貫的Dormy Inn系列，提供大浴場可以泡湯外，還有免費的宵夜拉麵可以享用，還有能夠眺望晴空塔的露天足湯讓你盡情放鬆，舒緩一整天下來的足部疲累，另外飯店設有洗衣機。這裡未滿3歲兒童可以免費入住，3歲到小學生以下1000円，以上都是一張床只能添加1名兒童喔！國中生以上等同大人費用，請多加注意喔！

+ 3 + 2

■雙人房價 12690日幣起～ ■地址：東京都台東区花川戸1-3-4 ■交通方式：東武線「浅草」站（北口）徒步2分。地下鉄銀座線「浅草」站（5番出口）徒步2分 都営浅草線「浅草」站徒步5分

去淺草寺和大黑家都很方便｜B：CONTE淺草（淺草）

「B：CONTE淺草」距離淺草寺很近，可以去和知名的雷門合影，附近就有名店大黑家，可品嘗傳承百年的天丼！還有驚安殿堂唐吉訶德可以逛，晚上不怕沒地方去！房間內以高品質的家具開始，設備充足的廚房和洗衣機等各種家電、餐具、料理用具、沐浴備品都齊全，提供你最舒適的住宿環境，房間最小從22平方公尺開始，不怕狹小空間！

+ 5 + 4 + 3

■雙人房價 12000日幣起～ ■地址：東京都台東区浅草2-4-2 ■交通方式：東京METRO銀座線「浅草」站（ 1號出口）徒步6分。東京METRO銀座線「田原町」站（3號出口）徒步7分。都營地下鉄浅草線「浅草」站（A4出口）徒步7分

未滿6歲兒童免費入住｜東京新宿hundredstay飯店（新宿）

「東京新宿hundredstay飯店」有的房型提供小廚房，裹面準備了料理用具、微波爐和大冰箱等，另外還有洗烘脫衣機，建議有帶著小朋友的家長們可以選擇這類的房型，對於處理小孩髒衣服以及小朋友餐點來說當相當便利！而且這裹未滿6歲兒童可以免費入住，可以大大縮減預算！帶著嬰兒的朋友們，這裹提供嬰兒床一晚3000円的出租費，連續6晚起每晚1400円喔！

■雙人房價 24200日幣起～ ■地址：東京都新宿区百人町2-27-7 ■交通方式：JR總武線「大久保」站徒步3分。JR山手線「新大久保」站徒步8分。JR／東京METRO「新宿」站徒步15分

+ 5 + 4 + 3

有Hello Kitty Room房型粉古錐｜京王廣場大飯店（新宿）

「京王廣場大飯店」一樣離新宿車站相當的近，鄰近景點應有盡有，飯店本身更是「東京迪士尼度假村好鄰居旅館」之一，它有提供專車直達迪士尼園區喔！這裡還提供Hello Kitty Room房型讓女孩們尖叫！館內還備有哺乳室、而未滿6歲的兒童入住免費（一床只能附1名小孩），另外這裹有專門為新手爸媽提出的嬰兒方案，有尿布、寶寶專用備品、以及犒賞媽媽的保養品喔！

+ 6 + 5 + 4

■雙人房價 28889日幣起～ ■地址：東京都新宿区西新宿2-2-1 ■交通方式：「新宿」站（西口）徒步5分

房內有洗烘衣機和微波爐｜東急STAY西新宿（新宿）

「東急STAY西新宿」房內有洗烘衣機，是不是相當的方便呢？除了洗衣機外，還有微波爐，迷你廚房等，對於需要清洗小孩衣物，以及準備小孩餐點來說非常方便。東急STAY西新宿標榜一日也好長期入住也好，都能讓你感到舒適的空間。距離西新宿車站很近，約5分鐘，交通便利！6歲以下還未上學的小朋友是免費入住，小學生以上的小孩等同大人費用，請務必注意喔！

■雙人房價 18334日幣起～ ■地址：東京都新宿区西新宿5丁目9-8 ■交通方式：「西新宿五丁目」站（A1出口）徒步5分。東京METRO丸之内線「西新宿」站（2號出口）徒步8分

近迪士尼的好選擇之一｜東京灣東方酒店（千葉）

「東京灣東方酒店」距離東京迪士尼很近，提供接駁巴士往來迪士尼與飯店之間，而且飯店與新浦安車站直結，一下車馬上就能到達飯店了，重點是這裹直通成田機場不用轉車喔！飯店內除了有迪士尼商品專賣店可以盡情血拚之外，還附設了24小時營業的便利商店「LAWSON」，相當便利，並有提供洗衣機！這裹的親子住宿房型可以對應各年齡層的小朋友，還有兒童遊戲室，以及提供寶寶用品出借。另外在2樓有哺乳室和尿布台，緊急情況下不緊張！

■雙人房價 18400日幣起～ ■地址：千葉県浦安市美浜1-8-2 ■交通方式：「新浦安」站徒步1分

有人工溫泉CP值高的飯店｜APA酒店・東京潮見站前（潮見）

「APA酒店・東京潮見站前」提供未就學的兒童免費入住，一床附1名。這裹交通便利，離潮見車站只須走1分鐘即可抵達飯店，潮見車站位於京葉線上，不管去都內、千葉方面，連去迪士尼也很方便！這裹還可以去大浴場泡人工溫泉，還有露天風呂，舒緩一天的疲勞！另外一樓就是便利商店「LAWSON」，半夜肚子餓也不用擔心，可以說是CP值極高啊！

■雙人房價 11000日幣起～ ■地址：東京都江東区潮見2-8-6 ■交通方式：京葉線「潮見」站（東口）徒步1分

與晴空塔距離近，還可以逛阿卡將（赤ちゃん）｜東武飯店LEVANT東京（錦糸町）

「樂天城市飯店」距離錦糸町車站超近，只須徒步1分鐘，交通便利！也可以去附近的阿卡將掃貨幼兒用品，對於喜歡購物的朋友們相當方便！客房內的窗簾、被單、抱枕等充滿了樂天無尾熊的蹤影，非常俏皮可愛！另外還可以預約令和元年的隅田川花火大會方案，會提供你面向會場的房間，讓你不用人擠人，在房間內就可以觀賞到美麗的煙火！

■雙人房價 31000日幣起～ ■地址：東京都墨田区錦糸4-6-1 ■交通方式：「錦糸町」徒步1分

房價便宜你划算的選擇之一｜相鐵FRESA INN東京錦糸町（錦糸町）

「相鐵FRESA INN東京錦糸町」距離錦糸町車站只須徒步3分鐘，附近有超市以及餐廳，不用擔心餓肚子，交通方便，地理位置良好！而且這裹房價便宜，是你來東京的划算住宿選擇之一！還沒上小學的小朋友們，住宿是免費的，所以對於新手爸媽，這裡CP值超高！房內提供加濕功能的空氣清淨器，也有洗衣機區域，大廳可以隨意拿取茶包、入浴劑等備品，可適量取用！

■雙人房價 7700日幣起～ ■地址：東京都墨田区江東橋2-18-7 ■交通方式：「錦糸町」站徒步3分

附近有池袋太陽城水族館｜池袋太陽城王子大飯店（池袋）

「太陽城王子大飯店」距離池袋車站很近，大約3分鐘，房間也比一般的商業旅館要來的大多了，飯店內本身就有全家便利商店，24小時營業讓你半夜肚子餓或口渴了想喝點飲料，都可以很方便就買到，設有洗衣機區域！這裹也有三人房，適合家庭一起入住。另外可以搭乘機場巴士直達成田機場、羽田機場，附近也有「池袋太陽城水族館」闔家歡樂！未滿6歲兒童可以免費入住喔！備有嬰兒床但數量有限。

■雙人房價 22300日幣起～ ■地址：東京都豊島区東池袋3-1-5 ■交通方式：地下鐵有樂町線「東池袋」站（6・7號口）徒步3分。

可以眺望東京鐵塔夜景的高級飯店｜Mitsui Garden Hotel Ginza Premier（銀座）

「Mitsui Garden Hotel Ginza Premier」距離新橋車站只需要徒步4分鐘，附近有超市、便利商店以及驚安殿堂唐吉軻德可以好好逛，不怕晚上沒地方去！有些房型可以從房內眺望東京鐵塔夜景，與小朋友們共度溫馨夜晚。而且這裹提供利木津機場巴士往來成田機場。未滿6歲兒童可以免費入住，但是兒童用毛巾、牙刷等備品請自行攜帶喔！

■雙人房價 31130日幣起～ ■地址：東京都中央区銀座8-13-1 ■交通方式：東京METRO銀座線「銀座」站（A3號出口）徒步7分。JR「新橋」站（銀座口）徒步5分。東京METRO銀座線「新橋」站（1號出口）徒步4分・東京METRO銀座線「新橋」站（1號出口）徒步4分

日本米其林旅館評鑑榜上有名的飯店｜東京半島酒店（有樂町）

「東京半島酒店」曾入選日本米其林旅館評鑑紅5的最高等級，不管是設備或是服務都是一等一，當然價位也是一等一！這裹有小朋友專用的盥洗用具，也有提供嬰兒床的服務，相當適合親子出遊的朋友們，你可以在這裹度過一個奢華的夜晚！飯店附近的景點有皇居，可以在外面一窺日本皇室們的生活居住所，沿著皇居外面的道路路跑近年來也是非常火紅喔！

■雙人房價 110000日幣起～ ■地址：東京都千代田区有楽町1-8-1ザ・ペニンシュラ東京 ■交通方式：JR山手線／京濱東北線有樂町站徒步（約２分）

帶小孩帶爸媽去日本推薦住宿之一｜欅庵（日本橋）

「欅庵」裝潢大走和風樣貌，這裹是相當適合帶小孩帶爸媽去日本的一間飯店，房內有洗衣機以及廚房，用具齊全，不須額外準備，浴室也很大間，可以盡情的泡澡！還有特別準備小朋友備品，像是兒童用的牙刷套組、兒童用餐具、嬰兒沐浴品等，非常齊全！另外還有團體房可以選擇，有分5～8名房型是頂樓附和風庭園，6～9名寢室有和室2間和洋式房連通，舒適自在！

■雙人房價 26120日幣起～ ■地址：東京都中央区日本橋人形町2-2-6 ■交通方式：東京METRO日比谷線「人形町」站徒步１分。都営地下鉄浅草線「人形町」站徒步2分。東京METRO半蔵門線「水天宮前」站徒步1分。都営地下鉄新宿線「濱町」站徒步5分

附近有超商和藥妝店，非常方便｜品川王子大飯店（品川）

「品川王子大飯店」距離品川車站只需要徒步2分鐘，飯店內有超商與附近有藥妝店，逛街購物都很方便！飯店設施還有「Maxell Aqua Park 品川水族館」，可以就近帶小朋友一覽海中生物。品川這個站適合利用羽田機場進出的朋友們，是你全家出遊的好選擇之一！這裹尚未入學的小朋友可以免費入住，小學生以上的兒童與大人相同費用喔！

■雙人房價 41000日幣起～ ■地址：東京都港区高輪4-10-30 ■交通方式：新幹線・JR線・京急線「品川」站（高輪口）徒步約2分

小學生以下的孩子免費入住｜東京灣有明華盛頓飯店（台場）

「東京灣有明華盛頓飯店」是東京灣附近相對平價的飯店，入住高樓層的話，還可以觀賞東京美麗的夜景，這裹最多可以入住4位大人，相當適合家族旅行的朋友們，而且小學生以下的孩子可以免費入住，並設有洗衣機區，是你來東京灣划算的選擇！帶著嬰幼兒的朋友們，這裹提供免費租借的嬰兒床、嬰兒車，但是台數有限，預約時記得註明清楚，先搶先贏！

■雙人房價 14815日幣起～ ■地址：東京都江東区有明3-7-11 ■交通方式：百合海鷗「東京BIGSIGHT（ビッグサイト）」站、「有明」站、臨海線「國際展示場站」徒步3分。

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【東京親子住宿】東京親子遊必讀！一篇秒懂讓聰明媽媽掌握住宿選擇！】