鹽田梓一日遊8大打卡/美食推介　必食茶座招牌土窯雞｜假日好去處

鹽田梓是近年新興郊遊的一個細小離島，原本荒廢的漁村於2013年才重新活化，更由旅遊事務署推廣鹽田梓藝術節而為人所知。傳統客家村落混合了天主教文化，加上遍布小島的藝術品、豐富的大自然物種等，十分值得探索。《香港01》旅遊記者為大家整理環島打卡攻略，還有美食推介。

鹽田梓擁有近300年歷史，是個融洽了客家和天主教文化的小島，距離西貢碼頭只有約15分鐘船程。島上的村落主要以客家陳氏組成，但隨著城市發展，村民以遷離或移民到外國，令它一度荒廢。

直至2013年，鹽田梓在各方推動下正式活化復修，開始接待旅客。要細味鹽田梓村的歷史及風景，絕對是大半天就能走完，一於睇睇環島攻略，由碼頭到達順時針行，跟住Checkpoint次序行就無錯 👇👇

+ 7 + 6 + 5

😋2間餐廳美食推介

+ 2

⛴交通

要前往鹽田梓，建議大家先乘巴士或專線小巴前往西貢碼頭。在西貢碼頭洪記海鮮酒家側有來往鹽田梓的街渡售票處，主要提供星期六、日及公眾假期的服務，每人來回收費$60，已包括參觀文物室、鹽田保育的費用，詳情可參閱官方網頁。

🐮🐮🐮 同場加映：塔門一日遊 打卡必去觀海亭 7大食玩買推介附交通｜假日好去處 🐮🐮🐮

想享受大自然風光，當然不止近年才為人所知的鹽田梓，距離馬料水碼頭1個多小時的塔門也是不少人會去的小島。想知這個出名多牛牛的小島有什麼吸引力？立即點擊睇睇 👇👇

+ 2

塔門還有一條很適合山友們挑戰的路線，立即點擊睇全文 👉👉塔門一日遊 打卡必去觀海亭 7大食玩買推介附交通｜假日好去處