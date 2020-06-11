【英國旅行】一文收錄倫敦SOHO區購物、住宿、美食以及注意事項

倫敦的SOHO區 – 卡納比街對於遊客來說，是再熟悉不過了 ！在這裏，購物、夜生活，缺一不可。 然而，SOHO區還有另外特別的一面。

SOHO區在倫敦市中心是一個非常具有特色的地區。過去20世紀的絕大部分時間，SOHO區是倫敦電影、夜生活和色情行業的所在地。在那個時期，電影公司下面往往藏著深夜俱樂部、紅燈區，抑或是情趣用品商店。直到如今，它依然擁有豐富夜生活、驚艷的餐廳、獨立商店等等，除此之外，這裏也是倫敦同性戀聚集的一區，甚至還有一些頗具歷史的性愛用品商店。

SOHO區在倫敦市中心是一個非常具有特色的地區。（Ig@bluepopcornsyndrome）

SOHO區性愛用品商店

SOHO區也有頗具豐富的文化和現場娛樂，深受遊客和當地人的喜愛。 從Ronnie Scott爵士樂酒吧到蘇活劇院的喜劇之夜，在這裏還有許多西區劇院的大型演出。或是在卡納比街購物，也是個大家喜歡的生活消遣。若是你喜歡獨立精品店，來在SOHO區走走逛逛吧！你會找到你想要的東西的。

倫敦這個繁華而獨特的地方，是屬於每個人的。

若是你喜歡獨立精品店，來在SOHO區走走逛逛吧！你會找到你想要的東西的。（Ig@romarupani）

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參觀SOHO區的準備

什麼時候去SOHO區？

如果你希望完整的逛完SOHO區，建議你儘早抵達以避開擁擠的人群。如果你只是想簡單地走走逛逛，沈浸在喧鬧的氣氛裡頭，那麼晚上和周末是最佳時間。至於交通問題你則不用擔心，這裏完全可依靠倫敦完善的公共交通出行。

如果你只是想簡單地走走逛逛，沈浸在喧鬧的氣氛裡頭，那麼晚上和周末是最佳時間。（Ig@myviewx）

SOHO區須要花多久時間參觀呢？

至少需要3-4小時的時間來探索SOHO區區——卡納比街地區，特別是如果你打算購物，那就需要再多一些時間。當你有充足的下午或晚上時間，也可以去West End劇院中欣賞表演。或是找一個舒適的酒吧，喝杯雞尾酒吧，享受蘇活生活。

該穿什麼呢？

如果你想去逛街，建議穿一些舒適的衣服。每到夜晚，SOHO區真的十分熱鬧，如果你打算留下享用晚餐或品嘗一些酒精飲料，建議你穿著較正式一些。另外，如果你打算去劇院，更需要特別打扮正式一點。

（Ig@alex.ander.james）

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SOHO區有什麼值得前往的呢？

在SOHO區逛街

在SOHO區區購物的感覺特別棒！這地方充滿了獨立的時尚精品店，時髦唱片店和著名的卡納比街。漫步在街道上，你一定能挖掘自己喜歡的店。如果你前往熱門的卡納比街，你可以體驗到更多獨居風情的時尚精品店。迷人的都鐸風格建築Liberty大樓也在這附近，在這裏充滿著優雅華美的奢侈品牌。

的都鐸風格建築Liberty大樓也在這附近，在這裏充滿著優雅華美的奢侈品牌。（Ig@justinesolomons）

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+ 21 + 20 + 19

劇院及電影院

卡納比街是倫敦熱鬧西區的一部分，該地區因其劇院和電影院而聞名。其中，絕對不能錯過愛德華王子劇院的室內裝飾藝術，以及查爾斯王子電影院定期舉行的華麗服裝展示和電影。而全球瘋迷的哈利波特-被詛咒的孩子目前也正在皇宮劇院中演出。

SOHO區的特色酒吧——Ronnie Scott爵士樂酒吧

Ronnie Scott爵士酒吧就座落在SOHO區！這是一間自1959年以來就於此營業的傳奇酒吧，這個特別的爵士酒吧被譽為世界上最偉大的爵士酒吧之一。 許多著名藝術家都曾在Ronnie Scott演出，包括Ella Fitzgerald(艾拉菲茨杰拉德)，Nina Simone(妮娜西蒙娜)，Dianne Reeves(黛安里維斯)等等。若你沿著有著歷史痕跡的樓梯往上走，你還會發現一個隱藏的50年的雞尾酒吧呢！

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SOHO區住宿推薦

SOHO HOTEL

擁有96間不同主題的客房、位於SOHO區——卡納比街的中心，絕對能讓你享受一個非凡的住宿。

+ 3 + 2

地址：4 Richmond Mews, London W1D 3DH

SOHOSTEL

這個明亮而富設計感的青年旅舍提供絕不昂貴的住宿選擇，而且位於絕佳的位置——SOHO區——卡納比街。你可以選擇多人房、雙人房或者是單人房，任君選擇。

+ 3 + 2

地址： 91 Dean Street, London W1D 3SY

THE HOXTON HOLBORN

Hoxton Holborn是一家設計感強的酒店，深受當地人和旅客的喜愛，尤其是酒店內的酒廊、週末提供早午餐的餐廳和咖啡店。

+ 5 + 4 + 3

地址：199-206 High Holborn, Camden, London, WC1V 7BD

倫敦SOHO區活動推薦

2小時咖啡步行之旅

2小時的步行之旅讓你在倫敦的SOHO區和柯芬園品嚐各種來自當地人推薦的咖啡，探訪最有名的咖啡店、並獲取各種倫敦咖啡的小tips。

地址：Seven Dials Monument

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+ 7 + 6 + 5

西倫敦的PUB之旅：特拉法加廣場、柯芬園和SOHO區

下午三小時的導覽讓你暢遊五個西倫敦的歷史酒館和品嚐各種啤酒和買酒。你將學到英國傳統的釀酒知識、探索SOHO區和周邊地區，細聽各種關於倫敦酒館的大小趣聞。

地址：Trafalgar Square, London

SOHO區裏的謀殺犯——步行之旅

在SOHO區裏用兩小時查探各個謀殺犯的途徑吧！如Dennis Nilsen、 William Crees 和 開膛手傑克等。這個小組導遊適合想要探索倫敦黑暗面的你，但注意！膽子不大的請自行衡量參加與否。

Tottenham Court Road tube station（Ig@marisa.parisa）

地址： Tottenham Court Road tube station

倫敦SOHO區交通

開車前往SOHO區——卡納比街

SOHO區– 卡納比街近沒有太多的停車場，大多為持證人所保留；但是，附近依然有幾個付費停車場。NCP停車場London Shaftesbury是附近最大的停車場。

London Shaftesbury（Ig@luciahkiyan）

注意，在周一至週五早上07：00-18：00之間，於該地區收取擁堵費。

搭乘地鐵到SOHO區——卡納比街

可乘搭地鐵到Oxford Circus、Picaddilly Circus 或 Leicester Square站到達SOHO區——卡納比街。而選擇到Covent Garden和Tottenham Court站亦可步行幾分鐘後達到。

倫敦市內巴士亦可到達SOHO區——卡納比街。

SOHO區推薦餐廳

BARRAFINA DEAN STREET

這家餐廳是被譽為全英國其中一家最好的西班牙小吃餐廳，所以不要被店外長長的隊伍所嚇到了，你絕對不會失望的。

+ 5 + 4 + 3

地址：26-29 Dean St, Soho, London W1D3LL

HOPPERS

這家斯里蘭卡餐廳因它質優價廉的食物而聞名。快來預約這家餐廳並親自來這裡享用一杯酒吧。這裡絕對值得等待。

+ 6 + 5 + 4

地址： 49 Frith Street, London W1D 4SG

BOB BOB RICARD

這家高級餐廳有讓人垂延三尺的美食，但最為人所熟知的是它在餐桌上「按取香檳」的按鈕設計。

+ 6 + 5 + 4

地址：1 Upper James Street, London W1F 9DF

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