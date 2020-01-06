【荷蘭自由行】阿姆斯特丹五日四夜行程攻略　必去風車村、紅燈區

第一次出發去阿姆斯特丹？想去風車村、看鬱金香、傳統小漁村，又想到最高點看夜景、體驗紅燈區氛圍？還想吃荷蘭鬆餅、芝士，在煩惱到底要怎樣編排行程？這篇阿姆斯特丹五天四夜行程推介，小編帶你玩盡最值得去、最好玩的景點，荷蘭自由行新手必看！

阿姆斯特丹五天四夜行程規劃

阿姆斯特丹五天行程規劃（KKday授權使用）

Day1：早午餐→安妮之家→水壩廣場→花卉市場→紅燈區

第一站：The Pancake Bakery 吃早午餐

前一天剛下飛機比較勞累，所以第一天早上先去阿姆斯特丹有名的餐廳The Pancake Bakery吃道地的荷蘭鬆餅。這家的餐點單價以荷蘭來說算是中等價位，鬆餅單價約8.75歐～10.75歐之間，還有附咖啡和茶等飲料，而且餐點選擇多樣、口味也很讚，很推薦大家來 The Pancake Bakery吃一頓豐盛的早午餐，開啟在阿姆斯特丹的美好早晨！

地址：Prinsengracht 191 1015 DS Amsterdam（Google Map） 營業時間：09:00 – 21:30 價位：€10-20/人

第二站：安妮之家

吃飽喝足後，再去附近的安妮之家了解第二次世界大戰的歷史。安妮之家是在阿姆斯特丹非常熱門的景點，對於二戰歷史和猶太人故事非常有興趣的人，一定會很對這個景點印象深刻。不過由於安妮之家的空間較小，館方要掌控人數，所以票券都必須先在網路上買好，不開放現場買票，且每人需在購票時預約的時段入場。

對於二戰歷史和猶太人故事非常有興趣的人，一定會很對這個景點印象深刻。 （IG@cla916）

地址：Westermarkt 20, 1016 DK Amsterdam 營業時間：09:00 – 22:00 票價：成人€10/ 10-17歲學生€5/ 9歲以下孩童免費

第三站：水壩廣場

看完安妮之家後，心情可能會有點沉重，所以接著去有「阿姆斯特丹心臟」之稱的水壩廣場（Dam Square）逛街散散心，這裡可說是阿姆斯特丹最熱鬧的地區，周邊有很多購物中心可以逛。

廣場內部有國家紀念碑，另一側則是非常壯觀的阿姆斯特丹王宮。前往水壩廣場，沿途會經過經過新教堂De Nieuwe kerk，如果時間允許的話，也可以順道進去參觀啊！

地址：Dam, Amsterdam

第四站：花卉市場

辛格花市Bloemenmarkt是蓋在運河浮動船屋的花卉市場，沿著河岸而設的浮動店家販售著各種鬱金香的種子，以及各種與荷蘭有關的紀念品。一整排的花市景觀非常漂亮，即使不買花，這裡的浪漫美景也能讓你快門按個不停。邊逛還會看到路上許多販賣起士的店家，例如cheese & more, Amsterdam Cheese Company等，都有提供免費試吃啊！

辛格花市Bloemenmarkt是蓋在運河浮動船屋的花卉市場。（IG@lea_lyu）

地址：Singel, 1012 DH Amsterdam 營業時間：週一至週六09:00 – 17:30，週日11:00 – 17:30

第五站：紅燈區秘密博物館、紅燈區

紅燈區是阿姆斯特丹的著名場所之一，如果你對紅燈區的歷史和性工作者的工作感到疑惑，推薦你可以來紅燈區秘密博物館，館內有許多影片、圖片讓你可以一窺性工作者真實的生活，深度了解之後，可以用更客觀的角度來去看待這些紅燈區女郎的生活與職業。

而 De Wallen一帶就是阿姆斯特丹著名的紅燈區，最早起源於14世紀，由於荷蘭當時是歐洲一大港口城市，許多船隻停靠在阿姆斯特丹，聚集了很多水手及商人。而這些性工作者們為了吸引水手光顧，將紅色的燈放在玻璃窗前或照亮房門，因此被稱之為紅燈區。

2000年荷蘭政府正式宣布妓院合法化，性工作者和其他行業的人員擁有同樣的權利和義務，需要向政府交稅。不過需要注意的是，當你進入紅燈區參觀時，千萬要遵守不能拍照的規定，如果有人在紅燈區內對紅燈女郎拍照，她們可是會立刻按下櫥窗邊旁的按鈕報警，拍照的人就會被抓走啦。

如果你對紅燈區的歷史和性工作者的工作感到疑惑，推薦你可以來紅燈區秘密博物館。（IG@aless_tk）

最新消息：荷蘭最近頒布了禁令，2020年1月1日起，禁止旅遊團的遊客參觀紅燈區。除了減少人流外，更認為這樣的行為不尊重性工作者，性工作者不應再被用來吸引遊客。

Day2：運河遊船→梵谷博物館→荷蘭國家博物館→海尼根體驗館

第一站：運河遊船

經過第一天紅燈區文化的衝擊後，第二天要帶大家來走一個比較文青知性的博物館之旅。一早先搭乘渡輪展開城市巡禮，途經被聯合國列為世界遺產的古老運河區，從另一個角度去探索阿姆斯特丹這個運河之都。

在運河區附近隨處可見渡輪業者在招攬遊客，較有名的是Lovers和Amsterdam Canal Cruise這兩家，票價都在15歐元上下，大家可以自行比價。事先在預約好遊船服務也是方便又有保障的選擇啊！

第二站：梵谷博物館

接著來到大名鼎鼎的梵谷博物館，這裡是世界上珍藏梵谷作品最多的博物館，館內收藏了超過兩百幅梵谷的油畫，其中最知名的就是「向日葵」這幅作品，當天看到這些作品時，編輯真的非常感動！而且梵谷博物館的參觀動線設計的很好，可以一路從梵谷的生平故事逛到歷年作品。

此外也非常推薦租借語音導覽 (一人€5)，導覽器支援許多種語言，讓你有機會能深入認識梵谷這位畫家。

地址：Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam 營業時間：週六至週四 9:00 – 18:00，週五 9:00 – 21:00 票價：成人€ 19，18歲以下免費

第三站：荷蘭國家博物館

荷蘭國立博物館成立於1800年的海牙，直到1885年才搬到阿姆斯特丹的現址，這是荷蘭規模最大、收藏最豐富、遊客人數最多的博物館。博物館建築由荷蘭知名建築師Pierre Cuypers所設計，採用哥德式混合文藝復興式的風格，非常典雅華麗。館藏以畫作為主，對歐洲藝術史有興趣的旅客，可以好好在這裡待上一天，也有中文導覽供租借。

荷蘭國立博物館藏以畫作為主，對歐洲藝術史有興趣的旅客，可以好好在這裡待上一天，也有中文導覽供租借。（IG@rijksmuseum）

地址：Museumstraat 1 Amsterdam 營業時間：09:00 – 17:00，16:30最後售票 票價：成人€ 19，18歲以下免費

第四站：海尼根體驗館

既然來到荷蘭，一定要參觀一下荷蘭國產海尼根（喜力）啤酒的體驗館，不僅可以了解海尼根品牌及歷史，還有很多不同的好玩互動設施、活動（先保留細節讓大家自行體驗）。最後一站會來到海尼根酒吧，可以使用手環兌換啤酒，大家黃湯下肚後，都跟不認識的人閒聊起來，彷彿來到夜店一樣般熱鬧。最後也可以付費選擇刻字，打造獨一無二的專屬啤酒瓶，超級特別！

既然來到荷蘭，一定要參觀一下荷蘭國產海尼根啤酒的體驗館。（IG@vivalavida_ec_）

地址：Stadhouderskade 78, 1072 AE Amsterdam 營業時間：週一至週四10:30 – 17:30，週五至週日10:30 – 19:00 票價：基本導覽 + 2杯啤酒原價21歐元，網路提前訂票18歐元

Day3：桑斯安斯風車村→北海小漁村沃倫丹

前面兩天的行程都是在阿姆斯特丹市區內，第三天我們要前往郊區景點，搭乘巴士是最方便和便宜的選擇喔！下面幫大家列出觀光客最常會使用到的三條路線：

巴士316號：直達沃倫丹漁村（Volendam）、巴士315號:：馬肯、巴士391號:：桑斯安斯風車村(Zaanse Schans)

第一站：桑斯安斯風車村

由阿姆斯特丹市中心搭乘391號公車（每小時4班車），大約45分鐘車程即可到達，是深受旅客喜愛的景點。桑斯安斯風車村規劃得非常完善，不僅可以沿著步道看風車群，也可以租腳踏車遊覽全區。

除了風車外，桑斯安斯村還有其他主題景點，像是芝士工廠和木鞋工廠等，雖然是比較商業化的景點，但還是很有趣，也可以在這購買到各種不同口味的芝士和紀念品。

地址：Zaanse Schans Schansend, Holland

第二站：北海小漁村沃倫丹

沃倫丹（福倫丹）是荷蘭北海的一個小漁村，搭乘上述介紹的316號巴士只要40分鐘車程，下車後沿著Haven港口街散步，不但能欣賞非常詩意的漁村風貌，還能找到許多道地美食例如炸魚塊、荷蘭小鬆餅等等。

北海小漁村有三個城市，其中沃倫丹最為熱鬧，另外兩個則是馬肯（Marken）、艾登（Edam） ，如果時間充足的話，也可以三個城市排在同一天一起玩啊。

點擊下圖繼續看最後兩天行程推介！

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看完這麼精采的阿姆斯特丹五天行程規劃，等不及要出發了嗎？

【本文獲「KKday」授權轉載。】