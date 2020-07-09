聽歌去旅行！盤點周杰倫歷年MV異國取景地　《Mojito》直踩古巴

周杰倫新歌《Mojito》裡悠然夏日的夏灣拿太美了——而這已不是周董第一次帶來異國風情的MV，讓我們跟著他這些年來曾經去過的MV拍攝景點，來場音樂的旅行！

1. 古巴︰夏灣拿（La Habana）

周杰倫無預警推出的新歌《Mojito》有著濃濃夏日微醺輕快曲調，更在MV裡展現了古巴夏灣拿美好的復古風情。古董車、雪茄和哲古華拉的意象向來是古巴最著名的樣貌，因為過去的歷史，這裡的時光塵封半世紀。夏灣拿不僅有西班牙殖民時期的華麗建築，更有加勒比海的蔚藍海灘，古巴更因為盛產蘭姆酒，成為了著名調酒Mojito的誕生地，也成為周董新歌的靈感來源。

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2. 意大利︰羅馬／法國︰巴黎

周杰倫2003年的《葉惠美》專輯，被譽為華語流行經典，這張專輯象徵的則是周董的義大利之旅。永恆之城羅馬充滿時代感、浪漫的歐陸情調，也成為周董《以父之名》MV裡向《教父》（The Godfather）系列電影致敬的美好影像的取景地。同張專輯裡面的第二主打歌《她的睫毛》，甚至是之後的《告白氣球》也遠赴巴黎拍攝，浪漫又動人。

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3. 美國︰紐約

周董在2005年推出《11月的蕭邦》專輯，歌名其源自於蕭邦的知名作品《夜曲》，歌詞裡那句：「為你彈奏蕭邦的夜曲，紀念我死去的愛情」感動當時所有為情所困的男男女女。為了搭配這首悲傷且帶有小調的歌曲，周杰倫來到冬天的紐約，布魯克林大橋（Brooklyn Bridge）、中央公園（Central Park）、百老匯（Broadway）這些熱鬧的景點都成了哀悼愛情的場景。

4. 日本︰大阪﹑高崎市

為了搭配《七里香》唯美的歌詞和曲調，周董特別到日本的群馬縣高崎市拍攝MV，鄉村美景搭配日式建築、火車、小路、稻田和神社，滿滿的日式禪意賞心悅目到不行。後來周董也在《依然范特西》專輯中的《忍者》來到秋楓片片的大阪伊賀村拍攝。

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5. 英國︰多佛爾

最愛歐陸的周杰倫在《哎呦，不錯哦》這張專輯中，與袁詠琳對唱的《怎麼了》拍攝地遠赴英國多佛著名景點「白色懸崖」(White Cliffs)，MV裡完美呈現了這裡全白的斷崖，讓人驚嘆大自然的傑作。距離倫敦車程兩小時，這裡是英國最南的海岸，更被譽為這個島上最美的景點。據說從歐洲大陸遠眺英國時，最顯眼的就是白崖，於是白色懸崖也成為英國重要的精神指標。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：周杰倫新歌〈Mojito〉的古巴風情太美！讓我們來跟著周董的MV世界旅行】