假如航空公司破產執笠　飛行里數渣都冇？一文分析4種可能

新型冠狀病毒肺炎疫情不但讓許多人不敢出門搭機旅遊，連帶也使不少航空公司蒙受了巨大的損失。最近也傳出了一些航空公司可能破產 ，相信讓許多讀者相當的緊張，因為也許有些讀者朋友們手上有不少航空公司的里數，所以非常擔心——假如航空公司破產，手上的里程豈非一夕之間消失或失去價值？因此，我特地在網路上找了一些資料，加上看過先前一些航空公司的破產情況的經驗，來與讀者朋友們解說一下可能的情況。

要是航空公司破產，手上的里數是不是就一夕之間消失或失去價值？

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1. 航空公司聲請破產保護 (Bankruptcy Protection) 的情況

目前大部分聽到的一些航空公司可能要破產的消息，絕大部分都屬於所謂「破產保護」的情況，在美國的情況叫做「聲請破產法第11章」的保護 (Chapter 11)，在其他國家的情況叫做「聲請破產管理」的保護 (Voluntary Administration)（也有可能是其他稱呼），但無論是何種稱呼，只要是在這樣的情況下，手中的里數理論上應該都是有效的。破產保護的機制主要是讓公司可以有時間來評估與處理手上的資產，因此航空公司在當下依然是「存在」的，而且像是美國境內的航空公司，絕大部分都有過破產保護的經驗，後來也透過重組或合併的方式存活下來，而最近因為新型冠狀病毒的原因，美國政府也發放紓困金給予這些美籍的航空公司，因此至少美籍的航空公司，我本身是不會太擔心的。

然而聲請破產保護的航空公司，可能會限制其里數計劃一些兌換的選擇，主要是因為要盡量降低讓會員兌換時，所產生的成本。像是最近聲請破產保護的維珍澳洲航空 (Virgin Australia)，就限制會員目前不能轉換手中的里數，到新加坡航空 (Singapore Airlines) 的里數計畫，但大體上來說，在「破產保護」的情況下，里數都還會存在，但是可以兌換的機票可能會有所限制，不過不會影響已經出票的機票。

像是最近聲請破產保護的維珍澳洲航空 (Virgin Australia)，就限制會員目前不能轉換手中的里程，到新加坡航空 (Singapore Airlines) 的里程計畫。(Timothy Werner／Unsplash）

2. 航空公司宣布倒閉 (Liquidate) 的情況

另外一個情況就比較嚴重，就是航空公司直接關門倒閉。在最糟糕的情況下，航空公司本身與其里數計畫同時倒閉，那麼你手上的里數就真的消失，或是變成廢紙不再有效。不過還有另外一種情況，就是即將倒閉的航空公司，被另外的大型航空公司收購，如果是這樣的情況之下，那麼可能會發生以下的情形：

— 收購的大型航空公司將同時管理即將倒閉的航空公司的里數計劃，並且整併到自己的里數計劃 — 收購的大型航空公司將同時管理即將倒閉的航空公司的里數計劃，但不會承認原本會員手上的有效里數

3. 里數計劃與航空公司的關係

其實里程計畫與航空公司是可以由不同的團隊經營，而且有越來越多的航空公司的里程計畫，不但是獨立於航空公司之外經營，甚至還是還完全沒有從屬關係，像是：

這些獨立經營的里數計劃，過去幾年都是很賺錢的，財務狀況也都非常良好。回到航空公司倒閉的主題，如果里數計劃公司本身是完全獨立營運公司（像是Lifemiles & Avios），因為母公司並不是航空公司本身，所以當航空公司宣布破產甚至倒閉，並不會跟著航空公司一起執笠。

然而就算是里數計劃沒有自行獨立經營的話，在航空公司倒閉的情況下，有時候還是能存活下來。像是印度籍的捷特航空 (Jet Airways)，這家航空公司其實已經倒閉了一陣子，但是它們的里數計劃依然持續經營，只是在沒有航空公司的附屬關係之下，也就很難讓這個里數計劃持續保持與一些航空公司的合作關係，自然也沒辦法兌換許多原本有合作的其他航空公司的里程機票。

總之一個很重要的概念：並不是只要航空公司倒閉，里程計畫就「一定」跟著一起消失（當然這樣的情況也是有可能發生），里程計畫公司是有可能單獨存在的。

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4. 為了避免手上的里程因為航空公司倒閉而無效，先趕快兌換合作夥伴的機票，這樣可以嗎？

聽起來是個好方法，但其實當你使用里程去兌換夥伴航空的機位時，該里程計畫是要付款給夥伴航空的，而這個付款的動作通常都是「你實際飛行了之後」才發生。因此假設你持有里程的航空公司里程計畫，跟著航空公司一起倒閉的話，千萬不要預期夥伴航空「一定」會承認你已經兌換好的機票，因為夥伴航空收不到你使用的里程計畫支付的費用，自然就不一定會讓你已經兌換好的機票依然是有效的，但是如果你所使用的里程計畫是分開營運的，那您已經開出去的票，應該是都不會有問題的。

從網路上看到的一個例子，就是Avianca Brasil（位於南美洲的巴西，哥倫比亞航空的姊妹品牌航空公司，但完全不屬於同一個集團），它們的里程計畫叫做「Amigo」（並不是使用LifeMiles計畫，這兩個計畫的經營沒有關聯），前陣子倒閉時，因為里程計畫的經營是航空公司本身，所以航空公司倒閉，里程計畫也就跟著一起倒閉了。而這樣倒閉之後，葡萄牙航空 (TAP Air Portugal) 就拒絕承認透過這個已經倒閉的航空公司的里程計畫兌換的機票有效，因此最好還是祈禱航空公司都不要倒閉，這樣兌換好的票才能持續有效。

最好還是祈禱航空公司都不要倒閉，這樣兌換好的票才能持續有效。（Jonathan Borba／Unsplash）

結論

我們認為各國的「國家門面」(Flag Carrier) 航空，至少目前應該都是安全的，因為這次航空產業的困境，並不是因為經營不善，而是因為疫情關係導致各國政府新頒布的境管政策造成，在這樣的情況下政府通常會紓困救援，像是美國的幾家大型航空公司（American Airlines/United Airlines/Delta Airlines/Alaska Airlines/Southwest airlines），美國政府目前已經採取紓困措施，因此它們的里程計畫，都是繼續維持營運的，而之前提到有些獨立經營的里程計畫，因為本身財務狀況就是獨立的，所以理論上也不會跟著航空公司一起進入破產保護／倒閉的程序。

目前在新型冠狀病毒的疫情之下，其實大家都是在苦撐，我也衷心希望所有航空公司都能夠撐住這一波艱難的時刻。而我也知道許多讀者們對於手上的里程是否有效，也是非常的擔心。其實我也不能說我自己完全不擔心，但其實我們也不能做甚麼，因此還是靜觀其變，且戰且走！另外，若手上持有一些靈活點數「像是美國運通／大通銀行／花旗銀行／第一資本銀行的話，至少銀行目前看起來是蠻安全的，所以我也建議先不要轉點到航空計畫（除非你很快要搭機）最保險！

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