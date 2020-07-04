【馬來西亞旅遊】沙巴6大景點必吃美食攻略　丹絨沙灘睇最美夕陽

說起馬來西亞，必去的地方除了吉隆坡、檳城，再來就是沙巴啦！沙巴擁有豐富的自然景觀，以及人文特色，有山有海，還有特殊的建築，以及開銷比較少的特色，在這幾年是海島旅遊的熱門地點，那今天就跟著旅遊咖小編的腳步一起來認識這迷人的地方──沙巴吧！

沙巴行前要知道的小知識

時區：GMT+8，與香港時間相同 官方語言：馬來語 貨幣：馬幣：港幣 1：1.81 插頭：電壓220~240伏特，插頭有三角插座、是雙孔圓形 雨季：9月~12月 氣溫：23°C-32°C

沙巴六大必去景點推薦（點擊下圖看清！）

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沙巴三大必吃美食

說到馬來西亞美食，想到的不外乎是叻沙跟肉骨茶，來到沙巴一定要吃！但今天小編再多跟大家介紹三個沙巴的必吃美食，烤雞翼、海鮮以及熱帶水果。

1. 烤雞翼

烤雞翼可說是沙巴的必吃小吃，在每個市集幾乎都可以看見他的蹤跡，大多口味是蜜汁的，先用各店家特殊的醬料醃製過，再做燒烤的動作，小小一隻讓人想一口接一口。

2. 海鮮

沙巴靠海，怎麼可以不吃海鮮！每家海鮮餐廳都可以讓你看到活跳跳的海鮮，沙巴的海鮮除了新鮮美味以外，價格也是十分的親民，像是一隻螃蟹居然只要幾十塊就可以吃到！到沙巴一定要嚐嚐看老虎蟹、東風螺、烤魚、螃蟹，螃蟹料理特別是濕奶油口味的螃蟹是沙巴獨有的！

3. 熱帶水果

難得來到東南亞國家，必吃的就是水果啦！馬來西亞除了完全自然熟成的榴槤外，還有蛇皮果、山竹、紅毛丹，記得在回去之前吃遍水果再回家啊！

馬來西亞除了完全自然熟成的榴槤外，還有蛇皮果、山竹、紅毛丹。（Free To Use Sounds／Unsplash）

沙巴的大小事

1. 沙巴語言問題免煩惱

雖然馬來西亞的官方語言是馬來語，但因為馬來西亞居住著很多華人，因此在這種熱門的觀光景點，基本上中文、英文都可以通，不用太擔心語言的問題。

2. 沙巴旅遊季節

馬來西亞的雨季是9月～12月，但位於熱帶的馬來西亞，平常偶爾會有雷陣雨，但來得快去得也快不用太擔心！建議大家可以避開9月～12月前往沙巴會更好，水上運動如果下雨就無法盡興遊玩啦！

3. 沙巴廁所需知

沙巴廁所很多都是需要付費的！大約落在馬幣0.3~0.5元左右，記得要攜帶零錢，另外廁所大多沒有提供衛生紙，建議自行攜帶衛生紙！

4. 一起守護沙巴

沙巴的海島是必去的行程，去海邊一定就會遇到熱情的太陽公公，防曬是不可避免的，大家記得要攜帶友善海洋的防曬乳，以及把自己的垃圾照顧好，隨手帶走。保護自己的同時，也不要破壞了美麗的沙巴海洋，讓你的朋友，世界各地的人都能欣賞到如此美景。

以上就是旅遊咖小編為大家整理的沙巴行前準備、小知識、必去景點以及必吃美食特輯了，擁有人文、自然景觀於一身的沙巴，真的是東南亞很值得前往的地方啊！若還去不了馬爾代夫，不妨可以先從沙巴開始你的海島巡迴之旅！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「沙巴懶人包｜從沙巴開始海島巡迴！行前知識、必去景點、必吃美食懶人包」】