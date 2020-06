【韓國旅遊】首爾地鐵覓食之旅　食盡8大車站人氣美食、咖啡店

首爾地鐵四通八達,除了大家熟悉的1~9號線,還有很多「小眾線路」,他們共同構成了首都圈的地鐵線路。今天呢,小編整理了其中兩條路線,盆唐線和京義中央線, 拿起你的交通卡,一起開始美食之旅吧~

盆唐線:黃色

連接往十里站、盆唐中心部、京畿道龍仁市的器興站等。2012年10月,往十里~宣陵區間延長開通。利用狎鷗亭羅德奧站,可輕鬆到達狎鷗亭・清潭洞地區。

1. 首爾林站:HARU no YUKI

「HARU no YUKI」是一家主打年輪蛋糕的咖啡店, 來自日本的專業烘焙師精心烘焙出的年輪蛋糕共有原味、綠茶等5種固定口味和每季新增的1~2種限定口味。 許多人喜歡在店裏點一杯飲料配上蛋糕吃,另外只有在店內才能吃到的「HARU no YUKI」也非常受歡迎。HARU no YUKI中包含兩種口味的年輪蛋糕,烘烤加熱後再加入雪糕等澆頭,是一道可以品嘗不同口味的年輪蛋糕拼盤。

2. 狎鷗亭羅德奧站:魔女紫菜包飯

「魔女紫菜包飯」是一家受廣大外國旅者喜愛的韓國紫菜包飯專賣店。由於店面結構小,你如果不留心的話,很有可能會錯過這家店。雖然只有5種菜單,但每天打包外帶的客戶不斷,訂購電話更是響個不停,人氣十分火爆 。店內的紫菜包飯由上等優質大米、紫菜、小碎肉製作而成。特別的是紫菜包飯還一起包有油炸小吃!「魔女紫菜包飯」位於清潭洞,周圍有JYP娛樂公司、SM娛樂等演藝公司,這些公司旗下的藝人,如東方神起、EXO、少女時代等韓流明星也曾經光顧本店。

3. 漢堤站:SWEETS EPI

「SWEETS EPI」是一家甜點專賣店,本店有各種卷蛋糕、布丁、奶油泡芙等可供品嘗。店主在日本著名糕點店裏有過工作經驗,你可以在這裏品嘗各種各樣的日本甜點美食。「SWEETS EPI」不僅深受店舖周圍居民的喜愛,同時也是很多外國遊客們經常光顧的店。來江南旅遊的朋友不能錯過這家日本甜點店哦!

4. 水原站:佳甫亭

1992年開業的「佳甫亭」是水原地區有名的烤牛扒專門店,無論是人氣還是規模都首屈一指。水原排骨以紋理分明、分量十足聞名,所以又被稱為「大排骨」。佳甫亭的排骨分為調味排骨和鮮排骨兩種,產地有土種韓牛、澳洲產、美國產三種。美食店附近還有著名的水原景點「水原華城」,享用美食之後去那裏逛逛怎麽樣?

京義中央線:淺翠綠色

2014年12月,地鐵京義線和地鐵中央線合並為地鐵京義中央線。從京畿道坡州市的汶山站連接首爾市的龍山區與京畿道楊平的線路,全程通車時間約2個半小時。

點擊下圖看清京義中央線人氣美食推介!

