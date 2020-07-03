北角一日遊6大好去處　海濱編織藝術、隱世電車飯堂｜香港好去處

港島東的北角是最早發展的地區，不少人或者會覺得這個老區、舊區沒有甚麼值得到訪的地方。其實這些老區都有不少隱世景點，例如北角電車總站體驗泰國鐵路市場的感覺。《香港01》旅遊記者規劃北角一日遊路線，影相、打卡、歎美食都有！

【第一站】📸睇藝術展覽兼打卡@油街實現

北角油街實現前身是香港皇家遊艇會會所，現在變成一個實驗性質的公共藝術空間，不時舉行各種藝術展覽。6月份舉行多個展覽，包括戶外空間舉辦的「動力築影」，探索人與空間相互關係。想知道最新展覽詳程？按下圖即睇🤩🤩

油街實現 地址：香港北角油街12號 查詢電話 : 2512 3000 開放時間：星期二至日 10:00-20:00，星期一 14:00-20:00

【第二站】😍翻版泰國鐵路市場@北角電車總站

北角電車總站原來是打卡熱點！泰國有美功鐵路市場，火車穿過攤販，攤販就要收拾細軟躲避，香港就有春秧街巿場做代表！電車駛進總站前會經過春秧街街市，穿過重重的人群，險象環生！不少人都會特意乘搭叮叮見證這一幕畫面，有種香港地道街頭風的感覺！

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【第三站】😋街坊推介隱世平價飯堂@北角電車飯堂

肚餓的話仲可以去隱世平價飯堂醫肚！電車總站有一個幾十年歷史的工友飯堂，原來街客也可以點餐！雖然裝潢簡陋，不過就夠晒貼地有街頭風味。飯堂主打即叫即製炒粉麵，平價但高質，炒粉麵有鑊氣，仲可以叫返一壺普洱茶解一解膩！

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北角電車飯堂 地址：北角電車總站站頭（北角站A1出口）

【第四站】🌻街頭編織藝術花花世界@北角海濱長廊

食完飯不如去海濱長廊散步，順便欣賞下街頭藝術啦！最近有針織藝術家在海濱「種花」，將海濱化身成打卡勝地！海濱長廊近渡輪碼頭的欄杆上，充滿七彩顏色的針織花，令海濱增添活力生氣！想知道編織藝術有幾精細？按下圖即睇👇👇

【第五站】😋米芝蓮雞蛋仔@利強記北角雞蛋仔

雖然由海濱行去英皇道不太近，但北角雞蛋仔又點可以唔食呢！這間雞蛋仔以實力取勝，沒有太多口味，原味雞蛋仔最受歡迎，雞蛋仔香脆、蛋香味濃，放耐咗都能夠保持香脆已經好加分！

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利強記北角雞蛋仔 地址：北角英皇道492號 電話：2590 9726

【第六站】🌅傍晚時分睇日落夠悠閒@北角公共碼頭

鄰近渡輪碼頭的北角公共碼頭，原來是睇日落熱點嚟，不時會有攝影發燒友拍攝日落！記者同事推介的睇日落地點，仲可以觀賞港島東、九龍一帶的風景！想知點樣行去公共碼頭，按下圖即睇👇👇

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😍😍😍 同場加映：深水埗一日遊5大推介 文青cafe歎蛋糕、探貓店長｜香港好去處 😍😍😍

講起舊區，不期然就想起深水埗這個地方，其實深水埗近年進駐不少文青小店，包括文青cafe、實體唱片店、雜貨精品店等，一日都未必玩得晒所有地點！當中隱藏不少打卡位，仲有貓貓店長坐鎮！按下圖即睇其中一間cafe有幾正👇👇

☕ 簡約風白色咖啡店@Coffee of the Day

簡約風純白色coffee shop，店面較細，提供的座位不多，藝術感十足的白色正方體椅子約坐到3、4個人。另外水泥地板、綠色盆栽有一種清新之感。咖啡店現時有咖啡及季節限定特飲，例如Coffee Tonic、夏季限定的檸檬梳打、西柚梳打等，清爽又解渴。想知這裏的咖啡有咩特別？按下圖即睇☕☕

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