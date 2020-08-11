【台灣澎湖】無敵海景、中東異國風應有盡有！5間絕美民宿推介

迎接夏天到來，許多人會開始計劃來個陽光沙灘小旅行，今年因為疫情關係，台灣人對國內旅遊需求增，澎湖成了他們最愛的夏季旅遊地點，加上一年一度的澎湖花火節盛會由即日起至9月3日於「馬公市觀音亭」隆重登場！預計也將會吸引許多人造訪，但其實除了陽光、蔚藍天海等海島自然風光之外，建築也成為島上值得品味的看點，我們幫大家精選5間各有特色的澎湖絕美民宿，來這邊住，保證你每天都只想賴在飯店裡！

1. 那。故事水岸莊園—頂級千坪純白莊園villa

距離機場不到10分鐘車程的「那。故事水岸會館」位於澎湖本島南方寧靜海灘旁，以水元素為發想，融合澎湖當地特色，建築外觀設計宛如浮出水面的片狀珊瑚，來到這，保證你整個假期都只想帶在民宿享受，因為這邊除了提供超美味早餐、下午茶外，還有機場接送服務及有無微不至的管家服務，更擁有無敵海景、絕美沙灘夕陽、水岸泳池，提前預約還可以找三五好友直接在民宿開趴，此外如果想要來點特別的玩法，還有跟當地合作旅行社推出無人島抓龍蝦、私人帆船等私人行程，這邊更有全島唯二金龜敞篷車，只要以原定價住宿兩晚以上還送金龜敞篷車免費開 48 小時。

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電話：06-995-2806/0952-786-368 (上班時間：08:00 - 21:00) 地址：馬公市井垵里井子垵100號

2. 馬里布海景民宿—無敵海景夢幻玻璃屋

這間走南歐風格的別墅「馬里布海景民宿」位置緊鄰馬公市的東衛石雕公園，坐望二公頃綠地與海景潮間帶，每間房都附有超大露台，住客只要在房間就可以眺望無敵海景，傍晚時刻，在夕陽餘暉映與潮間帶迷人的景致下，得到久違的心靈放鬆。此外最夢幻的就是這間超大玻璃屋的VIP套房，在漫天星空下享受泡澡時光，是不是很浪漫。

地點：澎湖縣馬公市東衛里 5-8 號 電話：06 921 7137

3. 候鳥潮間帶民宿‧城前驛站—澎湖唯一私人沙灘民宿，270度環繞無敵海景

「候鳥潮間帶民宿‧城前驛站」坐落在觀光客較少的白沙鄉城前小村，比起熱鬧的觀光區，這邊更添了份悠閒氣息，這邊是澎湖唯一有私人沙灘的民宿，270度環繞無敵海景與大面積視景窗，讓住客在房間內就能夠欣賞馬公、西嶼和大倉島海天一色的無敵景致，此外由於民宿前就是內海海域，退潮時生態豐富的潮間帶，也很適合帶小朋友來趟親子生態之旅。

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地址：澎湖縣白沙鄉34-3號 電話：06-9932511

4. Enishi Resort Villa 緣民宿—新銳建築獎首獎清水混凝土民宿

由台灣結構設計師陳冠帆與日本建築師辻真悟兩人為首設計規畫，歷時長達近7 年的時間完成的「Enishi Resort Villa 緣民宿」，在2018年獲得ADA新銳建築獎首獎，座落於澎湖的湖西鄉，距離澎湖馬公機場只需約3分鐘車程，「Enishi Resort Villa 緣民宿」最大特色就是整棟建築以清水混凝土築成，頂樓還有游泳池，靈感取自工作團隊的「腦波曲線」，包括牆壁上的彎曲線條、高低錯落的房間設計充滿設計感，加上從早到晚不同的光線變換，每個角落都值得你細細品味，來這住就像住在美術館。

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地址：澎湖縣湖西鄉45之3號 電話：06-926 0302

5. 綠洲旅店—摩洛哥風情異國民宿

來這裡會讓人有置身國外的錯覺，「綠洲旅店」是澎湖少見中東風格民宿，沙漠黃的建築外觀搭配室內橘紅色系的沙發與木製桌椅，別具異國熱帶風情的格調。開闊的空間感加上頂樓露天泳池，可以飽覽絕美夕陽，此外這邊也貼心地提供住客租車服務，駕車前往「馬公市觀音亭」也只需十分多鐘的車程，是想體驗異國風情旅宿的不錯選擇。

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地址： 澎湖縣馬公市575號 電話： 06-9267757

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿精選／「純白海景villa、星空玻璃屋、摩洛哥異國風。」5+澎湖夢幻民宿，美到讓人不想出門】