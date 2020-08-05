【柬埔寨旅遊】盤點金邊10大Shopping好去處！勁現代化超好行

近年柬埔寨改革開放，發展先進及迅速，作者決定到當地體驗，將所見所聞輯錄成閃耀新潮的旅遊書，親自帶領讀者暢遊全新面貌的首都──金邊。下文List晒金邊10個Shopping熱點，讓大家不用再因資料搜集而費心！

1. 永旺購物中心二期 Aeon Mall 2

來到金邊最大購物中心，這裡比永旺購物中心一期面積大一倍和富時代感，除了有國際知名品牌進駐，還有兒童機動遊樂場、健身房、水族館、電影院及保齡球場，戶外還設有水上樂園，供大人和小朋友暢泳，為金邊增添了更多姿多彩的購物及生活享受。

2. 飲頭啖湯！永旺購物中心一期 Aeon Mall 1

來到金邊第一個具規模的現代化購物中心，從酒店乘坐嘟嘟車到這裡只需2-3美元，這裡有一個很大的美食廣場，有各式名樣的攤位售賣柬埔寨特色美食，還設有滑冰場、娛樂中心、電影院、主題餐廳及保齡球館等，吸引不少遊客前來購物和娛樂。

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【本文節錄自《金邊——網紅打卡自遊行》，獲「紅出版集團」授權轉載。】