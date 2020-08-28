美國部落客Hans Lienesch嚐遍世界各地超過400款即食麵，被網友稱為「即食麵達人」。他每年都會進行即食麵評測，選出當中的最佳10款，並發布在名為「The Ramen Rater」的評比網站及YouTube頻道。最近他發表了最新2020年全球最佳即食麵Top 10，當中包括辣雞麵炒年糕、老媽拌麵、阿舍食堂牛肉麵、百勝廚拉麵等，香港亦有一款上榜！

有「即食麵之神」之稱的Hans Lienesch選出了2020全球最佳即食麵Top 10。（YouTube @ The Ramen Rater）

最近這位「即食麵達人」發表了最新全球最佳即食麵排行榜，當中包括台灣、韓國、新加坡、馬來西亞、香港品牌。大部分都可以在香港各大連鎖超市，如百佳、惠康、一田等地方買到。

😋😋😋 究竟邊款香港品牌榜上有名？按圖即看2020最新全球即食麵Top 10 😋😋😋

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現時暫時未能外遊，唯有回憶以前的旅行經歷。帶父母去旅行絕對不是一件容易的事情，很多時他們會做出很多令人無言的行為，令自己哭笑不得。Facebook專頁「劇評可以毒舌，待人必要親和。」收集了網友的投稿，分享自己和爸爸媽媽外出旅行的奇異經歷，引起許多網友爆笑及熱烈討論。

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