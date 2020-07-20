北歐旅遊︳瑞典鳥巢酒店漂浮在海上　浸住露天極地冷水浴睇北極光

馬爾代夫的海上水屋已經不足為奇了，但漂浮在北歐地區的湖泊上並且躺着就可以看見極光的酒店呢？瑞典的Arctic Bath酒店僅有12間房，抬頭可見極光——還有一個遺落在荒野中的鳥巢。

瑞典的Arctic Bath酒店位於地球上最大的野生生物保護區，房間可漂浮，一年中足有八個月都能看到極光，極緻美景盡在眼中。目前這家酒店由於疫情原因暫停營業，但現在已經開放了11月之後的預訂。

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曠野中的漂浮鳥巢

Arctic Bath位於瑞典的拉波尼亞（Laponia）的盧樂河（Lule River）上。由一個水療中心和12間房間構成，其中6間房間在水面上，最亮眼的「鳥巢」實際上就是水療中心。酒店所在的盧樂河一直是運輸木材的主要通道，當掉落的木材遇到湍急的水流時就會被卡在河中的石頭旁，木頭堆積的一多就成簇，神似鳥巢。

設計師Bertil Hagström與Johan Kauppi共同將這樣的現像變成了一個漂浮的圓形鳥巢建築，以此來提醒人們珍惜自然、與之和諧相處。沒有其他裝飾，建築的外部由取自當地的木材隨意組合拼接，形成縱橫交錯、亂中有序的視覺效果。圍合的鳥巢冬天掩映在皚皚白雪之中，毫無違和感。

兩位設計師將附近河流的意象化成了一個漂浮的圓形鳥巢建築，以此來提醒人們珍惜自然、與之和諧相處。沒有其他裝飾，建築的外部由取自當地的木材隨意組合拼接，形成縱橫交錯、亂中有序的視覺效果（fb@ArcticBath）

鳥巢的正中間是一個圓形露天冷水浴池，只要你足夠有勇氣，可以跳進去感受一下冷水澡。如果是晚上，抬頭還有滿天星空等着你。

室內空間則分別有水療室、桑拿房和浴室。木材依然是主角，原木色和深棕色相得益彰，印證了瑞典設計風格的自然與朴實。設計師沒有將每塊木板嚴絲合縫，反而留有縫隙，讓燈光由內透出，在增加亮度的同時也使整個空間更富有層次感。

自然理念一以貫之，水療使用的護膚品是全天然有機的，驚喜的是，還結合了中式傳統刮痧，讓你得到由內而外的身心放鬆。

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漂浮在水面上的房間

酒店僅有十二間客房，其中有六間漂浮在水面上，它們通過木板橋與陸地相連。客房的斜頂是為了防止積雪而特別設計的。冬天時，河面結冰，水上的房間被凍結在原地；夏季時河面解凍，房間底下雖然有繩索固定，但仍可以小範圍的漂浮，別有樂趣。

外形看似平平無奇，實則從外部的牆面到內部的裝飾運用了大量天然、有機的木材、石材、皮革等不同的材質。一整面玻璃牆的設計減少了住客與自然的距離感，落雪時粘在牆上的雪花片都彷彿觸手可及。

房間本身不大，以木材為主，沒有運用鮮豔的色彩，多是淺色系，簡約大方，典型的北歐風格。可住五人的挑高套房雖然佔地面積僅有62㎡，但設計師去繁化簡，使每個空間得以充分利用。

上下兩層各有一個雙人床臥室，客廳帶有壁爐和沙發區，還有兩個不小的浴室。浴室設計風格一改北歐的清新，牆壁用古銅色瓷磚鋪就，搭配黃色燈光，自帶典雅貴氣。淋浴和浴缸都有，底樓的浴缸放置在落地窗旁邊，品酒泡澡的愜意自是不必說。每晚約港幣8800元的價格還包含了兩人的spa費用，性價比很高了。

水上小屋的室內設計與陸地版相同，一張雙人床，兩把椅子，一個衛浴間就是它的基本配置。東西不多，但處處體現着溫馨。根據人體曲線設計的椅子久坐不會累、乾濕分離的衛浴間方便清潔、放射性的暖黃色燈光與自然光交織在一起帶來一室暖意。此外，只要另付港幣400多元，寵物也可以入住小屋。

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嚐一口薩米人愛吃的味道

酒店所使用的食材都來自於當地，每一種食材都是新鮮直取，不添加任何抗生素與農藥。主廚Kristoffer Aström沒有經過傳統的烹飪培訓，所以他烹飪的菜餚總是帶着想像力與趣味性。你可以品嚐到北歐土着薩米人喜愛的煙熏風味Gompa、精釀啤酒等五道式的餐食，大飽口福。

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在極光下盡情玩樂

酒店所在的拉波尼亞是一個野生生物保護區，歷史悠久，從石器時代開始就有人類定居。1996年被列入了聯合國教科文組織遺產目錄。

這裏有廣袤荒野、壯麗高山、原始森林、湖泊沼澤，都是一派未經雕琢的自然美景 生活在此處的薩米人至今還保留着最原始的季節性遷徙的習慣。在這裏，每年八月至次年三月都可以看北極光，浪漫的極光之旅隨時可以實現。

除此之外，根據季節的不同，酒店還安排了許多豐富的活動。春天，和當地人來一場野外徒步之旅，追尋動物的足跡、欣賞原始的自然風光，還有可愛的生物等着你去發現。

夏季，漂流的速度與激情不可擋。在湍急的河流中痛快賽一場，即便水淋滿身也依然痛快;秋天，在層林盡染中賽馬，於篝火旁野炊，只要準備好一份冒險的勇氣，就能沖向自然的懷抱；冬天，坐在雪橇上面滑行必不可少。熱情的狗狗會帶着你在雪地裏狂奔，呼呼的風從你耳邊吹過，血液裏的興奮感已經足夠抵擋寒冷。四時之景不同則樂亦無窮也。

Arctic Bath 酒店官網：https://arcticbath.se/hotel/ 參考價格：7300元/晚起

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