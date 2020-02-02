盤點全球新奇酒店Top 10　體驗洞穴、冰屋、太空艙等另類住宿！

喜愛旅遊的你，出國偏好的住宿是連鎖高級酒店，還是越貼近當地風情越好的在地民宿呢？除了這些選擇以外，世界各地也藏着不少新奇的住宿體驗。近日旅遊網站BIG 7 就列出「全球最酷的7間特色住宿」想嘗試住在機艙、太空艙或是月台嗎？還有COSMO Angel同場加映的有趣飯店，繼續看下去！ ＊下列收費以當地貨幣為準

1. 日本：BOOK AND BED

聞着書香入睡，這大概是所有書蟲最夢寐以求的心願——位於日本的「BOOK AND BED」是一家極具特色的連鎖青年旅館，遍佈東京、大阪、京都等地，每一間旅館都有上千本藏書。

旅館的床型有三到四種：單人床、大型單人床、雙人床和優等房。床鋪環繞在樓層四周，中間則是公共活動區，有超多藏書、沙發、咖啡角和盥洗空間。除了住宿之外，旅館附設的咖啡廳「by BOOK AND BED」餐點和飲料幾乎都是黑色系，強烈的視覺效果也成為日本超強打卡住宿！

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地址：依各分店不同，請參考官方網站。 房價：一晚約3,800日圓起

2. 新加坡：MET A Space Pod

成為太空人是不少人的兒時夢想，而新加坡的MET A Space Pod 或許能暫時滿足你！整座旅館都是「太空主題」。除了單人的膠囊艙之外，也有雙人可入住的太空艙，每一間都充滿「太空光芒」，就連旁邊的按鈕面板、保險箱等都有配合主題，太空迷快來朝聖！

+ 3 + 2

地址：依各分店不同，請參考官方網站。 房價：一晚約$34坡元起

3. 澳洲：SYDNEY RAILWAY SQUARE YHA

超有趣的「火車住宿」就在澳洲悉尼！這家RAILWAY SQUARE YHA 鄰近悉尼中央車站，不僅交通便利，旅館造型更像是車廂一樣！雖然裡面的住宿空間還是和一般旅館大同小異，但是光外觀就夠讓人澎湃，超像是在搭乘過夜火車的感覺。

除了造型有趣以外，這家青年旅館還有多元的活動，除了每天有不一樣的餐點之外，旅館員工還會帶大家前往悉尼當地的俱樂部chill一下！

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地址：8-10 Lee Street (crn Upper Carriage Lane & Lee St or entry via the Henry Deane Plaza)Sydney 房價：一晚約$68澳元起

4. 土耳其：Traveller’s Cave Pension

土耳其是近幾年特別受歡迎的旅遊地，而卡帕多奇亞（Cappadocia）更是超熱門。因為這裡的「熱氣球體驗」幾乎可以說是世界上最有價值的熱氣球之旅。除了熱氣球之外，卡帕多奇亞還有一個特色就是「穴居」，這些洞穴在公元1-4世紀時是基督徒的避難居住模式，但留傳下來就成為當地特色。「Traveller’s Cave Pension」或許不是當地最有名、最高級的洞穴住宿，但每一間房間都保留了傳統洞穴屋的造型，十分有土耳其風格讓它廣受旅人歡迎。

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地址：Aydınlı Mahallesi Güngör Sokak No. 11Göreme, Cappadocia, Turkey 房價：一晚約$25歐元起

5. 瑞典：Jumbo Stay

位於瑞典的 Jumbo Stay 主打住在飛機中！將一架運作26年後退役的飛機改造成旅館，除了房間遍佈一般機艙中，就連機長的駕駛艙也可以入住！如果已經另有住宿計劃，Jumbo Stay 的機翼上亦有提供下午茶體驗。

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地址：Jumbovägen 4, 190 47 阿蘭達, 瑞典 房價：一晚約$35歐元起

6. 哥斯達黎加：Hotel Costa Verde

想住在飛機裡面，哥斯達黎加的高級酒店Hotel Costa Verde也能滿足你的心願。飛機內部被打造成全木質的裝潢，融入當地叢林風格，完全能滿足喜愛冒險的你！除此之外也有一般套房和茅草屋，這裡更是不少新人的夢想結婚勝地。

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地址：Puntarenas Province, Quepos, Costa Rica 房價：一晚約$84059哥斯達黎加科朗起

7. 哥倫比亞：Casa Elemento

哥倫比亞或許是比較有距離感的旅遊地，但這家Casa Elemento 旅館可能會成為你勇敢邁出腳步的原因！愛好極限運動的朋友更必須來這裏入住，這裡號稱擁有全世界最大網床，除此之外更提供超多戶外運動像是攀岩、吉普車體驗等。

房間除了分享式的單人床型以外，也有樹屋可以入住，超有叢林風格的極限住宿體驗就是這裡了！差點忘了說，晚上躺在往床上看超亮眼的星空，絕對讓人畢生難忘。

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地址：Calle Principal 254-1, Nuevo Oriente, Minca. Santa Marta, Magdalena, 470001 房價：一晚約$29000披索起

同場加映 1：荷蘭ZOKU

除了以上由Big 7 所票選出來的全球最酷住宿體驗之外，現在也要同場加映這次沒有上榜、但極具代表性的超新奇酒店！

首先介紹位於荷蘭阿姆斯特丹的ZOKU酒店，這裡結合了住宿旅館和辦公室。他們曾對全球的商業旅人做過調查，找出經常出差商務客的「旅行特徵」，包括會想家、想和當地產生連結、喜歡健康的食物⋯結合這些特徵，ZOKU打造出就像家一樣舒服、像辦公室一樣有效率的旅館空間，並多次入選《福布斯》全球超酷住宿榜單！

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地址：Weesperstraat 1051018 VN, Amsterdam, The Netherlands 房價：一晚約$150歐元起

同場加映 2：南韓太陽郵輪度假村

位於南韓江陵的「太陽郵輪度假村」是不少首爾人的度假勝地。酒店外觀就是一艘郵輪，雖然沒有在海上行駛，但位置就在大海旁邊！除了能住進「郵輪」以外，還能聽着外面的海浪聲入睡，超級療癒！而且這一兩年內太陽郵輪度假村的房間也有改建，更加簡約時尚的面貌吸引許多年輕情侶來度假。

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地址：950-39, Heonhwa-ro Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do 房價：一晚約$121000韓圜起

同場加映 3：瑞典ICE HOTEL

大家應該都曾看過冰屋酒店，但對於這個概念還是很模糊。瑞典因為高緯度，有許多的冰屋酒店，其中「ICE HOTEL」不僅是全球第一個、也是最大的冰屋酒店。整間酒店都由「冰」打造，是真實版的《魔雪奇緣》場景！一般冰屋開放時間是每年12月到4月，每一年房間的造景都會有所不同，由藝術家打造冰雕，成為最天然的裝飾品。

ICE HOTEL 旗下還有另兩家酒店，一家是所謂的「WARM ACCOMMODATION」所有房型都和一般旅館一樣，另外一間「ICE HOTEL 365」則是三年前新開的酒店，結合了一般房間的某些元素，再加上冰雪臥室，同時酒店裏還有冰雪酒吧、藝術空間，是十分新穎的住宿選擇！

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地址：請參考官方網站 房價：一晚約$195歐元起

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】