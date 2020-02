盤點全球新奇酒店Top 10　體驗洞穴、冰屋、太空艙等另類住宿！

1. 日本:BOOK AND BED

聞着書香入睡,這大概是所有書蟲最夢寐以求的心願——位於日本的「BOOK AND BED」是一家極具特色的連鎖青年旅館,遍佈東京、大阪、京都等地,每一間旅館都有上千本藏書。

旅館的床型有三到四種:單人床、大型單人床、雙人床和優等房。床鋪環繞在樓層四周,中間則是公共活動區,有超多藏書、沙發、咖啡角和盥洗空間。除了住宿之外,旅館附設的咖啡廳「by BOOK AND BED」餐點和飲料幾乎都是黑色系,強烈的視覺效果也成為日本超強打卡住宿!

2. 新加坡:MET A Space Pod

成為太空人是不少人的兒時夢想,而新加坡的MET A Space Pod 或許能暫時滿足你!整座旅館都是「太空主題」。除了單人的膠囊艙之外,也有雙人可入住的太空艙,每一間都充滿「太空光芒」,就連旁邊的按鈕面板、保險箱等都有配合主題,太空迷快來朝聖!

3. 澳洲:SYDNEY RAILWAY SQUARE YHA

超有趣的「火車住宿」就在澳洲悉尼!這家RAILWAY SQUARE YHA 鄰近悉尼中央車站,不僅交通便利,旅館造型更像是車廂一樣!雖然裡面的住宿空間還是和一般旅館大同小異,但是光外觀就夠讓人澎湃,超像是在搭乘過夜火車的感覺。

除了造型有趣以外,這家青年旅館還有多元的活動,除了每天有不一樣的餐點之外,旅館員工還會帶大家前往悉尼當地的俱樂部chill一下!

地址:8-10 Lee Street (crn Upper Carriage Lane & Lee St or entry via the Henry Deane Plaza)Sydney

房價:一晚約$68澳元起