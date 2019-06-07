【玩轉旅朋友】斯洛文尼亞童話式湖中堡　行15分鐘收$124港幣？

中歐是一個浪漫的國度，到處都是堡壘和湖泊，加上和暖的太陽，為眼前的風景加上不少分，尤其位於斯洛文尼亞的碧湖（Lake Bled）更被稱為人間天堂，湖中心的古堡建於11世紀初，站在城堡的高處就可以飽覽碧湖和朱利安阿爾卑斯山脈，不過Corrine的經歷卻令她大失所望。 開罐Opener「玩轉旅朋友」第6集，有來自科技大學3年級學生的Corrine分享，她到訪碧湖失望的故事，打算參觀碧湖的大家記得參考一下她的經歷。

一人一個旅遊Tips： 由首都盧布爾雅那自駕到碧湖約需1小時，乘巴士約一小時一班車，而且進城堡需10歐元入場費，加上碧湖其他景點亦需另外收費，所以參觀碧湖最好的方法是參加Local Tour，有專人為你打點一切，可節省時間和金錢。

受訪者提供

就讀科技大學3年級的Corrine前年和家人去了12天東歐，其中到了斯洛文尼亞的碧湖（Lake Bled），一個被稱為一生人必去的地方，Corrine自然十分期待，在網上看過相關相片後更是日思夜想，誰知經過10多小時的航程，看到的景象卻是灰暗又沒有生氣的城堡。

⬇️⬇️點擊片段看Corrine對碧湖失望的原因⬇️⬇️

總評 ★★★☆☆ 斯洛文尼亞相對其他歐洲國家比較寧靜，沒有擁擠的遊客群，是一個適合渡假和休息的好地方，而碧湖（Lake Bled）是斯洛文尼亞最具代表性的景點，湖中的布萊德城堡亦是城中最古老的，極具歷史價值，加上風景好，天氣好的時候都值得遊覽。

+ 6 + 5 + 4

抵玩指數 ★★★☆☆ 碧湖除了有湖中城堡，另外還有鐘樓、教堂參觀，這些地方均需入場費，城堡需10歐元（約88港元）、鐘樓和教堂需6歐元（約53港元），而上島的船程需14歐元（約124港元），島上停留時間為15分鐘，完成所有收費活動約需265港元。當然你亦可以免費繞湖一周，約3小時。

覓食指數 ★★★★☆ 碧湖有一種有60多年歷史的甜品，叫Kremna Rezina（Bled Cream Cake），在附近的餐廳一定會看到它的蹤影。Bled Cream Cake上下層是千層酥皮，中間夾着吉士醬和奶油，其實是一個非常樸實的蛋糕，但價錢不貴，約4歐元（約35港元），而且是碧湖獨有，一場來到當然要嚐試。

+ 3 + 2

路痴駕馭指數 ★★★★☆ 打算乘巴士前往的話，可以在Ljubljana火車站下車，再到對面的巴士站購票，找到「Bled」的字眼就對了。碧湖面積大，但其實只是一個大圓圈，只要繞着湖走，就不用擔心會迷路。

獨遊指數 ★★★★★ 斯洛文尼亞在2018年全球和平指數中排名11，民風純樸，就算是遊客區都相當安全，一個人旅行都十分放心。

受訪者提供

天氣對旅者來說都非常重要，會影響你遊玩心情，而且影響你看到的風景，就像Corrine一樣，原本被網民讚到天上有地下無的碧湖，因為天氣不似預期令風景大打折扣，路途遙遠而且要行陰陰濕濕的小山路，最後卻失望而回。

旅行最要做的是真心地感受，用雙眼去看，多過忙於拍照。 科技大學3年級學生 Corrine

Corrine指城堡上有個打卡位，遊客都一窩峰在那裡拍照，不過在一個高處拍下去，多宏偉的風景，多浪漫的房屋，在鏡頭下都變成渺小的個體，最佳的收藏方法就是用內心和眼睛，把那一刻留在腦海，無論風景是好是壞，留下的不止是一張相片，是當刻的回憶和無限思緒。

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