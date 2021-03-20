天空之鏡、粉紅教堂、平交道盡在台灣　12個環球景點任你打卡

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-03-20 13:03

2020 年新冠病毒肆虐全球，因此並不適合出國旅遊，但又真的好想搭飛機到國外散散心啊～為此台灣機場甚至推出了「偽出國」體驗，讓民眾可以過過乾癮。其實台灣本土有不少充滿異國感的景點，從人工建築到自然景觀通通有，讓人不用搭飛機也能假裝出國玩！

台版紐西蘭－崇德瑩農場

位於秀林鄉立霧溪旁的「崇德瑩農場」佔地遼闊、依山傍水，除了有美麗的山景和寬廣的草原，還有人工湖泊和無敵海景。在這裡你可以坐著一邊欣賞美景一邊享用原住民風味餐，或是在二樓的觀景平台將一望無際的美景盡收眼底，草地上還有吃草的小羊和馬匹，美到你會懷疑自己是不是真的在台灣！重點是如此 pro 級的景色居然還是免費參觀，另外園區內還有遊園車、沙灘車、飛行傘、露營車等體驗，不用出國也能感受濃濃的度假氛圍～

位於秀林鄉立霧溪旁的「崇德瑩農場」佔地遼闊、依山傍水，除了有美麗的山景和寬廣的草原，還有人工湖泊和無敵海景。(FB@崇德瑩農場)

台版天空之鏡－崇德海灘

隨著蘇花改開放，原本被許多人視為秘境的「崇德海灘」，現在可是體驗 SUP 立槳、獨木舟等水上活動的熱門場所。除此之外，還有沙灘車業者特別在這裡設立了一個拍照打卡點，可以拍出上下相互輝映的「天空之鏡」美照，教練還會教你如何擺 pose，輕輕鬆鬆就能 get 超有 feel 的網美照！

台版嵐山 －烏嘎彥竹林

在苗栗泰安有座頗具盛名的竹林秘境「烏嘎彥竹林」，層層交錯的竹林形成翠綠的天然隧道，據說可以媲美日本京都嵐山的美景，感受與世隔絕的幽靜之美～雖然「烏嘎彥竹林」已經不是什麼祕密景點，但由於不容易抵達，因此儘管知道的人很多，但來到這還是很有秘境的感覺。去不了日本沒關係，可以來苗栗享受片刻與世隔絕的時光！

在苗栗泰安有座頗具盛名的竹林秘境「烏嘎彥竹林」，層層交錯的竹林形成翠綠的天然隧道，據說可以媲美日本京都嵐山的美景。(IG@lisaloveshare）

台灣還有9個充滿異國感的景點，你去過哪一個？（點圖瀏覽）↓↓↓

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