【韓國美食】宮廷韓定食菜式繁多！賣相味道兼備　仲有平價家庭版

提到韓定食，很多小夥伴會覺得「呃，好貴」非也非也~~韓定食也是分兩種的哦，一個是宮廷的，一個是家庭的，不管哪種，都是滿滿的一大桌子呢~絕對管飽~~今天呢，小編整理了2種韓定食區別，也帶來了好吃的店和大家一起分享~

宮廷韓定食 궁중(고급)한정식

宮廷韓定食是一種由數十種韓國傳統美食中組合而成的美食套餐。它是融入了宮廷傳統美食的現代風味料理，也是與地方特色土菜融合的獨特口味美食。宮廷韓定食多以開胃菜、主菜、配菜、正餐、飯後甜點的套餐形式出現，套餐中的每一道菜餚能讓您品嘗到上乘的清淡味道。它比一般餐廳的價格稍高，卻能讓您優雅地享受完一餐美味佳餚。

宮廷韓定食（韓巢網授權使用）

宮廷韓定食的主菜都是海鮮和山珍野味。主要有鮑魚、龍蝦、五花肉等高級食材烹制而成的多道料理。配菜則以烤肉和粉蒸菜為主。食物五彩繽紛、香氣怡人，其中宮廷式火鍋神仙爐是最具人氣的菜品。

開胃菜有多種菜色，小麥粉薄餅配八個小配菜的九折坂、涼拌蕩平菜、拌涼海鮮等，多以蔬菜為主。除此之外，配菜主要有韓式煎餅、炒雜菜、油炸等上等品，都一一陳列在餐桌上。

套餐的最後菜式，提供的是湯飯以及涼拌生菜等小菜，讓您酒足飯飽而歸。根據餐廳的套餐設置，也可能提供冷麵或者拌飯。最後，甜品、水果以及韓國傳統茶之類的飯後甜點端上餐桌之後，就意味著宮廷韓定食完整套餐上齊收尾了。

點擊下圖看清宮廷韓定食部分菜式！

宮廷韓定食根據午餐、正餐以及料理的菜式和種類不同，價格也不一樣。很多餐廳都必須點餐兩種以上的菜才可以，另外還需支付服務費。很多餐廳都設置有包廂，如果您想在安靜閑適的環境裏就餐的話，建議您預約包廂。值得一提的是，宮廷韓定食的規定就餐時限是2小時，您可以盡情地享受美食。

推薦店舖

1. 明洞亭

「明洞亭」，能品嘗到朝鮮時代的王族們吃過的宮廷料理。原名Lee's home。店名「Lee」指的就是李氏朝鮮的李氏家族。「明洞亭」再現李氏家族吃過的料理，讓您感受當年李家的飲食生活。來自中國的遊客自不必說，當地的韓國人舉行家庭慶祝活動或公司舉辦活動時也常來「明洞亭」。在地鐵4號線明洞站下後，步行1分鐘即可到達。

首爾明洞亭宮廷韓定食（韓巢網授權使用）

2. nuRi

在nuRi店裏可以品嘗到包括韓定食在內，地道純正的韓國料理。nuRi家按照上菜順序接連不斷被呈上桌的傳統韓定食雖然也很好吃，但更有人氣的是「宮廷便當」。一份宮廷便當可以一次品嘗店內所有的菜類，且可以按人數分別提供，這點深受外國遊客的好評。

除了就餐外本店還提供傳統茶，旅遊途中累了想歇歇腳可以到這裏來。和重要的人一起到仁寺洞去度過一段悠閒時光，留下美好的回憶吧！

地址：首爾特別市鐘路區仁寺洞14街23 交通：3號線安國站6號出口，步行5分鐘

首爾仁寺洞nuRi（韓巢網授權使用）

3. 進豐呈（舊津津罷漏）汝矣島店

眾多韓流明星都會來的汝矣島韓定食餐館進豐呈（舊津津罷漏） ！進豐呈沿承朝鮮時代宮廷料理的精華，融入簡潔現代風格，最終精煉出15～20餘種韓定食料理。本店強烈推薦的菜品是「進豐呈套餐 」！魚生片、冷麵、韓式煎餅、菜包肉、炖牛排骨、五色大蝦、七節板、宮廷炒雜菜、蕩平菜等傳統韓式料理數不勝數。不僅味道妙不可言，單從視覺上來看也不失為一道無與倫比的視覺盛宴。如果想品嘗韓國的傳統料理，「進豐呈汝矣島店」將是您的上上之選。

地址：首爾特別市永登浦區國際金融路8街27-8 (B1～2F) 交通：9號線汊流站1號出口，步行5分鐘

進豐呈（舊津津罷漏）汝矣島店（韓巢網授權使用）

家庭韓定食 가정식 백반］

米飯、湯、小菜等10～30種小碟不同的點心，擺滿了餐桌。韓國家庭式韓定食作為美食之城全羅道的名吃早已聲名遠揚了，首爾市也有很多此類家常飯菜套餐專賣店。

韓國家庭式韓定食的魅力不外乎就是花色繁多，每個店推出的菜譜及數量都不一樣，當然其越豐盛以及數量越多價格就越高。這類套餐主要以烤肉、烤魚等肉類和魚類為主，此外還有泡菜、涼拌菜、韓式煎餅等配菜，整張桌子擺得滿滿的。有些店只接受兩份以上的點餐，此外根據人數的多少店裏提供的點心份額也會有所不同。

家庭韓定食（韓巢網授權使用）

家庭韓定食推薦店舖（點擊下圖看清！）

+ 20 + 19 + 18

相對於宮廷韓定食的奢華，家庭的更為簡單，價格也相對低廉。來韓國的時候去吃吃看兩種韓定食哦~~無論是宮廷的華麗還是家庭的樸實，都是不能錯過的美味呢~~

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