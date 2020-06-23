【韓國旅遊】坐巴士暢遊首爾8大景點　由總站南山N首爾塔開始玩起

南山位於首爾市中心，每年數百萬世界各地的外國遊客慕名而來，想要一睹首爾最迷人的景色。白天可以在山頂俯瞰城市全景，晚上可以欣賞璀璨的夜景。一年四季，風景如畫，名副其實的旅遊勝地。 南山北有明洞，南有梨泰院，西有首爾火車站，東有茶山城郭道，得天獨厚的地理優勢盡顯無疑。乘坐02路南山循環巴士可逛南山一周，是最便捷的南山旅行方式之一。

路線介紹：南山首爾塔←→南山首爾塔。02路南山循環巴士始於南山，終於南山，環繞一圈。途徑安重根義士紀念館、韓國之家、南山谷韓屋村等首爾人氣景點。

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1. N首爾塔

車站：南山首爾塔站（남산서울타워）

矗立於南山山頂的首爾地標性建築N首爾塔建於1969年，是備受遊客喜歡的重要旅遊景點之一。晴天的時候，最遠可看到仁川一帶的西海（即黃海）和朝鮮開城的松岳山，以及韓國第一高的樂天世界塔。這裏也是欣賞首爾夜景的好地方，如果與戀人到這裏來賞夜景，那麽一定要買一對同心鎖，上面寫滿小心願永遠將它們鎖在一起。

交通方法：下車後步行約4分鐘

2. 安重根義士紀念館

車站：南山圖書館站（남산도서관)

安重根是韓國最有名的獨立運動家，為了讓更多人通過他的遺物和相關資料來了解他的思想、精神和人生，在南山的半山腰處建造了安重根義士紀念館。置身安重根義士紀念館，仿佛回到了日本侵略韓國的歷史時代，能夠真切地感受到歷史的曲折。

交通方法：下車後步行1分鐘，即可看到入口 TIP：在下一站教育研究信息院下車，就是白凡廣場。步行10分鐘，可到達南大門市場

3. 南山散步路

車站：南山纜車，南山散步路入口站（남산케이블카.남산산책로입구）

南山散步路環繞南山一周，始於首爾站，途經北側循環散步路、南側循環散步路、N首爾塔、南山圖書館，最終到達首爾站，全程約9.8公里。此路段限制車輛運行，是首爾市民最愛的林間散步路。

交通方法：下車即是 附近推薦：《我係金三珣》中的長階梯

南山散步路（韓巢網授權使用）

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中國古詩中「春有百花秋望月，夏有涼風冬聽雪」仿佛就是對南山的寫照。02路南山循環巴士連接了周圍大部分人氣景點。來韓國逛首爾市中心時，一定不要錯過了這麽精彩的路線。

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