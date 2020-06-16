【韓國旅遊】釜山甘川文化村6大打卡熱點　必搵小王子合照呃Like

釜山的南浦洞附近有一個童話般的美麗村莊——甘川文化村，那裏最有特色的是沿著階梯式山勢排列而成的密密麻麻的藍色房屋屋頂。釜山必去景點之一的甘川文化村曾經是貧困階層生活的平凡村莊，後來是經過居民踴躍參與、政府調查發掘和藝術家賦予創作後共同建造而形成的旅遊地。

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村子既保留著以韓國戰爭後民族近現代歷史遺跡，又處處充滿著現代文化氣息。 韓國娛樂節目《爸爸！我們去哪兒》、《無限挑戰》、中國娛樂節目《快樂大本營》等都曾在此地拍攝。現在就跟著小編去尋找甘川文化村的魅力吧！

前往甘川文化村路線（點擊下圖看清！）

出發前在入口處的旅遊諮詢處內買一本導遊圖（2,000韓元），防止迷失方向、便於尋找景點，還可以留作紀念。文化村內包括壁畫和畫像等共33個主要景點，如果您一個都不想錯過，那麽這本導遊圖是必不可少的。

釜山甘川文化村6大打卡熱點（點擊下圖開始遊覽！）

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體驗收集郵戳的樂趣

還記得我們在入口處購買的那本「甘川文化村導遊圖」嗎？除了地圖功能，它的背面有9個蓋章處，跟著導遊圖中的線路介紹集滿9個圖章，超有滿足感！另外，其中的2個蓋章處（天空之脊、社區中心甘內和睦中心）會贈送明信片。會發現贈送明信片的地方有兩個大小不一的郵筒。記住！黃色的是普通的郵筒，而紅色的是1年之後才可以收到的「慢郵筒」。如果想玩浪漫，就把明信片投到這裏吧！當然，郵票是要花錢買的。

釜山甘川文化村風光景物（點擊下圖看清！）

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