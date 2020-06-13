【泰國旅遊】曼谷JJ Market翟道翟市集5大必買產品　周邊住宿推介

翟道翟市集，這個泰國曼谷的熱門打卡景點你去過了嗎？翟道翟市集號稱是全世界最大的市集，東西平價好買，是許多人到泰國的必訪聖地。看到這～如果你對「翟道翟市集」的印象還是很不清楚，甚至是感到很陌生，那麼趕快來跟小編一起來看看這篇翟道翟懶人包吧！ 不管是翟道翟市集、翟道翟交通、就連翟道翟周圍的優質住宿都一併介紹給你～看完這篇，馬上你也成為翟道翟小達人。

翟道翟市集又稱翟道翟周末市集，大部分店家雖在周末營業，翟道翟市集佔地約35英畝，約有一萬五千個攤位，就算平日去翟道翟市集也會看到不少店家營業，但如果要逛完整個翟道翟市集，好好地大買特買，記得挑對時間來唷。

翟道翟市集（FunTime趣旅行授權使用）

翟道翟市集營業時間 週三、四：7:00～18:00、週五：18:00～00:00、週六、日：9:00～18:00

翟道翟交通

翟道翟交通（FunTime趣旅行授權使用）

如果是搭BTS的朋友請搭至蒙奇站（Mo chit站）；搭MTR的朋友則至翟道翟公園站（Chatuchak Park站）下車，下車後一路上都有指示牌可以跟著走，步行約三分鐘內就可以到翟道翟市集的範圍內。想來翟道翟，最方便的交通工具就是搭捷運了，泰國的捷運系統分為地鐵MRT、空鐵BTS，兩者為不同公司經營，因此票卡是沒有通用的。

翟道翟必買

翟道翟市集分成9大商品主題區和27個區塊，大家可以依照自己想要的區域自由逛街，小編也列出了「泰國翟道翟必買」供大家參考。

翟道翟市集5大必買產品（點擊下圖看清！）

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翟道翟逛街攻略

攻略一：直接逛

一般到翟道翟逛街其實蠻建議直接逛，因為市集範圍太廣，而且對觀光客來說路況不熟情況下再找地方或是特定商家其實會花費很多時間。

攻略二：馬上下手

翟道翟不僅大，有些攤販擺設也很類似，如果自認為記憶力不好，那麼有遇到想買得東西一定要馬上下手，一是怕你找不到原本的店家，二是怕你會走到腿軟～

攻略三：約好集合地

因應人潮眾多，如果是跟三五好友一起來逛街的，可以先約好集合地，避免分開逛或是迷路時收訊不好又找不到人。

攻略四：帶水or買飲料

真的不怕你逛，就怕你中暑，記得逛街時一定要補充水分。

小編說：翟道翟市集全面禁止吸煙！

翟道翟周邊住宿推薦

1. 簡睡青年旅館

10分鐘走到翟道翟、BIG C賣場，超級方便！

簡睡青年旅館（Simple to Sleep Hostel）主打一個人旅行住宿的背包客房，分為男宿、女宿、混宿外，也有提供一般雙人房和三人房，整體設備齊全、乾淨整潔，而且旅館主人非常好，有什麼關於翟道翟交通或翟道翟必買的資訊都可以詢問。簡睡青年旅館步行至翟道翟市集只需要10分鐘左右，離水牛橋站更是只要步行約2分鐘，旅館周圍不僅有當地的街頭小吃、便利商店，還有來到泰國必逛的big C賣場，整體來說CP值很高！

訂房網評價︰9.2/10（agoda） 旅館交通︰BTS水牛橋站步行2分鐘 翟道翟交通：步行至翟道翟市集約10分鐘

2. 曼谷奧拉青年旅館

1分鐘到捷運站，10分鐘到翟道翟，位置機能超好！

曼谷奧拉青年旅館（ORA Hostel Bangkok）裝潢新穎，服務人員英文流利，態度友善；在房型的部分除了一般常見的背包客房、雙人房外，還有帶專用衛浴的單人房可以選擇；在公共空間方面不僅有舒適的交誼廳，頂樓還有小花園可以參觀。這間青年旅館位於水牛橋站出口旁，附近許多商店和賣場，就連巷子內也有很多小吃，想步行到翟道翟更是不到10分鐘！超級方便！

小編偷偷說：早餐有提供簡單的多士、牛奶麥片、即溶飲品唷。

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訂房網評價︰8.7/10（agoda） 旅館交通︰BTS水牛橋站步行1分鐘 翟道翟交通：步行至翟道翟市集約10分鐘

3. 曼谷馬村長精品酒店

中文在這也會通！不會英文也能玩！

曼谷馬村長精品酒店（Boutique Poo-Yai Ma @BP Place）不僅房間大，裝潢也非常有特色，黃色的燈光加上高質感的木式裝潢讓人彷彿置身於小木屋般，公共空間滿滿的落地窗可以觀景外，也使整個空間變得十分明亮。曼谷馬村長精品酒店附近就有711超商，距離翟道翟市集和百貨賣場也相當近，步行約10分鐘內都會到～除此之外酒店內還有會中文的服務人員，如果事先告知櫃台要前往機場，服務人員還會幫忙叫車，完全不用擔心溝通問題！

小編偷偷說：酒店有提供單點式早餐，如果覺得份量不夠，也有多士、果醬、飲料可以自行取用。

訂房網評價︰8.6/10（agoda） 酒店交通︰翟道翟公園站/BTS水牛橋站步行10分鐘 翟道翟交通：步行至翟道翟市集約12分鐘

4. 拉普羅四分之一UHG酒店

健身房、游泳池、蒸氣室，通通免費使用！

拉普羅四分之一UHG酒店（The Quarter Ladprao by UHG）非常大，除了寬敞舒適的客房外，還有健身房、蒸氣室和超大的室外泳池，就算臨時下雨要待在酒店也一點都不無聊，天氣好的時候還可以在泳池旁的躺椅上曬日光浴、欣賞夕陽，超級享受～而且這間酒店不僅離地鐵出口超近，酒店對面還有union mall百貨公司，離翟道翟市集也只須搭乘2站地鐵就到了，完全不用擔心沒地方逛！

小編偷偷說：酒店樓下就有711。

訂房網評價︰9/10（agoda） 酒店交通︰搭乘地鐵帕宏優廷站步行1分鐘到酒店 翟道翟交通：搭車至翟道翟市集約7～8分鐘

翟道翟周末市集跟我們平常外面在買的商場和文創小店來比，許多東西真的非常平價，而且不管想買什麼，翟道翟市集都可以滿足你～喜歡逛街買東西的你想要多逛幾天的話，選一間在翟道翟市集附近的住宿絕對是最方便不過的～這次介紹的住宿，絕對最適合愛逛街的你！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【曼谷洽圖洽市集】必逛周末市集交通、必買、周邊住宿總整理】