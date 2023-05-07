越南富國島自由行懶人包　必去景點必玩體驗推薦　唔止陽光與海灘

越南富國島（Phú Quốc）相信許多人都沒有聽過這座小島，但其實富國島位於越南的西南邊，又名玉島，是一個有很多好玩、好吃、好景的小島！非常適合安排2～3天的出國小旅行，或是先飛到胡志明市玩幾天再飛往富國島享受不一樣的風情，對富國島還不熟悉的你，快跟小編一起來認識富國島吧！



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富國島怎麼去

富國島屬於海島型小島，因此不管你是想要搭飛機還是搭船都可以到達。由香港直飛到富國島，並從富國島回程，並不逗留多於30天則無需申請越南的簽證。

搭飛機：香港設有直飛富國島的航班。若是先往其他越南景點遊玩的朋友也可以選擇搭船前往。

搭船：若是剛好在越南市的朋友還可以選擇搭船，在越南的迪石市、河仙鎮搭乘，這兩個地方都有可以往返富國島的船班。

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越南富國島必去景點

太陽世界跨海纜車（Sunworld Cable Car）

富國島擁有全世界最長的跨海纜車，全長約為8公里，為三索纜車系統。若從富國島的安提鎮出發，一路會經過瑞島、椰子島直到鳳梨島，搭乘纜車一次的單程時間約為25分鐘，在纜車上不但可以看見雨林還可以看見遼闊的海景！若是在傍晚時分搭乘更是可以看到夕陽西沉的美景，真的非常迷人！

富國島太陽世界（Sun World Phu Quoc）

Sun World Phu Quoc是富國島南部約3公里的Hon Thom島上的主題樂園，可以從富國島搭乘跨海纜車去。太陽世界內最著名的是Aquatopia水上樂園和Exotica區，刺激消暑的水上遊樂設施和越南第一座木製的雲霄飛車，膽子大的遊客可千萬別錯過了！

富國島野生動物園（VinPearl Safari Phu Quoc）

越南第一個也是唯一一個開放式野生動物園就在富國島。在這裡你可以搭乘巴士穿越動物園，近距離接觸各種野生動物穿梭在你身旁、體驗餵食動物、觀賞各種表演秀。最特別的是在餐廳用餐時，長頸鹿可能就在你身邊喔！

富國島珍珠遊樂園（VinWonders Phu Quoc）

富國島珍珠遊樂園是富國島著名的遊樂園，整個遊樂園設計以歐式為風格，因此走在樂園裡非常有17世紀歐洲小鎮的感覺。在VinWonders Phu Quoc不但有各式刺激的遊樂設施，還有水上樂園跟摩天輪～各種玩法應有盡有！在夜晚時，整座遊樂園還會閃閃發光哦，超漂亮DER～

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富國大世界（Grand World Phu Quoc）

富國大世界佔地85公頃，裡面有賭場、酒店、高爾夫球場、 夜市、商城。在這裡還可以參觀越南第一座泰迪熊博物館、各種表演，等等活動，讓你的富國島之旅更加充實！

富國島夜市（Dinh Cau Night Market）

富國島夜市包羅萬象，有賣珍珠、手工紀念品，也有海鮮餐廳和路邊攤販。包餡鬆餅、烤雞腳、米紙披薩都是當地有名的特色小吃，但小編覺得最特別的夜市美食是炒冰，在鐵板上將水果慢慢剁碎後，讓它變成泥後再快速結冰，淋上一層醬，感覺超特別的！範圍不大但包羅萬象，好吃又好逛！非常適合在富國島旅行中安排一天晚上來走走！

小編偷偷說：要在夜市買珍珠的時候可以詢問店家有沒有保證書哦～通常有保證書的店家比較沒有問題！小心不要變成商家的肥羊了～



小龍王廟與白色燈塔

小龍王廟（Dinh Cậu Shrine）又稱舅舅廟，是富國島當地非常有名的寺廟，主要為漁民出海祈求平安祭祀海神的廟宇，在當地香火十分鼎盛！在小龍王廟旁邊的白色燈塔則是作為出海人水路上的指引，當地人相信小龍王廟和白色燈塔會護佑著他們每次出海平安歸來。在傍晚的時候，登上小龍王廟最高處還能看見天空、夕陽與海三景連成一片的美景哦～

珍珠農場

珍珠為富國島非常知名的產物，因此來到富國島就不得不提珍珠農場啦～在珍珠農場入口處通常都會安排專人解說珍珠的養殖、製作過程，甚至還會實際進行開殼將珍珠取出來！但要去農場的路上有點偏遠，建議有想要去的朋友先做好功課哦～同時，珍珠農場內也有販售許多珍珠飾品和銀器，有想要帶紀念品或手信的朋友也很適合來這裡參觀！

Ben Ham Ninh碼頭水上餐廳吃海鮮

Ben Ham Ninh為富國島的一個碼頭，在進到水上餐廳前會先走一條長長的走道，在走道兩旁會有許多海鮮餐廳，注意到了嗎？整個餐廳都是漂浮在水上的！餐廳裡頭會供應蝦、海蛤、螃蟹等許多豐富的海鮮，烹調方式也是任君挑選，更重要的是這邊的海鮮便宜又好吃，性價比超高！喜歡吃海產的朋友絕對不能錯過這裡了！

奶油沙灘海上鞦韆（Bai Sao Beach）

奶油沙灘為富國島最有名的沙灘，這邊的海水十分清澈，再加上沙質呈現乳白色而得名，不僅如此，奶油沙灘上還有提供盪鞦韆，許多遊客來到富國島都一定會抽出一天來奶油沙灘玩水、拍拍照，也是許多情侶經常會來的夢幻沙灘～

富國島必玩體驗

出航浮潛

富國島除了本島外，還包含了許多小小的離島，又加上海島環境，所以四面環海的情況下水域是非常好的～建議大家在出發前往富國島前可以先在網上預約富國島浮潛行程！

海底漫步

富國島的珊瑚公園（Namaste Coral Park）因為有豐富的海洋生態、多種珊瑚礁，遊客們都會到這裡體驗海底漫步！海底漫步會有專業教練陪同，不會游泳也可以深入海底世界。快戴上氧氣頭盔到海底近距離觀察熱帶魚、珊瑚礁吧！

魷魚垂釣

你可能出海釣過小管、釣魚，那你有釣過魷魚嗎？！跟著富有經驗的船長出海，學習垂釣魷魚，行程的最後直接在甲板上享用新鮮現釣的海鮮，絕對是你在富國島上難忘的體驗之一！

水上木偶表演

想要深入了解越南傳統文化，絕對不能錯過水上木偶戲！透過水上木偶戲的表演內容，你可以更加認識越南人的日常生活、各種民間的故事或傳說。遊客也可以一邊欣賞表演，一邊享用最道地的越南美食！

富國島野生動物園（Vinpear Safari）

Vinpear Safari為富國島最大的野生保護動物園，在園中入口處會有不特定的主題表演給入園的朋友欣賞～園中不僅有提供免費遊園車，還有專門給小朋友與動物近距離互動的友善區！當然大朋友也不用擔心，和園裡的動物也都可以直接互動親密接觸，在Vinpear Safari還有巨大蟒蛇，如果夠膽的話，也可以跟圍繞在自己的脖子上的巨蟒拍照留念。

富國島遊樂園（Vinpearl Land）

Vinpearl Land是富國島最有名的遊樂園，整個遊樂園設計以歐式為風格，因此走在樂園裡非常有17世紀歐洲小鎮的感覺。在Vinpearl Land不但有各式刺激的遊樂設施，還有水上樂園跟摩天輪～各種玩法應有盡有！在夜晚時，整座遊樂園還會閃閃發光哦，超漂亮DER～

小編偷偷說：Vinpearl Land中的摩天輪和美麗的山水景色是私房景點拍照地，千萬不要錯過了！



富國島一整年會分成雨季和乾季兩種季節，大家如果主要想來富國島玩水，那麼可以挑乾季的時候來富國島比較適合從事水上活動，但當然富國島除了水上活動外，還有遊樂園、野生動物園等各式景點通通等你來玩！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【富國島自由行必讀】網友推薦必去8大景點、3大體驗總整理】