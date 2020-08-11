日本全球最大MUJI開幕　首推流動巴士商店服務　住山區都買得到！

隨著號稱「全球最大」，佔地超過50,000平方呎的「無印良品 直江津店」在日本新潟縣的上越市直江津開幕，無印良品（MUJI）同時宣佈推出「MUJI to GO」計劃，將旅遊巴士改裝成流動商店，專門前往偏遠地區，為當地居民尤其是年長和行動不便者服務。現時計劃已經正式開始試行，不知有無機會發展到香港呢？

圖片來源：DesignBoom by ryohin keikaku MUJI

在新冠肺炎疫情影響下，就連出外購物都變得不容易，更何況是居住在偏遠地區和行動不便的長者？有見及此，隨著全球最大的「無印良品 直江津店」7月份正式開幕，日本MUJI決定同步推出「MUJI to GO」計劃。第一輛「MUJI to GO」巴士已在8月3日開始試行，主要穿梭新潟縣上越市的偏遠地區👇👇按下圖看看這輛「無印巴士」首次出發的故事👇👇

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全球最大的「無印良品 直江津店」除了售賣MUJI的原創商品之外，還有超級市場和餐廳，以及由MUJI BOOKS和Starbucks合作規劃的「BOOKS& CAFÉ」等，佔地超過50,000 平方呎！店內另設「直江津良品市場」（なおえつ良品市場），供應當地最新鮮的農產品、發酵食品、清酒等，期望藉此推廣當地的地區產業，幫助振興經濟。👇👇雖然暫時未能去日本朝聖，不過也可先用眼睛去參觀一下👇👇

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同場加映：MUJI票選人氣飲品Top9

無印良品的極簡設計一直深受各地用家歡迎，其食品及飲料同樣貫徹品牌風格，主打天然無添加，適合追求食得健康又有講究的都市人。日本Instagram用戶（instargram@miji_muji）近日發起的無印良品人氣飲品票選活動，就有超過5萬名網民參與投票，最後選出人氣Top 9，按下圖排名看有哪一款值得入手！👇👇👇

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