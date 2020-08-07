MUJI無印人氣即食咖哩Top10　青咖哩有辣有唔辣　雞肉咖哩蟬聯第1

居家抗疫的日子未知幾時完，要想每餐吃什麼都很頭痛，相信這是不少人最近的生活寫照。日本MUJI（無印良品）日前公佈由客人票選的人氣咖哩包排名，全部都在香港買得到，而且輕鬆加熱就食得，適合入手幾包做儲糧！

MUJI出品的咖哩款式眾多，由印度咖哩到泰國咖哩，而且有辣有不辣，是送飯或者作為各種醬料的好幫手。MUJI公佈了最新的人氣咖哩包排名，由35200位日本顧客投選出他們最愛的咖哩，點擊圖片睇排名及各款咖哩介紹 👇👇

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除了咖哩包，其實日本MUJI獨有的冷凍食品專櫃亦登陸MUJI九龍灣德福廣場店，全部冷凍食品只需簡單加熱或解凍就能食用，亦是儲糧好選擇，點擊圖片睇介紹 👇👇

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再頹的劣食，相信都不夠拉麵有味精湯底、椰林閣沒什麼牛腩的咖哩牛腩飯厲害，還有一些餐廳你以為佢執咗但原來未執？點擊圖片睇睇網民熱數的越做越頹餐廳 👇👇

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