北角一日遊6大好去處　紫藤花海打卡、碼頭睇日落｜香港好去處

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，疫情過後，不妨出外走一走，放鬆一下多月來的焦慮及緊張！北角是個不錯的選擇，這些老區都有不少隱世景點，例如北角電車總站體驗泰國鐵路市場的感覺，北角匯更有紫藤花可以打卡！《香港01》旅遊記者規劃北角一日遊路線，影相打卡、歎美食、睇日落都有！

【第一站】📸打卡紫藤花花海@北角匯

受第三波疫情影響，今年內唔會飛到日本旅遊！日日留在家抗疫又嫌悶？不妨趁周末去北角賞紫藤花啦！北角匯即日起舉辦《紫‧在北角匯》花夏祭，以福岡的河内藤園為藍本，在海濱公園打造3,000呎紫色花海，最啱去打卡放鬆！想知道有邊5個打卡位，按下圖即睇🌺🌺

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《紫‧在北角匯》花夏祭 地址：北角匯二期地下戶外海濱公園

【第二站】🌻街頭編織藝術花花世界@北角海濱長廊

食完飯不如去海濱長廊散步，順便欣賞下街頭藝術啦！最近有針織藝術家在海濱「種花」，將海濱化身成打卡勝地！海濱長廊近渡輪碼頭的欄杆上，充滿七彩顏色的針織花，令海濱增添活力生氣！想知道編織藝術有幾精細？按下圖即睇👇👇

【第三站】😋性價比高魚生刺身小店@活一鮮

行到肚餓要搵地方醫肚！這間日式小店最出名食刺身、魚生，在區內都小有名氣！招牌活一鮮丼、海膽魚生飯、鮮壽司等都好受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又不算好貴，使得一試！住北角同事都話是區內人氣小店！一款自選丼飯最有人氣！按下圖即睇魚生有幾正😋😋

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活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下 電話：3481 1928

【第四站】😍翻版泰國鐵路市場@北角電車總站

北角電車總站都可以打卡！泰國有美功鐵路市場，火車穿過攤販，攤販就要收拾細軟躲避，香港就有春秧街巿場做代表！電車駛進總站前會經過春秧街街市，穿過重重的人群，險象環生！不少人都會特意乘搭叮叮見證這一幕畫面，有種香港地道街頭風的感覺！

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【第五站】😋米芝蓮雞蛋仔@利強記北角雞蛋仔

北角雞蛋仔遠近馳名，又點可以唔食呢！這間雞蛋仔以實力取勝，沒有太多口味，原味雞蛋仔最受歡迎，雞蛋仔香脆、蛋香味濃，放耐咗都能夠保持香脆已經好加分！網民話總店雞蛋仔最好食，按下圖即睇😋😋

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利強記北角雞蛋仔 地址：北角英皇道492號 電話：2590 9726

【第六站】🌅傍晚時分睇日落@北角公共碼頭

最後當然要睇埋日落先圓滿！鄰近渡輪碼頭的北角公共碼頭，原來是睇日落熱點嚟，不時會有攝影發燒友拍攝日落！記者同事推介的睇日落地點，仲可以觀賞港島東、九龍一帶的風景！想知點樣行去公共碼頭，按下圖即睇👇👇

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🤩🤩🤩 同場加映：熱數7個越做越頹商場 好運中心淪為死城？西九龍中心格仔鋪消失 🤩🤩🤩

細個放學最鍾意同同學一齊行商場歎冷氣，或者睇漫畫書、打機等，原來唔少商場已經慢慢被時代、昂貴租金淘汰，加上近月疫情嚴峻，人流大減，有些商場小店都做唔住！網民熱數7個越做越頹商場，包括旺中、旺角新之城等年輕人潮點。其中兩個以前有得影貼紙相！按下圖即睇

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