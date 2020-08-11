卡樂B、lay's以外　網民推介15款759阿信屋零食　必買濃湯粟米球

新冠肺炎第三波疫情持續，為了避疫，大部分港人都留在家或在家工作，此時又點可以無零食呢？近日網民討論759阿信屋必買零食，《香港01》整理網民15大必買零食推介，包括薯片、粟米棒、蔬菜片、蛋糕等，做儲糧就最適合！

這款濃湯粟米成日賣到斷貨，一見到唔好猶豫，立刻入貨！（網上圖片）

不少打工仔近月都wfh，減少出街受感染機會，但工作時又點少得零食提神！食來食去都是卡樂B pizza味、熱浪薯片，食到厭但又唔知買咩零食好？網民討論759阿信屋必買零食，當中有唔少是薯片、餅乾、脆片等，最啱過口癮！有款薯片同熱浪唔唔多辣度！按下圖即睇🥰🥰

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肺炎疫情仍然嚴峻，留在家的你餐餐都要自己煮，想煮簡單啲？不如煮個即食麵醫肚啦！網民推介16款好味即食麵，包括韓國即食麵、東南亞、台灣即食麵等，最後兩款非即食麵都好高質！部分即食麵都可以去759阿信屋買，見到就要入貨！按下圖即睇😋😋

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