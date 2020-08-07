香檳大廈面臨重建　4間將結業食肆最後召集　新記芝士撈丁快消失

有63年歷史的「尋歡勝地」尖沙咀香檳大廈將面臨重建！日前有傳媒發現有地產商申請強制拍賣香檳大廈B座，代表香檳大廈將面臨強拍後重建。

《香港01》整理7間面臨結業或已結業食肆，包括香檳大廈內星座冰室、新記芝士麵、九龍城公和荳品廠，牛頭角老字號茶餐廳蘭香園、何超蓮玖五牛肉麵旺角店、稻香旗下拉麵店Ringer Hut、藝人吳啟明的慢煮兩餐。

位處尖沙咀核心地段、63年歷史的香檳大廈面臨被地產商強拍重建。（資料圖片）

香檳大廈以「一樓一鳳」、賭檔及毒窟聞名，大廈至今已有63年歷史。不少影視作品都曾在大廈取景，例如電影《旺角黑夜》，無綫大熱劇集《今宵大廈》亦以香檳大廈作為拍攝原型。今次地產商以底價10.9億強拍，香檳大廈內的兩間食肆將一同面臨結業。除了以上兩間食肆，仲有不少食肆因肺炎疫情而結業，按下圖即睇😢😢

+ 7 + 6 + 5

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤩🤩🤩 同場加映：卡路里｜10款即食麵類20款配料熱量排名 午餐肉、芝士未算最肥！ 🤩🤩🤩

疫情期間，不少人都會買即食麵做儲糧，但即食麵的常見配料的卡路里你又清楚嗎？記者訪問營養師後，整理20款即食麵配料、麵類的卡路里排名，午餐肉、五香肉丁、腸仔都唔係最肥！想知最高卡路里配料係乜？按下圖即睇🙈🙈

+ 3 + 2

想知其他配料的卡路里，立即點擊內文👉👉卡路里｜10款即食麵類20款配料熱量排名 午餐肉、芝士未算最肥！