熱數7個越做越頹商場　好運中心淪為死城？西九龍中心格仔鋪消失

曾經旺中、新之城都是潮人蒲點，香港地大型商場越來越多、貴租、淘寶等網購盛行多方面夾攻，不少曾經紅極一時的商場都開始慢慢沒落！最近新冠肺炎疫情出現第三波，有商場出現7成吉鋪的場面！《香港01》飲食記者整理網民熱數7間越做越頹商場，包括最近網民熱議的沙田好運中心。

有網民在群組內上載兩張沙田好運中心的近照，只見幾乎全部吉鋪！（巴打絲打Facebook Club FB截圖）

有網民在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載兩張沙田好運中心的近照，只見幾乎全部吉鋪。曾經是「沙田友」網民留言話望住好運中心變成空城一樣，感覺唏噓。不少網民留言稱好運中心曾旺極度一時，學生哥最愛放學後去hea、睇漫畫、去機鋪打機等，可惜現在物是人非。

記者整理網民熱數7個越做越頹商場，包括旺角中心、旺角新之城、信和中心等，現在的人流比起鼎盛時期差很遠！有兩間商場曾經有影貼紙相鋪！按下圖睇睇越做越頹商場😢😢

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