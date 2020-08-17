日媽炸雞做晚餐丈夫斥偷懶　10萬網民怒平反：讓你見識真正的懶！

旅遊
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台灣藝人楊丞琳日前在綜藝節目上因為不諳廚藝而笑料百出，更被網友嘲笑她身為人妻竟然不懂煮飯。在另一邊廂，日本人妻繼「不應買現成薯仔沙律」之後，又因日本男士們聲稱「冷凍餃子是偷懶」和「炸雞很簡單啊」的言論而被激怒，隨後在社交網站上更加引發一場關於「偷懶料理」的熱議！

事源一位日本媽媽早前因為家務勞碌而感到疫累，因此煮了急凍餃子當晚飯，怎料卻被丈夫斥責「這是偷懶（手抜き）！」這位媽媽將事件分享到社交平台後，即時引來大批網民一面倒的支持和鼓勵，食品公司更特意發文為她平反：「我們用心包好餃子，就是想為辛苦的媽媽們節省寶貴的體力，有更多時間陪孩子做功課、與遠方的家人打電話。」

上述事件引起社會關注，其後日本電視台新聞節目《スッキリ》在街頭進行訪問，記者採訪一對年輕夫婦時，該名丈夫竟向記者表示：「炸雞很簡單啊，炸一下不就行了？」，還反問妻子：「煮冷凍餃子難道不是偷懶嗎？」此話一出，再度惹怒一眾主婦和網民，指出製作炸雞的工序繁複，動輒需要一個半小時以上，更有炸雞愛好者發文怒罵：「你究竟懂不懂炸雞！」

（網上圖片）

片段播出之後，Twitter上馬上出現「#手抜き料理（#偷懶料理）」的熱門關鍵字，更加引來近10萬網友參與，揚言要讓那些認為煮飯很簡單的男士了解甚麼是「真正的偷懶料理」。🤔👇👇即按下圖看日本網民們的「真懶人料理」👇👇🤔

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有網民認為：「所有手作料理都不是閒功夫！」指出日本男士因為沒體會過下廚的辛苦，才會說出「炸雞很簡單」之類的說話，不知大家又怎麼看呢？

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同場加映：如何一秒得罪日本人？

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭進行隨機訪問，請途人分享一些自己曾經聽到「燥底」的說話。其中，不乏一些香港人聽起來會覺得「咁又點？」的例子，如「可唔可以教我化妝？」、「我而家冇男朋友」等等，在日本人耳中聽著卻有「你咁講咩意思？」的無禮象徵！

👇👇👇按下圖即看10句一秒得罪日本人的說話👇👇👇

為何讚「好味」也中伏？即看全文：10句說話一秒得罪日本人！　讚人「靚仔」食物「幾好味」也中伏？

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