日媽炸雞做晚餐丈夫斥偷懶　10萬網民怒平反：讓你見識真正的懶！

台灣藝人楊丞琳日前在綜藝節目上因為不諳廚藝而笑料百出，更被網友嘲笑她身為人妻竟然不懂煮飯。在另一邊廂，日本人妻繼「不應買現成薯仔沙律」之後，又因日本男士們聲稱「冷凍餃子是偷懶」和「炸雞很簡單啊」的言論而被激怒，隨後在社交網站上更加引發一場關於「偷懶料理」的熱議！

事源一位日本媽媽早前因為家務勞碌而感到疫累，因此煮了急凍餃子當晚飯，怎料卻被丈夫斥責「這是偷懶（手抜き）！」這位媽媽將事件分享到社交平台後，即時引來大批網民一面倒的支持和鼓勵，食品公司更特意發文為她平反：「我們用心包好餃子，就是想為辛苦的媽媽們節省寶貴的體力，有更多時間陪孩子做功課、與遠方的家人打電話。」

夜ご飯しんどくて冷凍餃子にしたの。

長男が『ママ餃子美味しい！』って喜んでたの見て旦那がすかさず



『手抜きだよ。これは れ い と う っていうの』



この人ポテサラじいさん予備軍みたいなんで埋めるか打ち上げて良いですか🙋‍♀️ — ponkotsu (@ponkots15493241) August 4, 2020

上述事件引起社會關注，其後日本電視台新聞節目《スッキリ》在街頭進行訪問，記者採訪一對年輕夫婦時，該名丈夫竟向記者表示：「炸雞很簡單啊，炸一下不就行了？」，還反問妻子：「煮冷凍餃子難道不是偷懶嗎？」此話一出，再度惹怒一眾主婦和網民，指出製作炸雞的工序繁複，動輒需要一個半小時以上，更有炸雞愛好者發文怒罵：「你究竟懂不懂炸雞！」

（網上圖片）

片段播出之後，Twitter上馬上出現「#手抜き料理（#偷懶料理）」的熱門關鍵字，更加引來近10萬網友參與，揚言要讓那些認為煮飯很簡單的男士了解甚麼是「真正的偷懶料理」。🤔👇👇即按下圖看日本網民們的「真懶人料理」👇👇🤔

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有網民認為：「所有手作料理都不是閒功夫！」指出日本男士因為沒體會過下廚的辛苦，才會說出「炸雞很簡單」之類的說話，不知大家又怎麼看呢？

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同場加映：如何一秒得罪日本人？

最近，日本綜藝節目《この差って何ですか？》在街頭進行隨機訪問，請途人分享一些自己曾經聽到「燥底」的說話。其中，不乏一些香港人聽起來會覺得「咁又點？」的例子，如「可唔可以教我化妝？」、「我而家冇男朋友」等等，在日本人耳中聽著卻有「你咁講咩意思？」的無禮象徵！

👇👇👇按下圖即看10句一秒得罪日本人的說話👇👇👇

為何讚「好味」也中伏？即看全文：10句說話一秒得罪日本人！ 讚人「靚仔」食物「幾好味」也中伏？