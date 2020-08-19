日本料理達人傳授6招雪櫃收納術　必學垂直收納法　慳電全靠一招

去日本旅行時，你有發現經常逛的百元商店裡總是有著形形色色的收納工具，但永遠不知如何用得有技巧？早前，日本料理專家兼家務達人島本美由紀，就與網民分享了關於雪櫃的正確收納方法，因為疫情儲糧但又驚覺雪櫃空間有限的你，即刻拉下看看看吧！

提起收納，除了衣櫃、書架之外，雪櫃收納同樣是一門學問。日本料理研究家島本美由紀是研究食物保存法及整理收納技巧的專家，曾出版多本書籍和在電視節目上與讀者和觀眾分享收納小秘訣，她分享的雪櫃收納術則主要是圍繞三大方向：「分類」、「容易存取」和「一眼看清」，只要做好以下6招，執靚雪櫃無難度！

👇👇👇即按下圖看6招必學雪櫃收納法！👇👇👇

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同場加映：日本睡眠專家教快速入睡法

近日，日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと》（《只有3成日本人知道的事》）請來曾獲選為日本環球小姐季軍，現為睡眠按摩專門店「Sleep Station」負責人的松澤愛里（airi）小姐，向觀眾傳授3招有效提升睡眠品質的方法，包括如何選擇洗澡時間、吃甚麼可以放鬆心情及在家也能輕鬆做到的睡前按摩！

👇👇👇即按下圖看3招從此告別失眠👇👇👇

還有在家就能做到的睡前按摩，即看全文：失眠｜日本睡眠專家教快速入睡法 睡前按摩 這韓國食物有助放鬆