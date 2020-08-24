九龍城廣場將重建住宅大廈，位於商場內的影藝戲院面臨第三度結業！城規會昨日（21日）批出改劃申請，通過將廣場重建成兩幢住宅大廈，意味著影藝戲院又要面臨結業！記者計劃九龍城一日遊行程，包括打卡牛棚藝術村、隧道壁畫、九龍城單車公園等6大食玩活動，等疫情過後，不妨來個九龍城一日遊！

【第一站】📸感受文藝氣息兼打卡@牛棚藝術村

想在鬧市中感受藝術氣息？曾經是屠宰場的的二級藝術建築牛棚藝術村一定幫到你！紅磚屋、紅磚牆建築、藝術工作室的門口、門口旁邊的花花草草佈置等都值得停留打卡！加上藝術村經常都會舉辦展覽、工作坊等，身為文青的你必去！😍😍

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牛棚藝術村 地址：土瓜灣馬頭角道63號 查詢電話：2364 2959

【第二站】😋中午醫肚選擇😋

【1】歎老字號豆腐花@九龍城公和荳品廠

發哥都幫襯的九龍城公和荳品廠9月份將會光榮結業，趁結業前去試試百年老字號豆腐花！公和荳品廠的煎釀豆腐、魚腐都好出名，剛剛煎好的豆腐再加上辣醬非常惹味！按下圖即睇有咩必食👇👇

公和荳品廠 地址：九龍城福佬村道67號 電話：2718 0976

【2】中藥店活化成特色cafe@大和堂咖啡店

擁有86年歷史的「大和堂蔘茸藥行」活化後成為中西交融的特色咖啡店！大和堂內保留不少中醫館的裝潢，包括舊式鐵閘、藥行的百字櫃、「大和堂」牌匾等，最適合打卡影相！有兩款特色創意美食必食！按下圖即睇😋😋

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大和堂咖啡店 地址：九龍城衙前塱道24號地舖 電話：2623 2006

【3】必去品嚐懷舊糕餅@豪華餅店

如果不是太肚餓的話，不妨去一轉豪華餅店食返件懷舊糕餅啦！想食酥皮蛋撻、三角朱古力、舊式蛋卷這些經典西餅？豪華餅店可以一次過滿足你多個願望！仲有一款幾乎消失的西餅！按下圖即睇👇👇

豪華餅店 地址：九龍城衙前圍道136號 電話：2382 0383

【第三站】📸行人隧道欣賞海底壁畫@九龍城隧道壁畫

想睇鯨鯊唔使飛去沖繩！九龍城都有得睇！九龍城近南角道的行人隧道內就有一大幅栩栩如生的海底壁畫。壁畫由畫家李學鋒所畫，全長近22米，畫中主角的鯨鯊就幾乎是與真實鯨鯊大小一樣！按下圖即睇壁畫有幾震撼👇👇

【第四站】😢商場重建前留念@九龍城廣場

影藝戲院面臨第三度結業？早前因城規會批出九龍城廣場改劃申請，重建成兩幢樓高31層住宅大廈，商場內的影藝戲院面臨再結業的危機，令人惋惜！按下圖即睇商場內有咩商舖、影藝戲院搬遷歷史👇👇

【第五站】🚴踩單車有益身心@九龍城單車公園

鍾意運動的朋友可以去考慮下踩單車！九龍城廣場附近的九龍城單車公園，有一條24小時開放、約1公里長的單車徑。公園內有得租單車，最適合帶埋小朋友去放電！按下圖即睇租單車有關資訊🚴🚴

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【第六站】😋模型融合清酒主題居酒屋@陸奧酒場

踩完單車又開始肚餓？不如去間特色居酒屋醫肚啦！飲住清酒歎高質串燒，休閒地過返個周末夜晚！這間居酒屋主打各式串燒、日本清酒，網民推介必食燒牛脷、燒鵝肝、廣島蠔等，鍾意飲清酒的朋友仲可以嘗試新口味！有款美食人人必點！按下圖即睇最人氣美食😋😋

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陸奧酒場 地址：九龍城獅子石道15號地舖 電話：2702 1770

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翻版泰國鐵路市場@北角電車總站

北角有個港版鐵路市場？泰國有美功鐵路市場，火車穿過攤販，攤販就要收拾細軟躲避，香港就有春秧街巿場做代表！電車駛進總站前會經過春秧街街市，穿過重重的人群，險象環生！不少人都會特意乘搭叮叮見證這一幕畫面，有種香港地道街頭風的感覺！按下圖即睇😍😍

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