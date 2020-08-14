網民熱數12道疫境廚神暗黑料理　飯加橙夠健康　環保飲管當河粉煮

正所謂「創作力量同幻想會嚇你一跳」，每個人身邊總有一個「地獄廚神」，但他們又總是發揮無限創意，將幾樣估你唔到的食材一齊煮，最後煮出極品暗黑料理！

最近肺炎疫情嚴峻，好多人都自己煮飯，不知是否煮得太多差不多的菜式，開始發揮創意大顯身手，有時是時間控制得唔好，有時是唔跟食譜整，結果總是超出你預期！

環保飲筒變河粉，網民仲煮埋魚蛋一齊食！（Day Day Explode日日爆FB圖片、VEGGIE POMAN）

記者整理Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」的網民投稿，當中有12道神乎其技的暗黑料理，全部都創意十足！其中一道茄子菜式達災難級數！點擊下圖睇全部暗黑料理👇👇👇

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🤩🤩🤩 同場加映：熱數7個越做越頹商場 好運中心淪為死城？西九龍中心格仔鋪消失 🤩🤩🤩

你細個放學之後最鍾意去邊？記者就最鍾意同同學一齊行商場歎冷氣，食撈麵、睇漫畫書、打機。近月肺炎疫情嚴峻，好多商場人流大減，有些商場小店更加做唔住，沙田好運中心出現逾半吉鋪！網民熱數7個越做越頹商場，包括旺中、旺角新之城等年輕人潮點。其中兩個以前有得影貼紙相！按下圖即睇👇👇

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