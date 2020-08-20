日媒稱5種產品勿用酒精消毒　皮革脫色Switch會變形？｜新冠肺炎

新型冠狀病毒（COVID-19）持續在全球肆虐，在疫情之下，用消毒酒精清潔雙手和物件成為我們新的日常習慣。不過，有日本媒體提醒，在新常態之下有機會引發濫用酒精的問題，而且並非每樣東西都可以使用酒精消毒，稍一不慎或會破壞物件的外觀，甚至是損害產品的功能。

日本電視節目《とくダネ！》就著以下五種東西在街頭訪問途人，包括鋼琴、任天堂Switch、皮革袋、飛機窗和體育用品，請他們猜一猜哪些東西是不能使用酒精進行消毒和清潔，你又知不知道呢？

《とくダネ！》節目截圖

有不少受訪者都認為皮革和鋼琴是不能用酒精消毒。👇👇詳細答案請按下圖！👇👇

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同場加映：手提風扇散熱恐變播毒？

炎炎夏日，不少人都會用手持式或掛頸式的手提風扇來對抗連日的高溫天氣。不過你又有沒有想過，在疫情的陰霾下，如果在吹風扇的時候突然咳嗽或者打噴嚏，噴出的飛沫會不會隨風擴散得更遠？TBS晨間節目《グッとラック！》近日就為這個問題進行了一系列實驗，看看手提風扇對飛沫傳播到底有多大影響。

👇👇即按下圖看實驗結果👇👇

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按入全文看實測影片：新冠肺炎｜日媒實測手提風扇散熱恐變播毒 專家教路一招防感染！