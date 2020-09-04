近年特色月餅越出越多，今年都有不少新口味！《香港01》飲食頻道集合多款奇特月餅，讓你一文看清2020年新口味月餅！

【1】鋒味 —— 巴馬火腿蓮蓉月

鋒味今年推出中秋月餅禮盒，內含「鋒味巴馬火腿蓮蓉月餅」，採用巴馬火腿與產自湖南的湘蓮。手切巴馬火腿粒粒分明，更加入鹹香蛋黃。不過又咸又甜的配搭！

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【2】Feather & Bone —— 首創豬肉月餅

品牌以鮮肉著名，今年就使用豬肉代替傳統的蓮蓉及蛋黃，製作出鹹月餅。餅皮入面包著澳洲Valenca走地豬肉和Tuscan Lardo di Colonnata豬油，並加入各款香料如肉荳蔻、鼠尾草、百里香和大蒜等。9月1日起可以於網上商店買到。

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【3】九龍香格里拉酒店 —— 特色肉乾肉鬆月餅

九龍香格里拉酒店推出多款特色月餅，有肉乾肉鬆月餅、斑蘭潮式芋泥月餅等罕見口味，當中肉乾肉鬆月餅是集團今年推出的新產品，除了有肉鬆、肉乾，更有五仁餡料，口感豐富！

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【4】ROYAL CAVIAR CLUB —— 魚子醬月餅一個售$4XX

今年Royal Caviar Club首次推出魚子醬月餅！每個加入10克魚子醬、冬季黑松露和松露薯蓉，並用冰皮包住。Royal Caviar Club魚子醬月餅，今年限量發售1000盒，即日起，食客可透過Royal Caviar Club網上商店訂購月餅。

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【5】香菜先生 —— 激重口味芫茜月餅

芫茜控必試！台灣品牌香菜先生推出香港限定的香菜月餅，即是芫茜月餅！牛油曲奇餅皮和餡料都加入滿滿芫茜粉、芫茜乾，更有加入新鮮芫茜！不過吃之前記得先加熱，吃起來更香濃！

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【6】麥籽 —— 月餅加入胡椒粉

由美女廚神Kit所設計的胡椒月餅，加入不同種類的胡椒粉、黑胡椒碎及原粒紅胡椒粒，更加入牛油爆香。另外混入杏仁、合桃、麥芽糖，刺激得來又有甜甜的滋味，值得一試！

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【7】香積廚素食工房 —— 純素月餅無蛋又無奶

香積廚素食工房於火炭自設工場，製作純素（即無蛋奶）月餅，以植物油代替傳統豬油、餡料上都做出調整，製作純素月餅。口味方面可以製作出白蓮蓉月餅、焦糖五仁月餅、陳皮紅豆月餅、抹茶柑桔月餅、香芒豆蓉月餅及黑芝麻月餅六款口味。

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【8】IEatKeto —— 無糖生酮月餅

生酮飲食近年十分流行，要避免吃糖分，並進食健康的油、脂肪產品，據説能減重及控制血糖！而IEatKeto的生酮月餅，用上日本杏仁粉、赤藻糖醇等代替傳統高卡月餅材料，製作出兩款卡路里比傳統月餅較低的生酮月餅！

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

【9】8度海逸酒店 —— 流心奶黃加生果？！

8度海逸酒店的芒果拿破侖向來都是皇牌產品，去年中秋更將拿手食材芒果融入月餅，除流心奶黃月餅，更推出全港唯一的鮮芒果流心奶黃月餅！即日起至9月26日訂購，都可以享有早鳥價，即刻睇睇價錢！

👇👇👇點擊圖片睇價錢👇👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新