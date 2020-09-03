這麼遠那麼近｜金句王方東昇23句爛gag　過江龍係等緊過江嘅人龍

TVB旅遊節目《這麼遠，那麼近》由方東昇、黄靖婷及李曉欣主持，介紹世界各地的交通情況及設施。最新3集來到重慶和泰國，帶觀眾看當地的特色交通。方東昇更繼續盡顯才子本色，爆出更多食字金句和爛gag，大大增添整個節目的趣味。

方東昇曾在主持的節目《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》中將爛gag融入在台詞中，大受觀眾歡迎。今次《這麼遠，那麼近》繼續，每集都有不少有趣金句。

方東昇：「人山人海只為上演『人軌情未了』」，有才有才！（《這麼遠，那麼近》截圖）

第一集來到重慶，因為當地特殊地形的關係，很多道路都依山而建，更令當地人經常迷路，有導航也幫不上忙。方東昇介紹有209級的樓梯時，亦抵死形容「呢條長命樓梯，真係長命百二歲都未行得掂。」

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第二集繼續重慶之旅，來到人氣打卡景點輕軌車站「李子壩站」，每日吸引過萬粉絲「朝聖」。最特別之處就是車站建於大樓中間，列車入站時會直接穿過大樓，成為奇景，令方東昇爆出金句，到底樓上的居民會否「有得震，冇得瞓」。

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第三集來到香港人的熱門旅遊地點泰國，泰國出名塞車，曼谷更長期位居全球交通最差城市頭十名，路面突發事故多，要出動泰國皇家交通警迅速到達現場疏導路面。節目還介紹了與鐵軌和平共存的市場，吸引不少遊客去打卡，導致「泰危險」。

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