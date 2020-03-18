【北海道】聖地巡禮前必讀10個小知識：東京大阪沒有這種紅綠燈？

擁有遼闊的土地、豐富自然資源的北海道，計畫來這裡旅遊時最需要掌握的就是移動的距離與時間的把握了！因此今天這篇文章，除了移動的時間與距離之外，我們也會為大家介紹北海道的氣候、當地美食、北海道方言等等行前須知，只要看完今天的文章，對北海道有基本暸解之後，就算遇到問題也不會太慌張並可以盡興享受北海道之旅囉！

【日本自由行2020】九州玩到北海道？「食住玩」最強攻略持續更新

▼▼按圖放大，先看看【北海道的十個小知識】，下文有更詳盡解釋▼▼

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1.北海道的面積比起東京或是大阪廣闊很多！在行程規劃上要多預留一些時間

北海道是日本最北邊的島，8萬3450㎡的面積在日本所有的都道府縣中是第一名，居然佔了日本總國土面積的22%，連第二名東北的岩手縣(約1萬5000㎡)都只佔了日本總面積的4%，北海道的土地之遼闊，是第2名的5倍以上、東京都的37倍、大阪府的44倍。北海道的玄關「札幌」位於被稱為道央的北海道西側，距離新千歲機場大約50km。城市間的移動相當的花時間，計畫行程時要把移動時間也規劃進去，多預留一點時間。

北海道8萬3450㎡的面積在日本所有的都道府縣中是第一名。城市間的移動相當的花時間，計畫行程時要把移動時間也規劃進去，多預留一點時間。（GoogleMap截圖）

從札幌到海道各地的距離與及開車需要的時間如下：

札幌〜小樽 約40㎞／約45分札幌〜富良野 約115㎞／約2小時 札幌〜旭川 約140㎞／約1小時50分 札幌〜函館 約305㎞／約4小時15分 札幌〜帶廣 約215㎞／約3小時 札幌〜釧路 約342㎞／約4小時40分 札幌〜知床 約377㎞／約5小時44分

除了自駕之外，也可以利用電車或是巴士旅行。只是班次都不是很多，而且特急電車和都市間巴士需要事先預約。

特急電車和都市間巴士需要事先預約。（資料圖片）

2.北海道非常寒冷！就算是冬天以外的季節也多準備1件外套吧

北海道位於北緯41~45，幾乎同緯度的區域有歐洲法國中南部到西班牙、義大利中~北部、美國紐約、加拿大多倫多。雖然即使緯度相同，氣候也會因洋流不同，但共同的是皆為寒冷地帶。

札幌的最佳觀光期間是夏季的7~8月。7月的平均氣溫20.5℃、8月22.3℃，是輕爽宜人的氣候。但是一天之內的溫度變化大，早晨或是晚上低於20℃的日子也很多，建議要攜帶針織外套、連帽外套等外套類保暖。

另外，札幌最冷的時候是1月，平均氣溫低達零下3.6℃，一定要帶羽絨外套、大衣、帽子、手套、圍巾等保暖衣物。

北海道的占地遼闊，每個地區的氣溫差距甚大，出發前一定要先調查好溫度，準備好衣物喔。

另外，札幌最冷的時候是1月，平均氣溫低達零下3.6℃，一定要帶羽絨外套、大衣、帽子、手套、圍巾等保暖衣物。（Shitota Yuri／Unsplash）

3.北海道不容易迷路！大都市是格子狀街道分布，就算是第一次造訪也不怕

北海道最古老的城市「札幌」，是於1869年日本明治期間構想的都市，開始城市建設。將原本是一片荒野的札幌整頓成像京都般整齊格子狀的街道路線。現在以南1条通り和創生川分為東西南北的境界，北邊是政府機構、南邊是住宅和商業用地、東邊是工廠地區、大通公園則被做為南北之間的防火線。

也因此從地址就可以輕鬆了解位置。像是「南3条西4丁目」，有東南西北加上號碼，很容易找對方向。旭川和帶廣等大都市也是一樣的格子狀街道，所以即使第一次造訪的人也能很快的把握方向與位置。

旭川和帶廣等大都市（圖為函館）也是一樣的格子狀街道，所以即使第一次造訪的人也能很快的把握方向與位置。（Zhuoqian Yang／Unsplash）

4.北海道超方便！隨處可見的當地便利商店「Seicomart」

在北海道雖然也有7-11、Lawson等便利商店，但最常看到、店舖數最多的是北海道當地的便利商店「Seicomart」。「Seicomart」大約有1190家店，從都市到離島都可以看到「Seico mart」的身影。招牌是橘色底色，白色Seicomart文字，o的裡面有不死鳥的圖案。

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當然便利商店就是販售飲料、食品、酒類、書、文具等應有盡有的商店，但是「Seicomart」的特別之處就在於還提供了自家品牌推出的牛奶、麵包、非酒精類飲料、紅酒類等。而且還有販售多種小包裝的菜餚，想吃點小東西時也很適合。有些店裡有廚房，還會販售現做的炸豬排蓋飯、大御飯糰等人氣菜單，也有不少店內有設置內用的座位。

除此之外也有泡麵、調味料等北海道限定商品，吸引許多旅客在這裡購買伴手禮。營業時間雖然因店而異，但不少是24小時營業的。

在北海道雖然也有7-11、Lawson等便利商店，但最常看到、店舖數最多的是北海道當地的便利商店「Seicomart」。（IG@yuichi.ohira.35）

5.北海道是美食的寶庫！沿海地區與內陸地區的美食特色大不同

北海道土地廣闊，也因此各地的當地特色美食和名產有所不同。

函館、小樽、釧路、網走、知床等沿海地帶的城市主要是海鮮類料理。但是即使同為沿海地區，在太平洋和鄂霍次克海可捕獲的海產不同，甚至就算一樣都是鄂霍次克海的沿岸，但當地盛產的海鮮種類也不同，像是函館的名產是烏賊、小樽是口蝦蛄與海膽、釧路是秋刀魚、網走和知床半島的宇登呂是鮭魚。

同樣都在內陸，但十勝地區酪農業興盛，起士與優格等乳製品是當地的名產。而即使是一樣飼育食用牛，但每個地區有加上當地地名的品牌牛肉。有名的有美瑛牛、富良野和牛、稚內的宗谷牛、白老牛、八雲牛等。

美瑛、富良野、十勝的小麥栽培發達，使用當地小麥製作的麵包和義大利麵也十分受到歡迎。十勝的新得、幌加内等是日本首屈一指的蕎麥知名盛產地。

函館、小樽、釧路、網走、知床等沿海地帶的城市主要是海鮮類料理。但是即使同為沿海地區，在太平洋和鄂霍次克海可捕獲的海產不同（Tuan Nguyen／Unsplash）

6.到北海道的百貨公司逛逛吧！百貨公司的地下樓食品街才是聚集北海道必買土產品的好去處

百貨公司的樓下大多進駐著生鮮食品、加工食品的商店，而北海道各都市的周邊林立著百貨公司，地下樓層販售的食品可以說是應有盡有，可以看到北海道代表性的知名點心店、或是販售著北海道各地名產品、伴手禮的店，在這裡可以把齊伴手禮一次買齊買好，十分的方便。

熟食區的話有可以立刻享用的便當、跟各種配菜，價格也是平易近人，推薦可以買回去飯店品嚐。有一些百貨公司還有冰淇淋店、速食店等美食街。尤其推薦大家位於JR札幌車站的大丸札幌店、ESTA地下食品街、大通公園附近的丸井今井札幌店。

位於JR札幌車站的大丸札幌店（IG@atsukii1978）

7.在北海道開車時要注意！有時候會有野生動物飛奔而出

保留許多大自然景色的北海道，時常發生車子撞到野生動物的交通事故。因為是在野生動物本來棲息的場所開設道路，所以在北海道開車時常常會看到請小心飛奔而出的動物的（動物飛び出し注意）看板。其中赤狐和梅花鹿的標識特別多。雖然也有很多要注意牛的看板，但家畜比較不會跑道大馬路上，而是要小心在牧場之間走動的牛。其他像是釧路甚至還會有要注意歐亞紅松鼠、棕熊、狐狸、丹頂鶴的看板。

野生動物中最要小心的就是梅花鹿了，梅花鹿會突然衝到道路上，所以開車時要注意車速、時常注意兩旁的狀況。尤其梅花鹿經常出沒於早晨和日落前後，在這個時間開車時要特別小心。而赤狐是很習慣人類餵食的小動物，在一些觀光景點常常會看到。牠們會衝到道路上要求食物，也因此造成交通事故。但也請大家遵守不要餵食或是觸摸野生動物的禮儀。

在北海道開車時常常會看到請小心飛奔而出的動物的（動物飛び出し注意）看板。（IG@royu_driveway）

8.只有北海道才有的紅綠燈！東京大阪看不到的直立式紅綠燈

道路上指示通行狀況的紅綠燈，東京為首的關東、關西、九州、四國是橫式，但北海道卻是直式的，原因是因為避免積雪壓壞紅綠燈。橫式的話積雪面積大，積雪太多會壓壞紅綠燈，而直式的話積雪面積小，耐重度較佳。而且燈的上面還會有個像遮陽板般的隔板，這也是為了防止積雪而設置的。除了北海道，東北地區、新瀉縣等地也是用直立型紅綠燈，從上到下是紅、黃、綠的順序。

9.北海道的方言非常獨特！聽聽看其他縣市聽不到的北海道日文

抵達北海道機場時，可能會看到「イランカラプテ」這句日文，這句日文在原住民愛奴族的語言中是「你好」的意思。原住民愛奴族的愛奴語言在北海道已經根深蒂固，尤其可以看到許多地方的地名是源自於愛奴語。

而北海道也有北海道當地的方言，像是一句話的最後面用「だべ」「だべさ」結尾，「そうでしょ」」在北海道方言中就會變成「そうだべ」。

比較常聽到的會有以下幾個：

・なまら＝和「とても」同意。なまらうまいっしょ、就是十分美味的意思。・あずましい＝舒服、舒適的意思。あずましくなかった的話就是不舒服的意思。 ・なんもなんも＝気にしないで，不要在意的意思。 ・めんこい＝かわいい，可愛的意思。めんこくない，不可愛的意思。 ・なげる＝捨てる，丟棄的意思。ゴミをなげないこと，請不要亂丟垃圾的意思。 ・とうきび＝トウモロコシ，玉米的意思。

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10.在北海道租車自駕必須要事先預約！

自駕是北海道旅遊時便利的交通方式之一，在機場、車站、城市裡都有租車中心可以租借汽車，車種也很豐富，可以依照人數與行李多寡選擇。但是在北海道如果你不事先預約，很有可能租不到汽車喔。尤其是旺季的夏天，比較廉價的車種常常被預約一空，如果你已經決定好租車日的話，就趕快提早預約吧。

預約可以在各租車公司的官網預約，幾乎都有提供英文、中文、韓文頁面。但是比較便宜的車子通常導航設備是要另外付費的，預約時最好先仔細確認。

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